Cierre de mercado: Petróleo repunta y vuelve a presionar a las bolsas

La sesión estuvo marcada por una fuerte aversión al riesgo, impulsada por la escalada entre Estados Unidos e Irán y el temor a interrupciones en el estrecho de Ormuz. El repunte del Brent por encima de los 83 dólares reavivó las preocupaciones inflacionarias, presionó a la baja a las acciones y los bonos, y puso fin a la racha alcista del S&P 500, que además se vio afectado por una venta masiva en el sector de semiconductores. Al mismo tiempo, los mercados elevaron hasta cerca del 50% la probabilidad de una subida de tasas de la Reserva Federal en julio, tras las declaraciones restrictivas de Christopher Waller, mientras los inversores esperan nuevos datos de inflación, el inicio de la temporada de resultados y señales sobre la sostenibilidad de las elevadas valoraciones vinculadas a la inteligencia artificial.



Fuente: xStation



Noticias Claves

Geopolítica: La jornada estuvo marcada por una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán, después de que Donald Trump anunciara nuevos ataques contra objetivos iraníes y el restablecimiento del bloqueo naval sobre sus puertos, mientras Teherán reafirmaba su control sobre el estrecho de Ormuz y respondía con acciones contra buques e instalaciones vinculadas a Washington. La tensión también alcanzó a Arabia Saudita, ante reportes de posibles ataques hutíes, elevando el riesgo de una ampliación regional del conflicto. En este contexto, DP World estudia desarrollar un nuevo puerto y una terminal de contenedores en Fujairah, en la costa oriental de Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de reducir la dependencia de Jebel Ali y evitar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos: La agenda estadounidense estuvo dominada por el endurecimiento de la postura frente a Irán y por nuevas señales de cautela monetaria. Trump pidió al Senado aprobar la Ley de Claridad en reconocimiento a Lindsey Graham y reiteró el restablecimiento del bloqueo iraní. En el ámbito económico, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, señaló que podrían ser necesarias subidas de tasas a corto plazo si la inflación subyacente continúa mostrando presiones generalizadas. Aunque destacó la solidez del mercado laboral y del consumo, advirtió que la política monetaria se encuentra en una encrucijada y que serán necesarios varios meses de datos favorables antes de concluir que la inflación avanza de forma sostenible hacia el objetivo.

Petróleo: La OPEP revisó al alza su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2027, hasta 1,94 millones de barriles diarios, pero redujo su estimación para 2026 a 780.000 barriles diarios. Paralelamente, la producción de crudo de la OPEP+ alcanzó una media de 36,28 millones de barriles diarios en junio de 2026, cerca de 3 millones más que en mayo, impulsada principalmente por los productores del Golfo. En Estados Unidos, las reservas estratégicas de petróleo disminuyeron en aproximadamente 3 millones de barriles, hasta 316,5 millones, su nivel más bajo desde 1983.

Oro: El precio del oro retrocedió debido a la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y al endurecimiento de las expectativas sobre la política monetaria estadounidense. Las declaraciones de Christopher Waller, quien planteó la posibilidad de subir las tasas de interés a corto plazo para contener la inflación, reforzaron la percepción de que la Reserva Federal podría adoptar una postura más restrictiva.

Acciones: Los mercados bursátiles registraron fuertes movimientos, especialmente en el sector tecnológico y de semiconductores. Intel anunció una inversión de 5.000 millones de euros para ampliar su capacidad de producción en Europa, reforzando su estrategia industrial en la región. Al mismo tiempo, la caída de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial en Corea del Sur se trasladó al mercado estadounidense: SK Hynix llegó a perder un 9,9% en Wall Street, después de desplomarse un 15% en Seúl. La corrección provocó una caída del 9% en el índice Kospi y llevó a la suspensión temporal de las operaciones en el mercado surcoreano.

Análisis US100

La acción del precio continúa mostrando debilidad tras perder el soporte de los 29.570 puntos, con el MACD todavía en territorio bajista. Sin embargo, el indicador comienza a mostrar señales de divergencia alcista, lo que podría anticipar una moderación de la presión vendedora en el corto plazo. En este contexto, la zona de los 29.570 puntos pasa a ser la resistencia clave .

Si el precio se mantiene consolidado por debajo de este nivel, podría extender el movimiento hacia las zonas de soporte de los 29.197 y 28.902 puntos, referencias relevantes dentro de la estructura reciente. En cambio, una recuperación por encima de los 29.570 puntos podría abrir espacio para un rebote correctivo hacia la resistencia de los 30.089 puntos.

Fuente: xStation

Análisis GOLD

El oro perdió un soporte intradía relevante tras perforar la zona de los 4.020 puntos, dando continuidad a la presión bajista. Además, el MACD marcó un nuevo mínimo, lo que refuerza el momentum negativo en el corto plazo. En este contexto, los 4.020 puntos pasan a ser la principal referencia técnica para evaluar una eventual recuperación.

Si el precio se consolida por debajo de los 4.020 puntos, el siguiente soporte relevante se ubica en torno a los 3.943 puntos. En cambio, al alza, el precio necesitaría recuperar y consolidarse por encima de los 4.020 puntos para habilitar un rebote correctivo, con un pivote de corto plazo en torno a los 4.081 puntos.