Cobre cerca de máximos históricos: ¿hasta dónde llegará el precio?

El cobre vuelve a acercarse a máximos históricos y la tentación es explicar todo el movimiento con una sola palabra: escasez. Sin embargo, ¿está subiendo porque el mundo necesita más metal del que puede producir o porque las políticas comerciales han colocado el cobre en el lugar equivocado? La respuesta combina ambas fuerzas. La electrificación y las limitaciones mineras sostienen una historia de largo plazo, mientras el traslado de inventarios hacia Estados Unidos y la especulación sobre aranceles han creado una tensión inmediata que puede amplificar, y también distorsionar, el precio.

Esta fragmentación es una parte esencial de la subida. Durante meses, el temor a aranceles estadounidenses sobre el cobre refinado incentivó el envío de metal hacia Estados Unidos. Los compradores preferían adelantar importaciones antes de que una eventual tasa encareciera el producto. Como consecuencia, los inventarios aumentaron en almacenes estadounidenses mientras disminuía la disponibilidad en otras regiones. El mundo podía tener cobre, pero no necesariamente donde lo necesitaba. En un metal físico, la ubicación importa tanto como el volumen agregado.

El traslado de existencias generó una prima del cobre estadounidense sobre el de Londres. Cuando COMEX paga más que el LME, los comerciantes tienen un incentivo económico para desviar cátodos hacia Estados Unidos. Ese arbitraje puede vaciar almacenes asiáticos o europeos y endurecer la estructura temporal del LME. La aparición de backwardation, con el metal inmediato más caro que los vencimientos posteriores, indica que algunos compradores pagan por disponer de cobre ahora. No demuestra por sí sola un déficit mundial permanente, pero sí una tensión regional auténtica.

Esta diferencia permite entender por qué el precio puede marcar récords aunque los inventarios estadounidenses sean elevados. Un aumento de existencias en una jurisdicción no siempre significa abundancia global. Si el metal queda inmovilizado por expectativas arancelarias, financiación o logística, no responde con rapidez a la demanda de otros centros de consumo. El mercado está valorando simultáneamente un gran depósito en Estados Unidos y una menor disponibilidad fuera de ese país.

La segunda fuerza es la oferta minera. Abrir una mina de cobre requiere años de exploración, permisos, construcción y acuerdos con comunidades. Los yacimientos existentes sufren descenso de leyes minerales, lo que obliga a procesar más roca para obtener la misma cantidad de metal. Chile, Perú, la República Democrática del Congo e Indonesia concentran una parte sustancial de la producción, de manera que averías, restricciones de agua, problemas laborales o decisiones políticas pueden alterar el equilibrio mundial.

El International Copper Study Group proyecta que la producción minera crecerá un 1,6% en 2026, por debajo del 2,3% que esperaba anteriormente. Las dificultades en la República Democrática del Congo, Chile e Indonesia, junto con la recuperación incompleta de operaciones como Grasberg y Kamoa, limitaron la expansión. La producción de cobre refinado avanzaría apenas un 0,4% este año por la falta de concentrado suficiente, aunque el crecimiento del reciclaje ayuda a compensar parcialmente la debilidad del mineral primario.

El dato más interesante del organismo, sin embargo, parece contradecir la narrativa alcista. Su previsión de abril contempla un superávit de cobre refinado de aproximadamente 96.000 toneladas en 2026 y de 377.000 en 2027. Para este año calcula un crecimiento del consumo del 1,6%, inferior al 2,1% estimado anteriormente. La demanda europea y japonesa continúa débil, mientras Asia sigue siendo el principal motor. Un mercado con superávit no debería comportarse como si faltara metal, salvo que la cifra global oculte desequilibrios regionales, inventarios no declarados y problemas de calidad o entrega.

La revisión del ICSG demuestra la fragilidad de estas estimaciones. En octubre de 2025 esperaba un déficit de 150.000 toneladas para 2026. Seis meses después pasó a prever un superávit de 96.000, un giro de 246.000 toneladas. No apareció de repente una gran mina nueva. Cambiaron las hipótesis sobre consumo y oferta secundaria. El balance previsto representa el mejor cálculo disponible, pero su margen de error es suficiente para transformar un excedente modesto en déficit si falla una gran operación o si China consume más de lo esperado.

Previsiones y demanda estructural del cobre

Las casas de análisis tampoco comparten una única lectura. Goldman Sachs mantenía en abril una previsión de precio medio de 12.650 dólares por tonelada para 2026 y estimaba un superávit de 490.000 toneladas. El banco advertía, al mismo tiempo, de riesgos para la producción por la escasez de ácido sulfúrico, un insumo esencial para determinados procesos de extracción. Esa previsión se publicó antes de la fase actual por encima de 14.000 y debe tratarse como un escenario anterior, no como una cotización objetivo actualizada después del último movimiento.

J.P. Morgan ofrece una visión más sensible al déficit y a la redistribución de inventarios. Su análisis contempla que, bajo escenarios macroeconómicos adversos, el precio podría retroceder hacia 11.100 o 11.200 dólares por tonelada. Al mismo tiempo, la casa ha destacado que el traslado de metal hacia Estados Unidos puede dejar al resto del mundo con menos cobre disponible y amplificar cualquier interrupción. La diferencia entre Goldman y J.P. Morgan no es solo una discusión sobre demanda futura, sino sobre cuánto inventario es realmente accesible y cuánto responde a incentivos temporales.

Bank of America elevó su previsión para 2026 a un promedio de 11.313 dólares por tonelada y situó la de 2027 en 13.501, apoyándose en interrupciones mineras y demanda resistente. Esas cifras también preceden el máximo actual y muestran algo importante: el precio ha avanzado más deprisa que las estimaciones fundamentales de muchas entidades. Eso no invalida la subida, pero eleva el listón. Para mantener 14.000 o más, el mercado necesita que los déficits futuros se adelanten, que el crecimiento de la oferta vuelva a decepcionar o que el stock regional continúe bloqueado.

La demanda estructural ofrece argumentos sólidos. El Servicio Geológico de Estados Unidos señala que alrededor de tres cuartas partes del uso del cobre están vinculadas a aplicaciones eléctricas, incluidas generación, transmisión, cableado, telecomunicaciones y equipos electrónicos. La expansión de redes, vehículos eléctricos, energías renovables y centros de datos aumenta la necesidad de conductores. Goldman Sachs estima que las redes y otras infraestructuras eléctricas explicarán más del 60% del crecimiento de la demanda de cobre hasta 2030.

La inteligencia artificial refuerza esa tendencia de forma indirecta. Los centros de datos requieren grandes conexiones eléctricas, transformadores, sistemas de refrigeración y nueva capacidad de generación. Goldman Sachs calcula que la demanda mundial de energía de los centros de datos podría aumentar un 165% hasta 2030 respecto a 2023. El cobre no se consume únicamente dentro de los servidores. Se necesita en la red que lleva la electricidad hasta ellos y en las centrales que amplían la oferta. Por eso, el efecto puede ser mayor que el contenido metálico visible de un edificio tecnológico.

No obstante, una buena historia de demanda no convierte cualquier precio en sostenible. A niveles récord, los fabricantes buscan reducir el uso de cobre, rediseñar componentes o sustituirlo por aluminio cuando es técnicamente posible. Los proyectos de red pueden retrasarse si los presupuestos se disparan. El reciclaje se vuelve más rentable y aumenta la oferta secundaria. Estas respuestas tardan, pero actúan como estabilizadores. Cuanto más sube el precio, más incentivos crea para que aparezca metal y se modere su consumo.

China sigue siendo la variable decisiva. Es el mayor consumidor mundial y concentra buena parte de la fabricación de equipos eléctricos, vehículos, electrónica y tecnologías energéticas. Una aceleración de las redes y de la industria puede absorber rápidamente el excedente previsto por el ICSG. Una desaceleración inmobiliaria o manufacturera, en cambio, dejaría al mercado dependiendo de la demanda occidental de infraestructura y centros de datos. Las cifras agregadas de inventarios chinos son imperfectas, especialmente fuera de los almacenes plenamente declarados, lo que amplía la incertidumbre sobre el balance real.

El dólar y los tipos también importan. El cobre se negocia en moneda estadounidense y suele beneficiarse de un dólar débil. La distensión en Oriente Medio ha reducido parte de la presión inflacionista de la energía y ha moderado las rentabilidades de los bonos. Eso mejora el apetito por activos cíclicos y materias primas. Sin embargo, una Reserva Federal más restrictiva o un repunte del dólar podrían provocar toma de beneficios, especialmente después de un movimiento tan vertical.

Niveles técnicos y escenarios para el precio del cobre

Fuente: xStation5.

En el plano técnico, la referencia principal del LME se sitúa en la zona psicológica de 14.000 dólares por tonelada. En gráfico horario está rompiendo una estructura triangular. Mientras se mantenga por encima de 14.121, podemos esperar movimientos alcistas, especialmente si supera los 14.157, máximo creado el 13 de mayo. Si consolida por encima de este nivel, la siguiente proyección se sitúa en la zona de 14.500.

Mantenerse por encima permitiría que el máximo se convirtiera en apoyo, mientras una vuelta bajo el área de ruptura devolvería atención a 13.500. En la referencia estadounidense, 6,67 dólares por libra representa el máximo cercano y 6,50 una primera zona de observación. Son niveles aproximados, no señales, y deben aplicarse al contrato correcto, porque LME, COMEX y CFD pueden divergir de forma notable.

El escenario alcista exige que la tensión regional se transforme en escasez persistente. Si Estados Unidos continúa absorbiendo metal, el LME permanece en backwardation, China mantiene la demanda y las minas vuelven a decepcionar, el precio puede consolidarse sobre 14.000 y explorar niveles superiores. Una revisión del balance del ICSG hacia déficit reforzaría esa lectura. También ayudaría una depreciación del dólar y una política monetaria menos restrictiva.

El escenario de corrección no necesita una recesión profunda. Bastaría con que se aclare la política arancelaria, se libere parte del inventario acumulado en Estados Unidos y el metal vuelva a circular hacia otras regiones. Si además la demanda china se modera y el superávit previsto aparece realmente, la prima actual podría desaparecer con rapidez. En ese caso, el cobre seguiría conservando una historia estructural favorable mientras el precio regresara a una zona más cercana a las estimaciones fundamentales de los bancos.

El cobre puede subir más, pero su camino no será una línea recta. El largo plazo está respaldado por redes eléctricas, digitalización y una oferta minera lenta. El corto plazo está dominado por inventarios desplazados, diferencias entre bolsas y expectativas comerciales. Cerca de máximos, confundir ambos horizontes es el principal riesgo. La pregunta no es solo cuánto cobre necesitará el mundo en 2030, sino cuánto metal utilizable está disponible hoy fuera de los almacenes que lo acumularon por razones arancelarias. Esa respuesta determinará si 14.000 dólares es una nueva base o el punto en el que una distorsión temporal empieza a corregirse.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.