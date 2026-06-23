Cierre de mercado: Semiconductores lideran las caídas y presionan al Nasdaq

La jornada de hoy estuvo marcada por una fuerte corrección en los mercados, liderada por las acciones tecnológicas, ante crecientes dudas sobre si el entusiasmo por la inteligencia artificial ha llevado las valoraciones a niveles elevados. El Nasdaq 100 cayó 3,5% y los fabricantes de chips retrocedieron con fuerza, con pérdidas especialmente severas en Asia, donde el Kospi surcoreano llegó a desplomarse 10% desde su máximo histórico por ventas forzadas y presión sobre compañías como SK Hynix y Samsung. En este contexto de aversión al riesgo, los inversionistas buscaron refugio en bonos del Tesoro, yen y franco suizo, mientras Bitcoin y petróleo retrocedieron.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica : La jornada geopolítica estuvo marcada por señales mixtas en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán : Washington aseguró que Teherán cedió en materia de inspecciones nucleares del OIEA , mientras Irán afirmó que EE. UU. descongelará inicialmente US$12.000 millones en activos , con un alivio total que podría llegar a US$50.000 millones si se alcanza un acuerdo final. Sin embargo, persisten diferencias sobre el uso de los fondos, el alcance de las inspecciones, las sanciones petroleras y los posibles peajes en el estrecho de Ormuz , aunque ambas partes mantienen que la vía marítima sigue abierta y se evalúa un posible rol de Rusia en el manejo de uranio enriquecido .

Estados Unidos : Los datos económicos de EE. UU. mostraron una mejora moderada, con el empleo ADP semanal subiendo a 30.750 puestos y los PMI de S&P superando expectativas: el compuesto avanzó a 52,2 , servicios a 51,3 y manufactura a 55,7 . Sin embargo, la subasta de US$69.000 millones en bonos del Tesoro a 2 años reflejó mayores presiones de tasas, con un rendimiento de 4,189% , el más alto desde enero de 2025. En paralelo, el dólar alcanzó su mayor nivel desde noviembre, impulsado por la expectativa de que la Reserva Federal podría subir las tasas este año.

Europa : En Europa , el euro cayó a su nivel más bajo desde agosto tras datos económicos débiles y comentarios más moderados de Christine Lagarde , lo que llevó a los operadores a reducir sus apuestas de nuevas alzas de tasas. Aun así, desde el BCE , Boris Vujcic defendió que la reciente subida de tipos fue una decisión sólida, dado que se espera que la inflación permanezca por encima del objetivo durante más tiempo, posiblemente hasta 2027 , tanto en su componente general como subyacente .

Canadá : En Canadá , el gobernador del Banco de Canadá , Tiff Macklem , advirtió que ofrecer demasiada orientación futura puede generar una falsa sensación de precisión y resultar confuso para los mercados. También señaló que, por ahora, los bancos no observan una propagación significativa del alza del petróleo hacia otros bienes y servicios, aunque reconoció que la inflación alimentaria sigue siendo una preocupación relevante.

Brasil : En Brasil , el banco central reiteró que ajustará su ciclo de flexibilización monetaria de acuerdo con la nueva información disponible, pero advirtió que los riesgos inflacionarios siguen inclinados al alza. La inflación general y la subyacente se han acelerado por encima del objetivo del 3% , mientras que las expectativas de precios de los consumidores se han vuelto más inestables, lo que podría limitar el margen para nuevos recortes de tasas .

Petróleo : El petróleo retrocedió a medida que aumentó la visibilidad del tránsito de buques cisterna por el estrecho de Ormuz , reduciendo los temores sobre una interrupción severa del suministro. La recuperación en los cruces de petroleros sugiere una normalización gradual del flujo de barriles, mientras que los precios de la gasolina cayeron por debajo de US$4 , acumulando cuatro semanas consecutivas de descensos.

Oro : El oro cayó con fuerza hasta acercarse a los US$4.000 por onza , mientras la plata llegó a retroceder hasta un 5% , en medio de una venta masiva generalizada en los mercados financieros . El movimiento reflejó una toma de ganancias y un ajuste de posiciones tras el avance previo de los metales preciosos .

Acciones: En el frente corporativo, Pemex y Petrobras firmaron un memorando de entendimiento no vinculante para explorar una cooperación conjunta en exploración y producción, incluyendo proyectos en aguas someras y profundas del Golfo de México. El acuerdo une a las dos mayores petroleras de América Latina y podría ayudar a Pemex a fortalecer sus reservas, apoyarse en la experiencia de Petrobras en aguas profundas y enfrentar sus desafíos de deuda y caída de producción.

Análisis US100

El precio se ha mantenido cerca del soporte de los 29.599 puntos, nivel que continúa siendo la referencia de corto plazo. Además, el MACD mantiene una divergencia alcista, señal que podría favorecer una moderación de la presión bajista y abrir espacio para un rebote técnico.

Si el precio logra sostenerse sobre los 29.599 puntos, podría desarrollar una estructura correctiva de la caída, con una primera resistencia principal en torno a los 30.341 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a una nueva extensión bajista hacia la zona de los 29.240 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD ​​​​​

El oro se ha consolidado en torno al nivel de los 4.100, zona que continúa actuando como un soporte dentro de la estructura actual. En este contexto, el mercado muestra una fase de consolidación, mientras los indicadores comienzan a reflejar una divergencia alcista, lo que podría anticipar una moderación de la presión bajista.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 4.100, podría extender el movimiento hacia la resistencia de los 4.327. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a una nueva extensión bajista, hacia la zona de soporte de los 3.890.



Fuente: xStation5