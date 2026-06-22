Cierre de mercado: SpaceX cae 16% mientras persisten dudas sobre EE.UU. e Irán

- El avance parcial en las conversaciones entre EE. UU. e Irán redujo la prima de riesgo geopolítico, especialmente tras la licencia de 60 días para vender petróleo iraní, presionando al crudo a la baja.
- Wall Street perdió impulso por la caída de grandes tecnológicas, especialmente Alphabet, tras la salida de un talento clave de Google DeepMind hacia Anthropic.
- El dólar se fortaleció frente a varias monedas, con el yen en mínimos desde 1986, mientras Goldman Sachs redujo el riesgo de recesión en EE. UU. del 25% al 15%.
- El avance parcial en las conversaciones entre EE. UU. e Irán redujo la prima de riesgo geopolítico, especialmente tras la licencia de 60 días para vender petróleo iraní, presionando al crudo a la baja.
- Wall Street perdió impulso por la caída de grandes tecnológicas, especialmente Alphabet, tras la salida de un talento clave de Google DeepMind hacia Anthropic.
- El dólar se fortaleció frente a varias monedas, con el yen en mínimos desde 1986, mientras Goldman Sachs redujo el riesgo de recesión en EE. UU. del 25% al 15%.
La jornada cerró con caídas, luego de que el retroceso de grandes tecnológicas opacara el optimismo por los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El Nasdaq cayó, presionado por Alphabet, tras la salida de John Jumper de Google DeepMind hacia Anthropic, y por el desplome de SpaceX, cuyas acciones cayeron 16% en medio de una nueva emisión de deuda para financiar sus planes de inteligencia artificial. Además, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro afectó el apetito por riesgo, mientras que el petróleo retrocedió ante una menor prima geopolítica, con el Brent cerrando por debajo de los 78 dólares.
Fuente: xStation5
Noticias Claves
- Geopolítica: La jornada estuvo marcada por señales mixtas entre Estados Unidos e Irán. Teherán cuestionó afirmaciones del vicepresidente JD Vance sobre el supuesto regreso de inspectores nucleares y el uso de activos desbloqueados para compras agrícolas. Aunque ambas partes calificaron las conversaciones en Suiza como constructivas, persisten diferencias importantes en la interpretación del acuerdo. El principal alivio para los mercados fue la licencia de 60 días emitida por Washington para permitir la venta de petróleo iraní, junto con el compromiso atribuido a Irán de mantener abierto el estrecho de Ormuz.
- Estados Unidos: Goldman Sachs redujo su estimación de riesgo de recesión en Estados Unidos a 12 meses, desde el 25% previo hasta el 15%, reflejando una visión más favorable sobre la resiliencia de la economía estadounidense.
- Europa: Christine Lagarde señaló que la infravaloración del renminbi justifica negociaciones dentro del G7 sobre desequilibrios excesivos. Desde el frente monetario, el BCE mantiene confianza en que la inflación volverá al objetivo con la política adecuada, aunque reconoce un escenario incierto, con riesgos al alza para los precios y riesgos a la baja para el crecimiento. La confianza del consumidor de la eurozona mejoró levemente hasta -17,7, frente al -19,0 anterior.
- Reino Unido: El escenario político apunta a que Andy Burnham podría convertirse en primer ministro tras el anuncio de dimisión de Keir Starmer como líder del Partido Laborista. La transición parece ganar apoyo entre posibles rivales, lo que reduce el riesgo de una contienda prolongada y aporta cierta estabilidad política al mercado.
- Japón: El yen cayó hasta su nivel más bajo frente al dólar desde 1986, presionado por la fortaleza del dólar y la divergencia entre la política monetaria de Japón y la de otras grandes economías.
- Canadá: La inflación subyacente sorprendió al alza en mayo, con el IPC común anual en 2,7%, por encima del 2,5% esperado y del dato previo. El resultado mantiene la presión sobre el Banco de Canadá y complica el escenario para futuros recortes de tasas.
- Colombia: Colombia eligió como presidente al abogado Abelardo de la Espriella, marcando un giro hacia políticas más favorables a las empresas y una postura más cercana a Estados Unidos. La victoria fue ajustada, con 49,7% de los votos frente al 48,7% de Iván Cepeda, en uno de los resultados más estrechos de la historia reciente del país.
- Petróleo: El petróleo estuvo presionado por la licencia de 60 días emitida por Estados Unidos para permitir la venta de crudo iraní en el mercado internacional. La medida aumenta la expectativa de mayor oferta global, mientras continúan las negociaciones entre Washington y Teherán. Además, los flujos por el estrecho de Ormuz se mantienen elevados, reduciendo la prima de riesgo geopolítico, aunque persisten dudas sobre la estabilidad del acuerdo.
- Oro: El oro avanzó en medio de un escenario geopolítico aún incierto, mientras Estados Unidos e Irán intentan avanzar hacia un acuerdo de paz. La demanda física también mostró fortaleza, con importaciones de oro de China en mayo cerca de 163 toneladas, su nivel más alto desde marzo de 2024, reflejando un apetito sostenido por el metal precioso.
- Acciones: La jornada en renta variable estuvo marcada por movimientos relevantes en tecnología e inteligencia artificial. Alphabet cayó con fuerza tras la salida de John Jumper, vicepresidente de Google DeepMind y ganador del Nobel de Química 2024, hacia Anthropic, lo que generó preocupación por la pérdida de talento clave en IA. En contraste, Micron Technology avanzó tras anunciar un acuerdo estratégico con Anthropic para expandir infraestructura de inteligencia artificial de próxima generación.
Análisis US100
El precio no ha logrado sostener la ruptura de los 30.814 puntos y actualmente se mantiene por debajo de este nivel, por lo que esta zona continúa siendo la principal referencia técnica de corto plazo.
Mientras el precio permanezca bajo los 30.814 puntos, podría mantenerse la presión bajista, con una primera zona de soporte relevante en torno a los 30.105 puntos. En cambio, para retomar un sesgo más alcista, el mercado necesitaría consolidar una ruptura por encima de los 30.814 puntos, lo que abriría espacio para un avance hacia la siguiente resistencia en torno a los 31.155 puntos.
Fuente: xStation5
Análisis GOLD
El oro se ha mantenido sobre su soporte en torno a los 4.100, mostrando una estructura de giro. No obstante, el precio aún se ubica por debajo de su media móvil de largo plazo, por lo que esta zona continúa siendo clave para confirmar una recuperación más sólida en el corto plazo.
Si el precio logra consolidarse y mantenerse sobre los 4.100, podría dar continuidad a la estructura de giro, con una resistencia relevante en torno a los 4.327. En cambio, una pérdida de este soporte podría reactivar la presión bajista y abrir espacio para una caída hacia el soporte de mayor relevancia en los 3.890.
Fuente: xStation5
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