Cierre de Mercado: Una venta masiva con un giro inesperado

- Wall Street redujo gran parte de sus pérdidas tras los sólidos datos de la Universidad de Michigan, aunque cerró la semana en negativo.
- La escalada del conflicto en el estrecho de Ormuz continúa impulsando los precios del petróleo y del gas natural, mientras mantiene elevada la incertidumbre en los mercados.
- Las criptomonedas permanecen bajo presión y el sector de semiconductores lideró las caídas tanto en Estados Unidos como en Europa.
- Wall Street redujo gran parte de sus pérdidas tras los sólidos datos de la Universidad de Michigan, aunque cerró la semana en negativo.
- La escalada del conflicto en el estrecho de Ormuz continúa impulsando los precios del petróleo y del gas natural, mientras mantiene elevada la incertidumbre en los mercados.
- Las criptomonedas permanecen bajo presión y el sector de semiconductores lideró las caídas tanto en Estados Unidos como en Europa.
Estados Unidos
- Wall Street cerró la semana en terreno negativo, con los principales índices cayendo alrededor de 1%. A pesar del retroceso y del sentimiento relativamente débil, el mercado comenzó a mostrar señales tempranas de recuperación de la demanda. Las pérdidas cercanas al 2% se redujeron durante la sesión hasta situarse por debajo del 1%, principalmente tras la publicación de los datos de la Universidad de Michigan.
- La situación en el Golfo Pérsico continúa siendo tensa. Los intercambios de ataques entre ambas partes siguen en la zona del estrecho de Ormuz, donde la actividad marítima ha vuelto a reducirse prácticamente a cero.
Noticias corporativas – Estados Unidos
- Netflix (NFLX.US): El mercado quedó decepcionado con los resultados del segundo trimestre y, especialmente, con las proyecciones para el tercer trimestre. La caída inicial de la acción, cercana al 11%, se moderó hasta aproximadamente 7%.
- Intuitive Surgical (ISRG.US): El fabricante de los robots quirúrgicos da Vinci cayó cerca de 13% tras publicar sus resultados del segundo trimestre. Aunque superó las expectativas en beneficios, la compañía no elevó sus previsiones para el conjunto del año.
- SpaceX (SPXC.US): El vuelo de prueba del Starship fue cancelado poco antes del lanzamiento del jueves debido a una falla en uno de los motores del cohete. La acción retrocedió 3%.
- Nebius (NBIS.US): La empresa Neo Cloud emitió 775 millones de dólares en bonos garantizados. La acción pasó de una caída inicial del 13% a cerrar la sesión con una ganancia cercana al 8%.
- Bloomberg informó que Adobe podría recibir una oferta de adquisición por parte de una "gran compañía tecnológica".
- La FAA anunció que los modelos Boeing 737 MAX y 787 volverán al proceso de certificación de vuelo.
Datos macroeconómicos de Estados Unidos
- Los permisos de construcción registraron una caída mayor a la esperada. En junio se emitieron 1,36 millones de permisos frente a una previsión de 1,40 millones.
- Los precios de exportación de Estados Unidos disminuyeron 0,6%, una caída mayor a la esperada, mientras que los precios de importación aumentaron 0,3%, por encima de las expectativas.
- La producción industrial creció 0,1% en junio, frente al 0,2% esperado por el mercado.
- El informe de la Universidad de Michigan fue suficientemente sólido como para revertir parcialmente el sentimiento del mercado.
- La confianza del consumidor aumentó hasta 54,4, muy por encima de las expectativas.
- Las expectativas de inflación a corto plazo descendieron de 4,6% a 4,2%.
Europa
- Las bolsas europeas no lograron seguir la recuperación observada en Wall Street tras la publicación de los datos macroeconómicos estadounidenses. La mayoría de los principales índices cerró con pérdidas, principalmente por la escalada del conflicto con Irán y la preocupación por los precios de la energía.
- El FTSE 100 de Londres cayó alrededor de 0,3%, el CAC 40 francés perdió cerca de 0,6% y el DAX alemán retrocedió aproximadamente 0,5%. En el sur de Europa, el FTSE MIB italiano cayó alrededor de 1%, mientras que el IBEX 35 español perdió cerca de 0,3%.
Noticias corporativas – Europa
- El sector de semiconductores estuvo bajo presión. STMicroelectronics cayó cerca de 5%, mientras que ASML perdió alrededor de 3,5%.
- Volvo informó un crecimiento tanto de ingresos como de beneficios, impulsado principalmente por el segmento de camiones y servicios.
- SAAB subió cerca de 10% tras presentar resultados. El mercado destacó un crecimiento interanual superior al 200% en su cartera de pedidos, junto con un sólido crecimiento en todas sus métricas operativas.
- Burberry Group cayó más de 6%. La administración señaló que la compañía está sintiendo el impacto de la menor actividad de compras en Oriente Medio.
Mercado de divisas (FOREX)
- En el mercado de divisas, el dólar neozelandés continúa fortaleciéndose, favorecido por la caída de las expectativas de inflación en Estados Unidos.
- Por su parte, la libra esterlina retrocede, reflejando la preocupación por una inflación más elevada en un contexto de aumento de los precios del petróleo y del gas natural.
Materias primas
- En las materias primas agrícolas, continúan las alzas del cacao, azúcar, soja, café y naranjas. La proximidad del fenómeno de El Niño sigue apuntando a cosechas más débiles y mayores presiones sobre la oferta.
- En el segmento energético, las materias primas reaccionan a la escalada del conflicto con Irán. El petróleo vuelve a superar los 87 dólares por barril, mientras que el gas natural europeo sube hasta 6%.
Criptomonedas
- El apetito por riesgo continúa siendo limitado, lo que sigue presionando al mercado de criptomonedas. La mayoría de los activos digitales registra pérdidas moderadas. Bitcoin vuelve a situarse por debajo de los 64.000 dólares, Solana pierde alrededor de 1% y Ethereum retrocede cerca de 2%.
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