Dólar hoy Colombia: dólar despide el gobierno Petro por debajo de $3.200

El dólar en Colombia (USDCOP) cae 0,6% hasta 3.161,76 en la jornada final de la administración de Gustavo Petro, y la Tasa Representativa del Mercado cierra el mandato en 3.179,40, un 26,7% por debajo de los 4.337,28 con que arrancó el 7 de agosto de 2022. Ese saldo resulta llamativo porque durante los primeros meses el movimiento fue exactamente el contrario, de modo que el balance final esconde dos periodos opuestos dentro de un mismo cuatrienio.

Cuatro años en dos mitades opuestas

Apenas tres meses después de la posesión, el 5 de noviembre de 2022, la TRM tocó un máximo de 5.061,21, equivalente a una depreciación de 16,7% frente al punto de partida, en un episodio que reflejó la incertidumbre inicial del mercado sobre el rumbo económico del nuevo gobierno.

Desde entonces la dirección se invirtió y no volvió a revertirse de forma duradera. El peso colombiano recuperó terreno a lo largo de 2023 y 2024, atravesó periodos de volatilidad sin perder la tendencia, y aceleró su apreciación durante 2026 hasta llevar la TRM a un mínimo de 3.132,42 el 31 de julio, un 27,8% por debajo del nivel inicial del mandato.

Conviene atribuir ese recorrido con cuidado, dado que la tasa de cambio respondió a una combinación de factores externos y domésticos que incluye el comportamiento del dólar global, la política monetaria de Estados Unidos y de Colombia, los precios del petróleo, los flujos de capital, la situación fiscal y la percepción de riesgo, de manera que el resultado no puede leerse como consecuencia directa y exclusiva de las decisiones de gobierno.

El mercado lleva semanas posicionándose para el gobierno entrante

Buena parte de la apreciación reciente se explica por anticipación política, desde finales de mayo, cuando Abelardo de la Espriella aseguró su paso a la segunda vuelta, la deuda pública local acumuló un avance cercano a 10%, el mejor desempeño de América Latina, mientras el peso colombiano subió casi 14% y lideró a todas las monedas del mundo en ese periodo, según datos recopilados por Bloomberg.

El motor financiero de ese movimiento es el diferencial de tasas, con el Banco de la República habiendo elevado su tasa en 75 puntos base hasta 12% en junio, Colombia ofrece uno de los perfiles de carry trade más atractivos entre los mercados emergentes, y esa operación ha rendido 22% frente al dólar en lo que va del año, el retorno más alto de cualquier divisa contra la moneda estadounidense.

Las expectativas sobre el nuevo gobierno completan el cuadro, dado que el presidente electo ha prometido ajustar la política fiscal, reducir impuestos y refinanciar la deuda pública, además de plantear una reducción del tamaño del Estado de hasta 40% durante su periodo. Su vicepresidente, José Manuel Restrepo, viajó a Washington en julio para reunirse con prestamistas multilaterales y con el Departamento de Estado, una señal de que la administración pretende moverse rápido en su agenda económica desde la posesión de mañana.

El mercado está incorporando una visión excesivamente favorable sobre Colombia, sin embargo, hay cierto escepticismo sobre la capacidad del nuevo gobierno de cumplir expectativas tan altas, considerando que ganó por apenas un punto porcentual y podría enfrentar dificultades para conseguir respaldo legislativo. JPMorgan, en cambio, elevó su recomendación sobre el peso colombiano a sobreponderar desde neutral, argumentando que incluso pasos iniciales en la dirección correcta bastarían para sostener el ánimo del mercado.

El IPP sorprende con la desaceleración más pronunciada del año

En el frente de datos, la publicación de la tarde entregó una señal inequívoca sobre presiones de costos. El índice de precios al productor se desaceleró a 1,51% interanual en julio desde 3,30% en junio, muy por debajo del pronóstico de 3,4%, en lo que constituye una moderación considerablemente más rápida de la anticipada.

Ese dato importa porque el IPP suele anticipar movimientos del índice al consumidor con algunos meses de rezago. Una desaceleración de esa magnitud sugiere que las presiones de costos en la cadena productiva están cediendo con fuerza, algo coherente con la moderación que ya reportaban las encuestas manufactureras y con el efecto desinflacionario que produce un peso fuerte sobre los insumos importados.

El contexto externo, mientras tanto, mantuvo a los operadores cautelosos. Irán informó un acuerdo con Omán sobre una ruta de navegación propuesta a través del Estrecho de Ormuz, lo que alimentó expectativas de una reanudación de los flujos energéticos, aunque un entendimiento más amplio con Estados Unidos sigue sin concretarse. La atención se desplaza ahora a las nóminas no agrícolas del viernes, dado que una lectura fuerte reforzaría las apuestas por nuevas alzas de la Fed, mientras que un dato débil llevaría al mercado a recortarlas.

Análisis técnico del dólar en Colombia

En gráfico de cinco minutos, el USD/COP cotiza en 3.161,76 tras perder las medias móviles de 50 y 200 periodos, ubicadas en 3.172,47 y 3.204,27, y permanece bajo una directriz bajista que ha guiado el descenso de las últimas sesiones. La resistencia inmediata aparece en 3.169,86 y, por encima, en la franja de 3.197,77, donde converge la media de 200 periodos.

Hacia abajo, el primer soporte se ubica en 3.144,67 y su pérdida dejaría expuesta la zona de 3.106,01, mínimo del movimiento previo. El RSI se acerca a la zona baja del rango neutral sin llegar a sobreventa, mientras que un ADX cercano a 21 indica que la tendencia carece de fuerza suficiente para confirmarse, pese a que el direccional negativo domina con claridad sobre el positivo.

Fuente: xStation5.