Claves del día: las acciones de IA vuelven a presionar a los mercados

Los futuros de EE. UU. corrigen tras una jornada mixta donde Servicios de Comunicación se hundió por la caída de Alphabet (GOOGL) —afectada por reportes sobre la salida de su científico jefe Jeff Dean—, mientras el sector tecnológico subió impulsado por Nvidia (NVDA), beneficiada tras anunciar SpaceX que usará su hardware en exclusiva, lo que terminó perjudicando a AMD.

En el ámbito internacional, el vicepresidente EE. UU. calificó de complicadas pero prometedoras las charlas con Irán, mientras Teherán aclaró que su acuerdo con Omán no reabre el estrecho de Ormuz y los hutíes atacaron un petrolero saudí. Esto causó fuerte volatilidad en el crudo, devolviendo al barril de Brent brevemente a los 80 dólares.

La atención de los inversores estará centrada hoy en los nuevos datos de solicitudes de subsidio por desempleo para evaluar la salud de la economía estadounidense.

Fuente: xStation5.

US100: Tras alcanzar la resistencia de los 30.078 puntos, el precio ha encontrado su primer soporte relevante en torno a los 29.361 puntos, nivel clave para la estructura de corto plazo. Además, el movimiento reciente ha permitido reducir el diferencial que existía entre el precio y sus medias móviles, lo que ayuda a normalizar la dinámica tras el último impulso alcista.

Si el precio logra mantenerse sobre los 29.361 puntos, podría intentar retomar la recuperación y buscar nuevamente la zona de resistencia. En cambio, una pérdida de este soporte podría indicar una corrección de mayor amplitud, con una siguiente zona de apoyo relevante en torno a los 28.738 puntos.

Fuente: xStation5.

GOLD: Tras la superación de los 4.203 puntos, el precio mantiene un movimiento positivo, aunque el MACD comienza a mostrar una moderación del momentum alcista. En este contexto, la zona de los 4.200 puntos se mantiene como el soporte clave de continuidad, ya que permite evaluar si el impulso reciente logra sostenerse o si comienza una fase correctiva.

Si el precio logra mantenerse por encima de los 4.200 puntos, podría extender el movimiento hacia una zona de resistencia de mayor relevancia, ubicada en torno a los 4.387 puntos. En cambio, una pérdida de este nivel podría activar un movimiento correctivo, con una primera zona de soporte relevante en torno a los 4.117 puntos.

Fuente: xStation5.