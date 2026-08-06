Mercados a Observar Hoy: BITCOIN, SILVER y COPPER (06.08.2026)

Las bolsas cotizan mixtas, con el S&P 500 mostrando ligeras subidas mientras el Nasdaq 100 vuelve a quedar rezagado por la debilidad del sector tecnológico. La presión se concentra en compañías de alto beta y nombres ligados a inteligencia artificial, después de la caída cercana al 9% en SanDisk y el retroceso de AppLovin, que se desplomó alrededor de 19% tras no cumplir con las previsiones del mercado. Esto refuerza la idea de que, después de un julio volátil, los inversionistas siguen cuestionando las valoraciones del sector tecnológico y la capacidad de las compañías para transformar el gasto en IA en crecimiento de beneficios y flujo de caja.

En materias primas, el petróleo se mantiene relativamente estable en la zona de los 80 dólares por barril, después de que Irán anunciara un acuerdo con Omán sobre una ruta marítima propuesta a través del estrecho de Ormuz. Esta señal aumenta la posibilidad de que se normalicen parcialmente los flujos de energía por una vía clave para el comercio global. Sin embargo, el mercado todavía mantiene cautela, ya que un acuerdo duradero entre Estados Unidos e Irán sigue siendo incierto y continúa siendo relevante para las expectativas de inflación, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el apetito por riesgo.

BITCOIN

Bitcoin ha mostrado una estructura de giro técnico, apoyado por una mejora parcial del apetito por riesgo y por la estabilización de los activos de alta beta. Aunque el entorno tecnológico sigue mostrando señales mixtas, la criptomoneda ha logrado sostenerse sobre zonas relevantes de soporte, lo que sugiere que los compradores han defendido niveles clave tras la corrección previa.

A nivel técnico, el precio mantiene como soporte principal la zona de 60.009, nivel que ya funcionó como base en dos ocasiones desde donde se generaron rebotes importantes. Más arriba, el soporte inmediato se ubica en 62.002, zona que coincide con el último mínimo relevante y con la región desde donde el precio volvió a intentar estabilizarse. Mientras Bitcoin se mantenga por encima de esa área, la lectura de corto plazo conserva un sesgo de recuperación. La primera resistencia está en 67.237, nivel que ha limitado los avances recientes; una ruptura de esa zona podría abrir espacio hacia 72.199, donde además se ubica la media móvil de 200 periodos. El MACD muestra una recuperación moderada, aunque todavía sin una señal de aceleración fuerte.

Fuente: xStation

SILVER

La plata sube ante la perspectiva de un acuerdo provisional para reabrir el estrecho de Ormuz, lo que ha reducido parte de la preocupación inflacionaria y ha llevado a los operadores a moderar sus apuestas sobre nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal. En ese contexto, los metales preciosos vuelven a encontrar apoyo, especialmente aquellos que se habían visto presionados por el aumento de rendimientos reales y por la fortaleza previa del dólar.

Desde el punto de vista técnico, la plata ha recuperado la zona de 60,95, que vuelve a funcionar como soporte después de haber sido una resistencia en sesiones anteriores. La reacción desde los mínimos recientes muestra una mejora en el momentum, con el MACD girando al alza y reduciendo la presión bajista que dominaba el movimiento anterior. Mientras el precio se mantenga sobre 60,95, la recuperación se mantiene vigente, con una primera resistencia relevante en 71,65, zona que coincide con la media móvil de 200 periodos y con un techo previo. En caso de perder nuevamente 60,95, el precio podría volver hacia la zona de 56–57 y, en un escenario más bajista, hacia el soporte estructural de 48,27.

Fuente: xStation

COPPER

El cobre mantiene una estructura alcista sólida y los futuros en Comex alcanzan máximos históricos, mientras los operadores esperan una decisión sobre posibles aranceles estadounidenses a la importación. El metal también se ha visto favorecido por la expectativa de reapertura del estrecho de Ormuz, que ha impulsado el apetito por activos cíclicos. Además, la prima del cobre en Comex frente a la Bolsa de Metales de Londres refleja cómo los inversionistas se han posicionado ante eventuales restricciones comerciales y posibles distorsiones en la oferta.

A nivel técnico, el cobre confirma continuidad alcista tras romper la directriz bajista que venía limitando el avance desde mayo. El precio logró sostenerse por encima de la zona de 13.480, que ahora funciona como soporte y coincide con la media móvil de 50 periodos. Ese nivel técnico es relevante, porque valida la ruptura previa y mantiene intacta la estructura de máximos y mínimos ascendentes. El MACD conserva momentum positivo, con las líneas cruzadas al alza y barras verdes en expansión, lo que respalda la presión compradora. La próxima resistencia relevante se ubica en 14.527, zona de máximos previos. Si el precio logra consolidar sobre ese nivel, podría extender el movimiento alcista; en cambio, una pérdida de 13.480 debilitaría la señal y abriría espacio hacia 13.122 como siguiente soporte.

Fuente: xStation