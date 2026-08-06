Resultados de SoftBank: ¿Intel y la IA no son suficientes?

SoftBank, uno de los principales inversionistas y presuntos beneficiarios del auge de la inteligencia artificial en Japón, publicó sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026.

Pese a que el crecimiento de los ingresos superó las expectativas, el precio de las acciones cayó claramente tras la publicación, con un retroceso superior al 4%. La razón fue un deterioro significativo no solo de los beneficios generales, sino también de su calidad.

Análisis técnico de SoftBank (D1)

Pese a la elevada volatilidad de las valoraciones, la tendencia alcista se ha mantenido. La demanda logró regresar rápidamente por encima de la EMA de 200 periodos durante las dos últimas correcciones. Fuente: xStation5

Datos financieros

Ingresos: 2,02 billones de yenes, frente a unas expectativas de aproximadamente 1,92 billones de yenes. Crecimiento interanual superior al 10%.

2,02 billones de yenes, frente a unas expectativas de aproximadamente 1,92 billones de yenes. Crecimiento interanual superior al 10%. Beneficio bruto: aumentó hasta 1,05 billones de yenes, por encima de las expectativas de aproximadamente 955.000 millones de yenes, también con un alza interanual cercana al 10%.

aumentó hasta 1,05 billones de yenes, por encima de las expectativas de aproximadamente 955.000 millones de yenes, también con un alza interanual cercana al 10%. Beneficio neto: aquí es donde la compañía mostró debilidad, y en más de un aspecto. Cayó hasta 347.300 millones de yenes, frente a los 421.800 millones de yenes registrados un año antes, lo que supone un descenso superior al 17%.

El diablo está en los detalles

La valoración y la estimación del beneficio «real» en relación con la valoración son especialmente difíciles en el caso de compañías de inversión como SoftBank. El hecho de que la empresa invierta o, al menos, intente obtener exposición a la «inteligencia artificial» no facilita esta tarea.

Aun así, desglosar el resultado por componentes muestra una calidad de los beneficios cada vez menor.

El principal problema es el fuerte aumento de los costos de venta y administración, así como de los gastos relacionados con los movimientos de las divisas. Los costos de venta y administración aumentaron casi un 70% interanual, hasta alcanzar 1,28 billones de yenes, mientras que los costos financieros se duplicaron hasta 328.000 millones de yenes.

Actualmente, los beneficios de SoftBank están atrapados entre dos frentes:

Por un lado, la compañía soporta toda la carga de su estrategia empresarial, incluido el aumento de los costos en el segmento de "Computación de IA".

Por otro lado, debido a la extrema volatilidad del yen, los costos de cobertura están presionando los márgenes y los retornos. Esto se refleja en los ingresos del segmento mencionado anteriormente, que aumentaron hasta un 30% en términos de dólares estadounidenses, pero solo un 17% en yenes.

Dos métricas clave para una compañía de inversión, el valor neto de los activos, o NAV, y la relación préstamo-valor, o LTV, no muestran beneficios, pero sugieren que muchas de las afirmaciones sobre tensiones entre los prestamistas de las compañías de inteligencia artificial no están respaldadas por los datos.

Fuente: SoftBank Group Corp.

Fuente: SoftBank Group Corp.

El NAV casi se ha duplicado desde finales del tercer trimestre de 2025, hasta situarse en aproximadamente 70 billones de yenes. Al mismo tiempo, la relación LTV cayó desde un máximo local cercano al 20% hasta alrededor del 13%. Esto significa que, pese al crecimiento de los activos, el apalancamiento sigue siendo bajo.

Todo esto demuestra que, pese al enorme aumento del valor de las inversiones de la compañía, este no se está traduciendo en beneficios reales para la empresa, sino todo lo contrario.

¿Es esto negativo para la industria?

Los resultados débiles o, al menos, decepcionantes de SoftBank no tienen por qué significar un fracaso de la propia inteligencia artificial ni tampoco de SoftBank.

Los resultados más débiles de SoftBank podrían ser consecuencia de decisiones de inversión específicas y exclusivas de la compañía y de su cartera, en lugar de reflejar la situación de toda la industria. El débil desempeño de SoftBank podría indicar una asignación incorrecta por parte de la propia compañía, una distribución que podría ser equivocada no solo en términos de orientación, sino que también podría verse afectada por una concentración excesiva de la que la propia SoftBank es responsable.

Incluso en el caso de SoftBank, una disminución de la rentabilidad no significa necesariamente que la tesis de inversión haya fracasado. Las compañías de inversión suelen tener un horizonte temporal más largo y una mayor tolerancia a episodios de falta de rentabilidad, siempre que la estrategia de inversión esté justificada desde un punto de vista fundamental.