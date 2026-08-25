Claves del día: Petróleo cae bajo los 90 dólares e impulsa a las acciones

Estados Unidos e Irán elevan nuevamente la tensión geopolítica
Los futuros de las acciones estadounidenses cotizan a la baja tras las declaraciones del secretario del Tesoro, Bessent, quien advirtió en el Financial Times que se acerca un “Día D” económico para Irán. En respuesta, Irán amenazó con detener por completo sus exportaciones de petróleo a través del Estrecho de Ormuz y del Golfo Pérsico si continúa la guerra económica.
Estados Unidos y Canadá aumentan la tensión comercial
En el frente comercial, las negociaciones entre EE. UU. y Canadá se derrumbaron el viernes. El primer ministro Carney prometió igualar los aranceles dólar por dólar sobre los productos estadounidenses a partir del 8 de septiembre.
El petróleo retrocede después de los avances de la semana pasada
Los futuros del crudo retrocedieron tras los avances de la semana pasada, sin desarrollos geopolíticos relevantes durante el fin de semana. Las bolsas de Asia-Pacífico cerraron mixtas con sesgo negativo, y hoy los inversores estarán atentos a los comentarios de Bessent.
Análisis técnico del US100
US100: El precio se ha mantenido por debajo del nivel de los 29.238 puntos, conservando una estructura de máximos y mínimos decrecientes. Además, la cotización continúa por debajo de sus medias móviles de corto y largo plazo, lo que mantiene vigente la presión bajista. Sin embargo, el MACD presenta una divergencia alcista, por lo que la zona de los 29.238 puntos sigue siendo la referencia clave de corto plazo.
Si el precio se mantiene por debajo de este nivel, podría extender la caída hacia el siguiente soporte relevante, ubicado en torno a los 28.738 puntos. En cambio, una recuperación y consolidación por encima de los 29.238 puntos podría reactivar una estructura de giro correctiva, con un punto pivote principal en torno a los 29.750 puntos.
Evolución del US100 y principales niveles técnicos.
Análisis técnico del oro
GOLD: El momentum de corto plazo se mantiene alcista, con el precio extendiendo su movimiento dentro de una estructura de máximos y mínimos crecientes y cotizando por encima de su media móvil. Si bien el MACD muestra cierto agotamiento mediante una divergencia bajista, la estructura general continúa siendo constructiva. En este contexto, el soporte de referencia se ubica en torno al punto pivote de los 4.528 puntos.
Si el precio logra consolidarse sobre este nivel, podría extender el movimiento hacia la siguiente zona de resistencia, ubicada entre los 4.724 y 4.772 puntos. En cambio, una pérdida de esta referencia podría dar paso a una estructura de giro correctiva, con soportes relevantes en torno a los 4.450 puntos y, por debajo, en la zona de los 4.325 puntos.
Evolución del oro y principales niveles técnicos.
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