Claves del Día: S&P 500 apunta a su mejor trimestre en seis años

Los futuros de Estados Unidos cotizan estables tras el cierre alcista del lunes, en una jornada en la que el Nasdaq destacó con un avance superior al 2%, impulsado por el liderazgo del sector de semiconductores. Las acciones de chips registraron fuertes ganancias luego de que Corea del Sur anunciara un plan de inversión de 880.000 millones de dólares destinado a sus industrias de semiconductores e inteligencia artificial. Si bien las acciones de memoria pesaron inicialmente sobre el sentimiento del mercado, el ETF DRAM logró recuperar la mayor parte de sus pérdidas para cerrar con un descenso modesto, en un sector que mostró un desempeño mixto pero con clara inclinación hacia los valores de crecimiento.

En el frente geopolítico, los enviados del presidente Trump, Kushner y Witkoff, viajaron a Doha para mantener negociaciones, en una visita que, según el New York Times, Irán interpreta como centrada en el cumplimiento del alto el fuego y no como una instancia para conversaciones bilaterales con Washington. En esta línea, el portavoz de la Cancillería iraní, Baghaei, declaró a Tasnim que no se celebrarán reuniones de negociación con la parte estadounidense en los próximos días, aunque el periodista Mallick sugirió que los contactos podrían canalizarse a través de mediadores paquistaníes y cataríes. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió en una rueda de prensa en el Congreso sobre la posibilidad de que las negociaciones nucleares con Irán terminen en fracaso.

En el mercado cambiario, el índice dólar opera levemente más firme, mientras que el par USD/JPY recortó posiciones en torno a 162,00 tras los comentarios del Secretario Jefe del Gabinete, Kihara, profundizando luego su retroceso ante las críticas del Ministro de Finanzas, Katayama. De cara a la sesión de hoy, la atención de los inversores se centrará en la publicación del informe JOLTs de Estados Unidos.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica : El presidente Trump destacó la caída en los precios del petróleo y se refirió con ambigüedad a la relevancia del encuentro en Doha , donde sus enviados Kushner y Witkoff viajaron para mantener conversaciones que Irán considera centradas en el cumplimiento del alto el fuego y no en negociaciones bilaterales con Washington . El secretario de Estado Rubio advirtió sobre el posible fracaso de las conversaciones nucleares y señaló que Irán aún no ha recibido fondos bajo el memorando de entendimiento . El portavoz iraní Baghaei descartó reuniones con la parte estadounidense en los próximos días, mientras que fuentes periodísticas sugieren que los contactos se canalizarán de forma indirecta a través de mediadores paquistaníes y cataríes . Por su parte, el presidente Pezeshkian condicionó el cumplimiento iraní al respeto del memorando por parte de Estados Unidos .

Aranceles : El USTR valoró los avances de Suiza en la implementación del Acuerdo Marco y reafirmó el compromiso de continuar trabajando hacia un acuerdo comercial justo, equilibrado y recíproco que permita eliminar barreras no arancelarias . En paralelo, China y la Unión Europea acordaron preservar la estabilidad de las cadenas de suministro globales , dar continuidad a las consultas comerciales y abordar cuestiones pendientes en materia de propiedad intelectual , intercambiando además sus respectivas listas de acceso al mercado.

Divisas : El dólar se fortaleció y recuperó las pérdidas del lunes en medio de la debilidad de sus principales pares y un sentimiento de riesgo mixto, con poca reacción a la decisión del Tribunal Supremo de rechazar por 5 a 4 la destitución de Cook de la Fed . El EUR/USD cedió el nivel de 1,1400 pese al tono agresivo de Lagarde en Sintra , mientras que fuentes del BCE consideran más probable una subida en septiembre que en julio ante la caída del precio del petróleo . El GBP/USD retrocedió tras datos más débiles de lo esperado del índice BRC y el Barometer de Lloyd , a la espera de la cifra final del PIB del primer trimestre . El USD/JPY superó el nivel de 162,00 tras los comentarios del secretario jefe del gabinete Kihara y del ministro de Finanzas Katayama , quienes advirtieron sobre eventuales acciones decisivas frente a movimientos cambiarios desordenados.

Bonos : Los futuros del Tesoro estadounidense a 10 años operaron con escasas variaciones tras una sesión previa indecisa, mientras los mercados equilibran las renovadas tensiones geopolíticas con la expectativa por la intervención del presidente de la Fed , Warsh , y la publicación de las nóminas no agrícolas esta semana. Los futuros del Bund se mantuvieron estables a la espera de datos relevantes en Alemania , que incluyen precios de importación , ventas minoristas , tasa de desempleo e inflación . Los futuros del JGB a 10 años retrocedieron ante los riesgos de intervención cambiaria , tras la caída del yen a su nivel más bajo en cuatro décadas y resultados mixtos en la última subasta de JGB a 2 años .

Japón : El JP225 logró repuntar finalmente tras oscilar en torno al nivel de 70.000 puntos , presionado por la debilidad del yen , los riesgos de intervención cambiaria y una producción industrial decepcionante. La ministra de Finanzas Katayama evitó pronunciarse sobre niveles específicos del tipo de cambio , aunque ratificó que el gobierno responderá adecuadamente a los movimientos cambiarios cuando sea necesario, incluyendo acciones decisivas acordadas en la declaración conjunta con Estados Unidos . La producción industrial preliminar de mayo avanzó 0,5% mensual , por debajo del 1,1% esperado, mientras que en términos interanuales cayó 1,7% frente a la expectativa de 1,2% . La tasa de desempleo se mantuvo en 2,5% , en línea con lo previsto.

China : Los índices chinos quedaron rezagados, dado que el repunte de las tecnológicas fue contrarrestado por las pérdidas en mineras y grandes energéticas , sin lograr beneficiarse de los PMI superiores a lo esperado ni de una nueva operación de recompra del PBoC . Según Bloomberg , el país evalúa emitir bonos denominados en dólares con rendimientos superiores al 5% y bonos en yuanes en el exterior con rendimientos por encima del 4% . En materia de actividad, el PMI manufacturero del NBS de junio se ubicó en 50,3 frente al 50,1 esperado, el no manufacturero en 50,2 frente al 49,9 previsto, y el compuesto avanzó a 50,6 .

Australia : La sesión transcurrió con escaso volumen y rendimientos sectoriales mixtos, en una jornada marcada por la publicación de las actas del RBA correspondientes a la reunión de junio, que reafirmaron una postura agresiva al señalar que la política monetaria debe seguir siendo restrictiva y que el organismo hará lo necesario para alcanzar la estabilidad de precios , incluyendo nuevas subidas de tasas en caso de ser requeridas. La Junta consideró pertinente aprovechar el margen generado por las subidas previas para evaluar la evolución de la economía y juzgó que mantener las tasas sin cambios permitiría equilibrar mejor los objetivos de inflación y empleo . Asimismo, advirtió que la economía opera con exceso de demanda y presiones generalizadas sobre los precios, mientras que el conflicto en Oriente Medio continúa representando riesgos al alza para la inflación y a la baja para la actividad.

Petróleo : Los futuros del crudo se contuvieron tras las ganancias del día anterior, impulsadas por los ataques recíprocos del fin de semana, con una acción de precios acotada durante la sesión asiática ante la incertidumbre en torno a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán , que probablemente se desarrollen de manera indirecta a través de mediadores paquistaníes y cataríes . El presidente Trump exhortó públicamente a los minoristas de gasolina a reducir los precios de manera inmediata, argumentando que resultan excesivos con el petróleo en torno a los 68 dólares por barril , mientras que el secretario del Interior Burrum afirmó que el precio de la gasolina podría situarse por debajo de los 3,00 dólares por galón .

Metales: El oro spot cayó en paralelo a la presión observada sobre la plata, con las ventas profundizándose tras la ruptura del nivel de 4.000 dólares por onza. Por su parte, los futuros del cobre operaron de forma bidireccional, en una sesión condicionada por un sentimiento de mercado mixto y por la publicación de PMI chinos que superaron las expectativas.

¿Quieres saber más? Conéctate a nuestro seminario de Análisis Intraday

Análisis US100

El precio se ha mantenido dentro de una estructura de rango, acercándose recientemente a la resistencia de los 30.330, nivel que continúa siendo la referencia clave de corto plazo. Además, la cotización se mantiene por encima de sus medias móviles de largo plazo, lo que entrega un sesgo técnico algo más favorable mientras no se deteriore esta estructura.

Si el precio logra romper de forma sostenida los 30.330, podría extender el movimiento hacia la siguiente zona de resistencia en torno a los 30.984. En cambio, un rechazo desde este nivel podría mantener vigente la dinámica lateral, con un soporte relevante en la zona de los 29.240.

🔹 Punto Clave: 30.330

🔺 Escenario Alcista: 30.984

🔻 Escenario Bajista: 29.240



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro mantiene una estructura de debilidad en torno a la zona de los 4.000. El precio volvió a perder momentáneamente el nivel de los 4.025, aunque posteriormente logró situarse nuevamente sobre esta referencia. En este contexto, la zona de los 4.025 continúa siendo el punto técnico clave de corto plazo. Además, el precio se mantiene por debajo de su media móvil de largo plazo, lo que sigue reflejando una estructura frágil.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 4.025, podría desarrollar una recuperación hacia la siguiente resistencia de corto plazo en torno a los 4.145. En cambio, si vuelve a consolidarse por debajo de este nivel, podría extender la continuidad de la caída y regresar hacia la zona de los 3.890.

🔹 Punto Clave: 4.025

🔺 Escenario Alcista: 4.145

🔻 Escenario Bajista: 3.890



Fuente: xStation5