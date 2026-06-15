¿Cómo afectaría el fin de la guerra a las petroleras?

Durante los últimos meses, las petroleras han cotizado algo más que petróleo. Han cotizado miedo. Miedo a que el Estrecho de Ormuz siguiera bloqueado, miedo a que la oferta mundial quedara dañada durante meses y miedo a que el barril entrara en una etapa de escasez difícil de controlar. Esa prima geopolítica fue uno de los grandes apoyos del sector energético durante la crisis. Por eso, si la guerra llega realmente a su fin y el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se consolida, las petroleras no solo perderían titulares a su favor. Perderían una parte importante de la narrativa que había sostenido sus cotizaciones.

El primer impacto ya se ha visto en las pantallas. Con el acuerdo sobre la mesa, el Brent cayó alrededor de un 5,5%, hasta 82,55 dólares por barril, mientras el WTI retrocedió cerca de un 5,8%, hasta 79,96 dólares. Al mismo tiempo, las grandes petroleras reaccionaron a la baja: Exxon Mobil, Chevron y otros nombres estadounidenses cedieron entre un 3,6% y un 6,2%, mientras que en Europa BP cayó un 4,5% y Shell un 5,2%. Esa reacción no significa que el negocio energético se haya deteriorado de golpe. Significa que el mercado está quitando precio a un escenario extremo que, hasta hace unos días, parecía bastante más probable.

Por qué caen las petroleras si siguen siendo rentables

Para una petrolera integrada, un Brent en la zona de los 80 dólares sigue siendo un entorno razonablemente cómodo. Las grandes compañías no necesitan un petróleo a 120 para ganar dinero, pagar dividendos o recomprar acciones. De hecho, muchas han ajustado costos durante los últimos años y pueden generar caja con precios bastante inferiores a los vistos durante la crisis. El problema no es la supervivencia del negocio. El problema es el cambio de expectativas. Cuando el mercado venía descontando precios altos durante más tiempo, cualquier señal de normalización obliga a revisar beneficios esperados, flujo de caja libre y ritmo de recompras. La acción no cae porque la empresa deje de ser rentable. Cae porque el mercado deja de pagar el mismo múltiplo por una rentabilidad que parecía extraordinaria.

Aquí conviene separar tres tipos de compañías. Las primeras son las grandes integradas, como Exxon, Chevron, Shell, BP o TotalEnergies. Estas empresas combinan producción, refinación, comercialización, gas natural, petroquímica y trading. En un escenario de petróleo más bajo, pierden por la parte de exploración y producción, pero pueden compensar algo por el lado de refinación, trading o productos, dependiendo de cómo se muevan los márgenes. Son menos puras, pero también menos vulnerables. Las segundas son las productoras más enfocadas en upstream, que dependen mucho más directamente del precio del barril. Ahí el impacto suele ser más duro. Las terceras son las compañías de servicios petroleros, que no solo dependen del precio actual, sino de si las petroleras mantienen o recortan sus planes de inversión. Si el fin de la guerra reduce las expectativas de precios futuros, los presupuestos de exploración pueden volverse más prudentes.

El impacto sobre la inversión y el capex

La parte más delicada está precisamente en el capex energético. Con el petróleo alto y el mercado preocupado por escasez, las petroleras tienen más incentivos para invertir en producción, exploración y proyectos de expansión. Si el Brent se estabiliza bastante por debajo de los niveles de tensión, el incentivo cambia. No se cancela todo, ni mucho menos, pero el discurso pasa de “hay que asegurar oferta” a “cuidado con invertir demasiado tarde en el ciclo”. Goldman Sachs ha explicado en sus análisis sobre el conflicto que el petróleo puede cotizar muy por encima de su valor razonable cuando el mercado teme disrupciones persistentes de suministro. Si esa disrupción se reduce, la prima se comprime y el sector deja de recibir ese apoyo extra.

El segundo golpe para las petroleras vendría por el lado de los inversores. Durante una crisis energética, muchos portafolios aumentan exposición al sector como cobertura natural. Si el petróleo sube, energía protege. Si hay inflación, energía suele resistir mejor que otros sectores. Si hay miedo geopolítico, las petroleras pueden actuar como una especie de seguro dentro de la renta variable. Pero si el acuerdo reduce la presión sobre el crudo y mejora el tono de los bonos, el dinero puede rotar hacia otros lugares: aerolíneas, consumo, industriales, tecnología o mercados importadores de energía. Eso ya se está viendo. El STOXX 600 europeo marcó máximos, pero el sector energético cayó alrededor de 3,1%, mientras travel, autos, lujo e industriales lideraban el rebote.

Por qué no todo es negativo para el sector

Aun así, no conviene exagerar el castigo. El fin de la guerra sería negativo para la prima geopolítica, pero no necesariamente bajista de forma estructural para todo el sector. La oferta global no vuelve a la normalidad con una firma. El tránsito por Ormuz, los seguros marítimos, la seguridad de los cargamentos y la recuperación de flujos pueden tardar semanas o meses en normalizarse. Algunos informes de mercado han señalado que todavía hay cargamentos retenidos, rutas alteradas y cautela entre navieras. Eso significa que el petróleo puede perder la prima de pánico sin volver inmediatamente a un entorno de abundancia. Para las petroleras, esa diferencia es importante: no es lo mismo un Brent cayendo de 100 a 82 por alivio geopolítico que un Brent desplomándose por recesión global.

La clave para sus beneficios estará en dónde se estabiliza el barril. Si el Brent se mantiene en la zona de 80-85 dólares, las grandes petroleras seguirán generando caja de forma importante, aunque con menos exuberancia que en el escenario de crisis. Si cae hacia 70 dólares o por debajo, la discusión cambiaría. Ahí empezarían las dudas sobre recompras, dividendos incrementales y disciplina de inversión. En cambio, si el acuerdo se atasca y el crudo vuelve rápidamente hacia 90-100 dólares, el castigo de las petroleras podría revertirse con la misma velocidad con la que ha llegado. El sector no ha perdido su sensibilidad al petróleo. La ha mostrado de forma bastante brutal.

También hay un ángulo político. Si la guerra termina y los precios de gasolina y energía bajan, disminuye la presión social sobre gobiernos y consumidores. Eso reduce el riesgo de medidas extraordinarias contra las petroleras, como impuestos adicionales, controles o acusaciones de beneficios excesivos. Es decir, un petróleo algo más bajo puede dañar beneficios a corto plazo, pero también puede rebajar el riesgo regulatorio. Para las grandes integradas, esa es una compensación parcial que el mercado suele pasar por alto en la primera reacción.

El papel del refino en el nuevo escenario

El refino merece una lectura aparte. Durante las fases de disrupción, algunas refinerías se benefician de márgenes elevados porque los productos refinados escasean más que el crudo. Si se normalizan los flujos, esos márgenes pueden estrecharse. Por eso algunas compañías con mucha exposición a refino también pueden sufrir, aunque el efecto no siempre sea lineal. La gasolina, el diésel y el jet fuel tienen sus propias dinámicas. Si la caída del crudo estimula consumo y viajes, parte del golpe puede compensarse por volumen. Pero si lo que cae es la prima de escasez en productos, el mercado tenderá a revisar márgenes a la baja.

La lectura más sensata es esta: el fin de la guerra no destruye la tesis de las petroleras, pero sí cambia su fase. Durante la crisis, energía era una cobertura contra el peor escenario. Con la distensión, vuelve a ser un sector de caja, dividendos y disciplina de capital, pero con menos viento geopolítico detrás. Eso significa que los inversores probablemente serán más selectivos. Preferirán compañías con balances sólidos, bajo costo de producción, dividendos sostenibles y recompras financiadas con caja real, no con la esperanza de que el petróleo siga eternamente alto.

Para el mercado, las petroleras pasan de ser “protección” a ser “valor”. Y eso no es poca cosa. Protección se compra con urgencia, incluso a múltiplos menos cómodos. Valor se compra con paciencia, mirando caja, deuda, costo de extracción y rentabilidad del capital. Si el acuerdo EE.UU.-Irán se mantiene, el sector energético seguirá siendo importante, pero dejará de tener el aura de seguro inmediato contra el caos. Y cuando un sector pierde el caos como argumento de inversión, el mercado vuelve a hacer lo que siempre hace: mirar números, márgenes y precios de equilibrio.