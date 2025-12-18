Conferencia del BCE en vivo: claves del mensaje de Lagarde

La conferencia del BCE posterior a la decisión de tasas anunciada hoy está a punto de comenzar. A continuación, compartiremos los comentarios más relevantes de la presidenta Christine Lagarde sobre la situación económica actual, las perspectivas futuras y otros temas clave. Puedes seguir la conferencia en directo aquí: ECB Governing Council Press Conference - 18 December 2025 Comentarios clave: Los últimos datos y proyecciones confirman que la inflación debería estabilizarse en 2% a medio plazo (2026: 1,9%; 2027: 1,8%; 2028: 2,0%). La revisión al alza de las previsiones estuvo influida por expectativas de una desaceleración más lenta de la inflación en servicios .

Los indicadores adelantados sugieren que el crecimiento salarial tenderá a moderarse .

Las tensiones comerciales se han reducido , pero el sentimiento en los mercados financieros sigue siendo frágil y podría derivar en condiciones financieras más restrictivas , especialmente ante un shock de oferta.

El panorama inflacionario continúa siendo más incierto de lo habitual . La inflación podría situarse por debajo de las previsiones si los aranceles reducen la demanda de bienes de la zona euro y economías con exceso de capacidad (por ejemplo, China ) aumentan sus exportaciones. En cambio, daños a la oferta derivados de la fragmentación comercial podrían presionar la inflación al alza.

El crecimiento económico de la zona euro se mantuvo resiliente (0,3% trimestral) , apoyado por un mayor consumo privado y la inversión. Las exportaciones mejoraron, especialmente en el sector químico.

La actividad en servicios aumentó, mientras que la producción industrial se mantuvo prácticamente plana .

El mercado laboral continúa sólido , aunque la demanda de empleo se ha debilitado. El aumento de los ingresos reales debería respaldar el consumo, junto con una caída de la tasa de ahorro , que aún se mantiene en niveles posteriores al COVID.

La inversión empresarial sigue siendo débil , principalmente por las persistentes disrupciones en el comercio exterior (ajustes a los aranceles).

El gasto en defensa e infraestructura , así como las reformas para impulsar la productividad , podrían elevar el crecimiento económico por encima de las expectativas .

La decisión de mantener las tasas de interés fue unánime y, según el BCE, la política monetaria sigue siendo adecuada .

El BCE señala que no tiene como objetivo el tipo de cambio y que no puede ofrecer orientación futura dada la elevada incertidumbre.

