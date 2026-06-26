Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se ubica por debajo de lo esperado

- El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan se ubicó ligeramente por debajo de lo esperado, aunque mejoró respecto a la lectura anterior.
- Las expectativas de inflación permanecieron estables, con una moderación en el horizonte de cinco años y sin cambios en la proyección a un año.
- Los datos de inventarios mostraron una desaceleración, mientras que la balanza comercial de bienes registró un déficit significativamente mayor al previsto.
- El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan se ubicó ligeramente por debajo de lo esperado, aunque mejoró respecto a la lectura anterior.
- Las expectativas de inflación permanecieron estables, con una moderación en el horizonte de cinco años y sin cambios en la proyección a un año.
- Los datos de inventarios mostraron una desaceleración, mientras que la balanza comercial de bienes registró un déficit significativamente mayor al previsto.
Confianza del consumidor e expectativas de inflación de la Universidad de Michigan
- Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan: 49,5 (Pronóstico: 50,0 | Anterior: 48,9)
- Expectativas del Consumidor de la Universidad de Michigan: 50,7 (Pronóstico: 49,5 | Anterior: 49,3)
- Condiciones Actuales de la Universidad de Michigan: 47,7 (Pronóstico: 48,8 | Anterior: 48,4)
- Expectativas de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan: 3,3% (Pronóstico: 3,3% | Anterior: 3,4%)
- Expectativas de inflación a 1 año de la Universidad de Michigan: 4,6% (Pronóstico: 4,6% | Anterior: 4,6%)
Otros datos económicos de EE.UU.
- Inventarios minoristas de EE.UU. excluyendo automóviles (preliminar), mensual: 0,4% (Anterior: 0,6%)
- Inventarios mayoristas de EE.UU. (preliminar), mensual: 0,3% (Pronóstico: 0,4% | Anterior: 0,6%)
- Balanza comercial anticipada de bienes de EE.UU.: -105.800 millones de dólares (Pronóstico: -85.000 millones de dólares | Anterior: -83.010 millones de dólares)
Fuente: xStation5
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