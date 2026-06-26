  
11:29 · 26 de junio de 2026

Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se ubica por debajo de lo esperado

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan se ubicó ligeramente por debajo de lo esperado, aunque mejoró respecto a la lectura anterior.
  • Las expectativas de inflación permanecieron estables, con una moderación en el horizonte de cinco años y sin cambios en la proyección a un año.
  • Los datos de inventarios mostraron una desaceleración, mientras que la balanza comercial de bienes registró un déficit significativamente mayor al previsto.

Confianza del consumidor e expectativas de inflación de la Universidad de Michigan

  • Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan: 49,5 (Pronóstico: 50,0 | Anterior: 48,9)
  • Expectativas del Consumidor de la Universidad de Michigan: 50,7 (Pronóstico: 49,5 | Anterior: 49,3)
  • Condiciones Actuales de la Universidad de Michigan: 47,7 (Pronóstico: 48,8 | Anterior: 48,4)
  • Expectativas de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan: 3,3% (Pronóstico: 3,3% | Anterior: 3,4%)
  • Expectativas de inflación a 1 año de la Universidad de Michigan: 4,6% (Pronóstico: 4,6% | Anterior: 4,6%)

Otros datos económicos de EE.UU.

  • Inventarios minoristas de EE.UU. excluyendo automóviles (preliminar), mensual: 0,4% (Anterior: 0,6%)
  • Inventarios mayoristas de EE.UU. (preliminar), mensual: 0,3% (Pronóstico: 0,4% | Anterior: 0,6%)
  • Balanza comercial anticipada de bienes de EE.UU.: -105.800 millones de dólares (Pronóstico: -85.000 millones de dólares | Anterior: -83.010 millones de dólares)

Fuente: xStation5

26 de junio de 2026, 11:54

¿Por qué Microsoft cae 30% desde máximos?
26 de junio de 2026, 11:20

¿Qué ocurrió con el oro después de caídas tan extremas?
26 de junio de 2026, 10:56

Rheinmetall: ¿Ya fue excesiva la caída?
26 de junio de 2026, 10:48

Dólar hoy México: el dólar se mantiene estable tras inicio de pausa prolongada de Banxico

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Noticias de índices

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.