Conversaciones optimistas de China con EE.UU. 🏛️

La declaración del Ministerio chino indica que las conversaciones de China con Estados Unidos en Londres han producido una serie de resultados positivos para ambas partes. China aprobará las solicitudes de exportación de bienes legalmente controlados. Ayer, Trump anunció que Pekín reanudaría sin obstáculos las exportaciones de tierras raras esenciales a Estados Unidos.

El ministerio chino también indicó en un comunicado que Estados Unidos retiraría varias restricciones a la exportación que habían afectado a las empresas chinas. Los mercados interpretan esto como una señal de un deshielo en las relaciones entre ambos países, a pesar de su rivalidad geopolítica estratégica. La desescalada de las tensiones geopolíticas impulsa hoy a Wall Street al alza y pesa sobre los precios del oro, que bajan un 1,3% por debajo de los 3.285 dólares. Precio del oro Fuente : Xstation5

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