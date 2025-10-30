Corrección del Dax 40 antes de los datos de inflación en Alemania

- El Dax 40 cae ligeramente antes de la publicación de los datos del IPC alemán
- Volkswagen pierde terreno por problemas de suministro de semiconductores.
Los mercados europeos aguardan hoy la decisión del BCE a las 14:15, y el discurso de su presidenta, Christine Lagarde, a las 14:45. El consenso del mercado apunta a que los tipos de interés se mantendrán sin cambios en toda la zona euro.
En Alemania, los inversores están pendientes de la publicación de los datos nacionales de inflación a las 14:00, donde se espera un descenso hasta el 2,2% interanual desde el 2,4% anterior. Mensualmente, se pronostica que la inflación aumentará un 0,2%, sin cambios respecto al dato anterior. El Dax 40 cae un 0,15% en estos momentos.
Cotización del Dax 40
Fuente : Plataforma de XTB
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
Noticias corporativas del Dax 40
Volkswagen advirtió que el cumplimiento de sus objetivos financieros para el año depende de un suministro estable de semiconductores, señalando que una posible escasez de chips de Nexperia podría agravar aún más la situación de un sector automotriz que ya atraviesa dificultades.
Los fabricantes de automóviles europeos se enfrentan actualmente a un acceso limitado a componentes del fabricante neerlandés Nexperia, que se ha visto envuelto en una disputa comercial entre China y países occidentales. Las asociaciones del sector han advertido que, si la situación no mejora pronto, las líneas de producción podrían paralizarse en cuestión de días.
En su informe trimestral, Volkswagen mantuvo sus previsiones para el año completo, haciendo hincapié en que dependen de una disponibilidad adecuada de chips.
Resultados del tercer trimestre de Volkswagen
Los resultados reflejan 5.100 millones de euros en deterioros y amortizaciones, principalmente debido a los planes de expansión de vehículos eléctricos de Porsche AG, excesivamente optimistas, así como a los aranceles a las importaciones estadounidenses que afectaron a las marcas más rentables del grupo.
- Margen operativo (excluidos los extraordinarios): 5,4% frente al -1,6% del año anterior.
- Pérdidas operativas: 1.300 millones de euros (≈1.500 millones de dólares).
Desafíos de Volkswagen
Volkswagen enfrenta dificultades debido a una transición más lenta de lo previsto hacia los vehículos eléctricos en Europa. La débil demanda y una lenta recuperación pospandémica han generado un costoso exceso de capacidad de producción, mientras que la caída de las ventas en China y Estados Unidos sigue afectando los resultados.
Para abordar estos desafíos, el director financiero, Arno Antlitz, anunció que la compañía reforzará la disciplina de costes e implementará nuevas medidas estructurales, enfocándose en aprovechar las economías de escala y potenciar las sinergias del grupo.
El director ejecutivo, Oliver Blume, también ha tomado medidas para reducir la carga de inversión, disminuyendo los planes de producción de baterías y software propio, y estableciendo alianzas con la china Xpeng Inc. y la estadounidense Rivian Automotive Inc. para fortalecer la posición de VW en el extranjero.
Cabe señalar que en Alemania, Volkswagen, Audi y Porsche están reestructurando sus operaciones en acuerdo con los sindicatos para lograr importantes ahorros de costes y una mayor eficiencia.
Precio de la acción de Volkswagen
Fuente : Plataforma de XTB
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.