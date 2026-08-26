Los titulares son contundentes. La empresa china YMTC ha ascendido al tercer puesto mundial en envíos de memoria NAND, superando a la japonesa Kioxia. Ya han surgido comentarios que apuntan a que el dominio de Corea del Sur en el mercado de las memorias está bajo amenaza y que el futuro de la NAND podría estar en manos de China. Sin embargo, todavía existe una brecha significativa entre ocupar el tercer puesto en volumen de envíos y representar una amenaza real para Samsung o SK Hynix.

YMTC, la empresa china que busca competir con Samsung y SK Hynix

YMTC ha logrado, sin duda, avances importantes. En el segundo trimestre, la empresa china representó el 14% de los envíos mundiales de NAND, frente al 25% de Samsung y el 22% de SK Hynix y Solidigm conjuntamente. YMTC superó a Kioxia en términos de volumen de envíos, pero en términos de ingresos todavía ocupó únicamente el quinto puesto, por detrás de Micron y Kioxia. Esta distinción es importante porque demuestra que la empresa china actualmente vende un gran volumen de memoria, pero todavía no ha conseguido establecer una posición comparable en los segmentos de mayor valor del mercado.

También es importante no analizar el mercado de las memorias como si todos los chips fueran iguales. Los mayores fabricantes llevan tiempo destinando parte de su capacidad de producción a soluciones más avanzadas y rentables. En este sentido, las memorias DRAM y HBM, utilizadas en centros de datos y en infraestructuras de inteligencia artificial, tienen especial importancia. La demanda de estos productos es actualmente enorme y su contribución a los resultados financieros de los mayores fabricantes continúa aumentando.

Aun así, la NAND sigue siendo un mercado muy importante. Este tipo de memoria se utiliza en teléfonos inteligentes, ordenadores, unidades SSD y muchos otros dispositivos. Es precisamente el segmento en el que YMTC tiene mucho más margen para seguir creciendo, especialmente si consigue aumentar sus ventas internacionales. Apple podría convertirse aquí en un cliente muy importante, ya que la compañía está probando productos de memoria chinos y buscando formas de diversificar su cadena de suministro. Si YMTC consigue acceder a una mayor parte de la cadena de suministro de Apple, podría acelerar significativamente su crecimiento.

Esto no cambia el hecho de que la industria de las memorias requiere unas inversiones enormes. Construir plantas de fabricación cuesta miles de millones de dólares, desarrollar cada nueva generación tecnológica exige un gasto continuo y aumentar la producción no garantiza que puedan mantenerse unos márgenes elevados. Por tanto, YMTC podría ser capaz de aumentar rápidamente su cuota del mercado NAND, pero convertir ese crecimiento en una posición comparable a la de Samsung o SK Hynix será mucho más difícil.

¿Representa YMTC una amenaza?

La posición actual de YMTC todavía no representa una amenaza para el dominio de Samsung y SK Hynix. Sin embargo, demuestra algo igualmente importante: China es capaz de entrar en la élite mundial de la NAND, ampliar rápidamente su producción y ganar gradualmente cuota de mercado a empresas que han controlado este segmento durante años.

Esto, por sí solo, constituye un acontecimiento importante. YMTC quiere ir aún más lejos y, según diversas informaciones, tiene previsto luchar por el primer puesto mundial a finales de 2027. Se espera que su próxima oferta pública de acciones recaude alrededor de 5.000 millones de dólares para financiar la expansión de la producción y la investigación.

También merece la pena analizar el panorama general. China ya no se limita a intentar copiar las tecnologías occidentales. Está construyendo sus propias empresas, sus propias fábricas y su propio ecosistema tecnológico. YMTC es uno de los mejores ejemplos de este proceso. China puede seguir varios años por detrás de los líderes mundiales en algunas de las tecnologías más avanzadas, pero esa brecha ya no parece una barrera que Pekín sea incapaz de superar.

Y precisamente por eso, el ascenso de YMTC al tercer puesto es más significativo de lo que podría sugerir por sí sola la cifra del 14%. Todavía no anuncia el fin del dominio de Samsung o SK Hynix. Lo que demuestra es que la industria china de semiconductores es capaz de aumentar progresivamente su escala, conquistar segmentos adicionales del mercado y aprovechar los enormes recursos que Pekín está destinando al desarrollo de tecnología nacional.

Para Samsung, SK Hynix y Micron, esto todavía no es motivo para entrar en pánico. Sin embargo, sí es otra señal que no puede ignorarse. Si YMTC mantiene su ritmo actual, la batalla por el tercer puesto que estamos viendo hoy podría ser tan solo el comienzo de una lucha mucho más amplia por el control del mercado de las memorias.

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