¿Cuánto más puede caer Strategy tras perder 81% desde máximos?

Strategy (MSTR.US) cotiza hoy en US$84,78, extendiendo una caída de 1,1% que acompaña la baja de 0,4% del bitcoin en la sesión. Pero el movimiento de hoy es apenas el epílogo de una semana devastadora, en que la acción acumuló más de 26% de pérdida en los últimos cinco días y cae 45,6% en lo que va del año.

Desde el máximo histórico de US$457,22 registrado en julio de 2025, la pérdida supera el 81%. El problema para los inversores que intentan evaluar qué ocurre con la compañía es que el deterioro ya no es solo un reflejo del precio del bitcoin, también es una señal de que el mercado está cuestionando la estructura de capital que Michael Saylor construyó para escalar las compras del activo.

Las pérdidas no realizadas

Strategy posee aproximadamente 844.000 BTC adquiridos a un precio promedio de US$75,600. Con el bitcoin operando por debajo de US$60,000 durante la mayor parte de la semana, la compañía acumula pérdidas no realizadas de más de US$13 mil millones en su balance, la cifra más alta desde que inició su estrategia de acumulación masiva. Bajo las reglas de contabilidad de valor justo que la empresa adopta, esas pérdidas fluyen directamente al estado de resultados y podrían producir pérdidas trimestrales de magnitud significativa en el reporte que se publique para el período en curso.

La pérdida no realizada supera la capitalización de mercado completa de varios activos digitales de mediano tamaño, incluyendo Cardano, Chainlink, Bitcoin Cash y Litecoin. También excede la capitalización de Dogecoin, estimada en US$12,97 mil millones. El dato no implica que Strategy esté en riesgo inmediato de insolvencia, dado que la compañía reportó una reserva en dólares de US$1,4 mil millones al 21 de junio, pero sí establece la magnitud del estrés contable que el mercado está procesando.

El preferente STRC

El indicador más revelador de la semana no fue el preferente perpetuo de tasa variable Serie A de Strategy. El instrumento fue lanzado a US$100 y opera esta semana en US$71,28, 28,7% por debajo del precio de emisión y en mínimos históricos por tercera sesión consecutiva. La caída semanal del STRC fue de 17%.

Que un instrumento de deuda preferente opere tan por debajo del par no es solo una señal de aversión al riesgo general, es específicamente una señal de que los inversores que compraron ese papel como una exposición más conservadora a la tesis de bitcoin de Strategy están reasignando ese capital o cubriéndose.

El preferente tiene prioridad de cobro sobre los accionistas ordinarios, por lo que su caída implica que el mercado le está asignando un riesgo de crédito a la compañía que antes no incorporaba. La firma Rosen Law abrió esta semana una investigación sobre Strategy y los valores relacionados, incluyendo STRC, STRF, STRK y STRD, enfocándose en las revelaciones sobre rentabilidad, gestión de riesgo y actividades de captación de capital. Aunque una investigación no equivale a una acción legal concreta, el anuncio amplificó la presión sobre la acción.

El modelo ATM

Grafico de los flujos de los ETFs de bitcoin. Fuente: BitBo.

La mecánica financiera de Strategy funciona de la siguiente manera: la empresa emite acciones ordinarias a través de un programa de mercado continuo (ATM), usa los fondos para comprar bitcoin, y busca que el valor del activo adquirido justifique la dilución de los accionistas existentes. Ese modelo funciona cuando el bitcoin sube y cuando la prima que la acción cotiza sobre el valor neto de sus activos en bitcoin se mantiene alta. Cuando ambas condiciones se deterioran simultáneamente, el mecanismo se vuelve destructivo.

En las últimas semanas, Strategy continuó las ventas de acciones bajo el ATM mientras el bitcoin caía, lo que implica que compraba el activo a precios más bajos pero a costa de seguir diluyendo a los accionistas. Los ETF de bitcoin listados en EE.UU. acumulan US$2,4 mil millones en salidas durante junio, con el iShares Bitcoin Trust de BlackRock registrando US$182 millones en retiros en una sola sesión, lo que señala que la demanda institucional por exposición al activo está cediendo en el margen. Esa reducción de demanda quita uno de los soportes que históricamente sostuvo la prima de mercado de MSTR sobre su valor liquidativo en bitcoin.

¿Dónde está el piso del bitcoin y qué implica para Strategy?

CryptoQuant estima el precio realizado del bitcoin, es decir, el precio promedio al que los inversores adquirieron sus monedas actualmente en circulación, en US$53,400. Históricamente ese nivel ha coincidido con los pisos de ciclos bajistas anteriores, porque a ese precio los tenedores débiles suelen capitular y los tenedores de largo plazo absorben la oferta. Glassnode, usando sus propios modelos que incluyen el MVRV Z-Score en 0,26, estima un rango de posible piso entre US$37,000 y US$60,000, con un promedio de los modelos apuntando a US$53,000. La probabilidad implícita en derivados de que el bitcoin caiga bajo US$50,000 antes de fin de año subió al 64%, según datos del mercado.

Para Strategy, un bitcoin en US$53,400, el nivel de precio realizado de la red, implicaría pérdidas no realizadas de aproximadamente US$18,7 mil millones sobre su tenencia, asumiendo el precio promedio de adquisición de US$75,600. Si el activo cae hacia el promedio del modelo de Glassnode en US$53,000, la compañía estaría técnicamente bajo el agua en su totalidad de compras históricas por primera vez desde que inició la estrategia de acumulación masiva.

El gráfico diario de MSTR en US$84,78 muestra la señal más extrema de todo el análisis, en que el RSI está en el nivel de sobreventa más profundo registrado en el histórico visible del gráfico, incluso más bajo que el mínimo de los peores momentos del ciclo bajista de 2022. La acción cotiza muy por debajo de ambas medias móviles, con la SMA(200) en 186,04 y la SMA(50) en 150,64, ambas a distancias que reflejan el ritmo de la caída.

En el gráfico se observa también la línea del bitcoin en cian colapsando en paralelo, lo que confirma que el movimiento de MSTR amplifica el del activo subyacente de forma consistente con su comportamiento histórico de "proxy apalancado". El RSI entra en la categoría de sobreventa estadística extrema que históricamente ha precedido rebotes técnicos de corto plazo, pero en mercados donde la liquidación forzada domina el flujo, la sobreventa puede extenderse más de lo que sugiere el indicador.

Fuente: xStation5.