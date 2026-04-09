Datos de PCE de EE. UU. en línea con las expectativas. ¡EURUSD sin reacción!

- El PCE confirma una inflación moderada, sin sorpresas para el mercado.
- Los datos reflejan una economía estable, aunque con debilidad en ingresos personales.
- El impacto en EURUSD es nulo, ya que las cifras no cambian el escenario de la Fed.
- El PCE confirma una inflación moderada, sin sorpresas para el mercado.
- Los datos reflejan una economía estable, aunque con debilidad en ingresos personales.
- El impacto en EURUSD es nulo, ya que las cifras no cambian el escenario de la Fed.
Datos clave:
- Gasto personal en EE. UU. (m/m): 0,4% (pronóstico: 0,5%, previo: 0,4%)
- PCE (m/m): 0,4% (pronóstico: 0,4%, previo: 0,4%)
- PCE subyacente (m/m): 0,4% (pronóstico: 0,4%, previo: 0,4%)
- PCE (a/a): 3% (pronóstico: 3%, previo: 2,8%)
- PCE subyacente (a/a): 2,8% (pronóstico: 2,8%, previo: 3,1%)
- Ingresos personales en EE. UU. (m/m): -0,1% (pronóstico: 0,3%, previo: 0,4%)
¿Por qué son importantes estos datos?
El PCE (Gasto en Consumo Personal) mide los cambios en el gasto de los consumidores y es un indicador clave de la inflación en EE. UU. El índice PCE subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía, refleja la “inflación subyacente” y es seguido de cerca por la Reserva Federal para sus decisiones de tasas de interés.
Un aumento del gasto del consumidor indica una demanda fuerte en la economía, mientras que caídas o estabilización sugieren un crecimiento moderado y menores presiones inflacionarias.
Datos actuales
Los datos de EE. UU. correspondientes a febrero muestran un panorama mixto pero en gran medida estable de la actividad del consumidor y la inflación. Estas lecturas se sitúan antes de la escalada del conflicto con Irán y antes del fuerte aumento en los precios de la gasolina, por lo que no reflejan el impacto de estos factores en la economía.
El gasto personal aumentó un 0,4% mensual, ligeramente por debajo del pronóstico de 0,5%, mientras que el PCE y el PCE subyacente se mantuvieron en 0,4% m/m, lo que sugiere presiones inflacionarias moderadas. En términos anuales, el PCE subió hasta el 3%, mientras que el PCE subyacente descendió ligeramente hasta el 2,8% a/a.
Los ingresos personales en EE. UU. cayeron un 0,1% mensual, por debajo de lo esperado, lo que podría limitar el gasto del consumidor en el futuro.
Los datos indican que la actividad del consumidor se mantiene estable y la inflación moderada, pero las próximas lecturas serán clave para evaluar el impacto de las tensiones geopolíticas y el aumento de los precios del combustible en la economía, así como la futura dirección de la política monetaria.
Fuente: xStation5
Gráfico del día: el ORO pierde impulso en medio de la guerra y la incertidumbre de política monetaria (09.04.2026)
Serie Overbalance: USDJPY, NZDUSD, EURCAD (09.04.2026)
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (09.04.2026)
Premercado: ¿Se Rompe el Alto el Fuego?
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.