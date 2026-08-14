  
09:42 · 14 de agosto de 2026

Decepción en los datos de ventas minoristas en EE. UU. 💥

El consumidor estadounidense se está enfriando. A continuación, las últimas cifras reportadas:

  • Ventas minoristas: -0,6 % intermensual (previsión: +0,1 %)

  • Ventas minoristas, excluidos automóviles: -0,3 % intermensual (previsión: +0,2 %)

  • Grupo de control: -0,4 % intermensual (previsión: +0,3 %)

El dólar estadounidense está sufriendo un fuerte golpe tras conocer este informe. Estos datos por debajo de las expectativas apuntan a una fuerte desaceleración del gasto de los consumidores, aumentando considerablemente las probabilidades de recortes de tipos de interés más rápidos y profundos.

El dólar está perdiendo terreno a medida que las rentabilidades de los bonos caen como respuesta. Los inversores están reduciendo sus esperanzas de que la Fed realice más de una subida de tipos de aquí a mediados de 2027.

 

14 de agosto de 2026, 09:12

Resumen de mitad de sesión: Las acciones europeas de software mantienen a los índices cerca de máximos históricos
13 de agosto de 2026, 17:42

El uranio alcanza su precio más alto desde febrero
13 de agosto de 2026, 13:55

¿Están los inversores minoristas volviendo al oro?
13 de agosto de 2026, 08:47

La toma de beneficios afecta al mercado del café a pesar de los bajos inventarios de arábica

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Noticias de ETF

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.