Decepción en los datos de ventas minoristas en EE. UU. 💥

El consumidor estadounidense se está enfriando. A continuación, las últimas cifras reportadas: Ventas minoristas: -0,6 % intermensual (previsión: +0,1 %)

Ventas minoristas, excluidos automóviles: -0,3 % intermensual (previsión: +0,2 %)

Grupo de control: -0,4 % intermensual (previsión: +0,3 %) El dólar estadounidense está sufriendo un fuerte golpe tras conocer este informe. Estos datos por debajo de las expectativas apuntan a una fuerte desaceleración del gasto de los consumidores, aumentando considerablemente las probabilidades de recortes de tipos de interés más rápidos y profundos. El dólar está perdiendo terreno a medida que las rentabilidades de los bonos caen como respuesta. Los inversores están reduciendo sus esperanzas de que la Fed realice más de una subida de tipos de aquí a mediados de 2027.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.