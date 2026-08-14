Resumen de mitad de sesión: Las acciones europeas de software mantienen a los índices cerca de máximos históricos

El Euro Stoxx 50 cotiza con ligeras subidas (+0,24%). El Dax 40 es el que mejor comportamiento presenta (+0,85%), impulsado por el incremento de las acciones de SAP, mientras que el SMI suizo se queda rezagado (-0,6%), afectado por la recogida de beneficios en el sector farmacéutico.

Las acciones tecnológicas europeas están registrando fuertes avances este viernes (SAP: +4,3%, Nemetschek: +8,8%, TeamViewer: +6,0%), impulsadas por informaciones de Reuters sobre las conversaciones de Silver Lake para adquirir Workday y por la menor preocupación de los inversores respecto a la refinanciación de la deuda del sector tecnológico.

Las acciones de Workday se disparan casi un 18% —su mayor subida intradía desde 2012— tras las informaciones sobre una posible adquisición. La noticia también impulsó a otras empresas del sector, entre ellas Salesforce, HubSpot y Wix.com.

Fuente: XTB Research

Economía y geopolítica

Según la estimación preliminar de Eurostat, el PIB desestacionalizado creció un 0,4% intertrimestral en la zona euro (+1,0% interanual) y un 0,5% intertrimestral en el conjunto de la UE (+1,2% interanual) durante el segundo trimestre, recuperando impulso tras un primer trimestre débil. El empleo aumentó modestamente en ambas regiones, un 0,1% intertrimestral (+0,5% interanual).

La inflación del IPC francés subió al 2,1% interanual en julio de 2026, frente al 1,8% de junio, con un repunte del 0,6% intermensual. El aumento de los precios estuvo impulsado por los servicios (transporte y alojamiento) y la energía (+2,3% intermensual), mientras que las rebajas de verano en los bienes manufacturados (-2,0% intermensual) moderaron el avance.

Los precios mayoristas alemanes aumentaron un 5,3% interanual (+0,2% intermensual) en julio de 2026. Los principales factores fueron las tensiones geopolíticas en torno a Irán y la finalización de las reducciones temporales de impuestos sobre los combustibles (productos petrolíferos: +24,1% interanual). Los metales no ferrosos también se dispararon (+27,8% interanual), mientras que se registraron descensos de precios en los animales vivos (-18,5%) y los productos lácteos.

Los datos de Kpler indican que el 13 de agosto se registraron 13 cruces confirmados por el estrecho de Ormuz (+44% interdiario), con 9 buques utilizando rutas trazadas por Irán. También se observó un aumento del tráfico en el estrecho de Bab el-Mandeb (29 cruces) y en el mar Rojo (18 buques entraron y 11 salieron).

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