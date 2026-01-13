Delta reporta buenos resultados pero su pronóstico para 2026 preocupa al mercado

Delta apuesta por el segmento premium : espera que más del 60% de ingresos provengan de clientes de lujo y corporativos.

La guía para 2026 decepcionó : proyecta BPA de US$6,50-7,50, por debajo del consenso de US$7,20-7,28.

Delta Air Lines superó las expectativas de ganancias en el cuarto trimestre, pero su guía para 2026 decepcionó a Wall Street. Las acciones de la aerolínea caen alrededor de un 1,5% en las primeras operaciones, arrastrando a rivales como United Airlines (-0,28%) y American Airlines (-0,98%)

Delta supera en 4T pero la guía 2026 no convence

Delta reportó ganancias ajustadas de US$1,55 por acción en el cuarto trimestre, ligeramente por encima de los US$1,53 que esperaban los analistas según FactSet. La ganancia neta del trimestre fue de US$1.220 millones, o aproximadamente US$1.020 millones en términos ajustados.

Los ingresos operativos crecieron 3% hasta US$16.000 millones. Sin embargo, los ingresos ajustados de US$14.610 millones quedaron ligeramente por debajo de las proyecciones de US$14.680 millones.

El problema está en el futuro. Delta proyecta ganancias por acción de entre US$6,50 y US$7,50 para todo 2026. El punto medio de este rango no alcanza los US$7,20-7,28 que esperaban los analistas. Las acciones caen un 1,5% y arrastran a American Airlines (-0,98%) y United Airlines (-0,28%).

Un año difícil marca la cautela

El pronóstico conservador refleja las lecciones de un 2025 volátil. Las tensiones geopolíticas y la campaña arancelaria de Trump minaron la confianza del consumidor a principios de año. Aunque la demanda eventualmente se estabilizó, otros problemas siguieron afectando a la industria.

El cierre del gobierno estadounidense en otoño tuvo un impacto directo. La FAA obligó a las aerolíneas a reducir vuelos en aproximadamente 40 aeropuertos a principios de noviembre. Para Delta, esto significó US$200 millones menos en ganancias antes de impuestos en el último trimestre y recortó dos puntos porcentuales del crecimiento de ingresos.

Delta también proyecta un flujo de caja libre de US$3.000 a US$4.000 millones para 2026, menos que los US$4.600 millones de 2025, ya que planea aumentar las reinversiones en el negocio.

Apuesta por el segmento premium

Pese a la cautela en la guía, hay señales positivas en la estrategia de Delta. El CEO Ed Bastian destacó que la demanda de consumidores con mayor poder adquisitivo sigue sólida. La aerolínea espera que más del 60% de sus ingresos este año provengan de clientes de lujo y corporativos.

Bastian reconoció que los consumidores con menos recursos tienen dificultades, pero señaló que Delta no se enfoca en ese segmento más allá de ofrecer asientos en clase turista básica. Los clientes con mayores ingresos siguen priorizando el gasto en viajes.

Delta anunció su primer pedido de aviones Boeing 787 Dreamliner. El acuerdo incluye 30 pedidos en firme y opciones para otros 30, con entregas a partir de 2031. La aerolínea considera estos aviones ideales para expandir su red transatlántica y sudamericana.

Análisis primer trimestre y riesgos del sector

El inicio de 2026 luce más optimista. Delta estimó un BPA de entre US$0,50 y US$0,90 para el primer trimestre, aproximadamente en línea con los US$0,72 que esperan los analistas.

El sector enfrenta riesgos específicos. El lunes, las acciones de las aerolíneas cayeron después de que Trump propusiera un límite del 10% en las tasas de interés de tarjetas de crédito. Las aerolíneas generan miles de millones de dólares anuales gracias a las tarjetas de marca compartida, por lo que este límite afectaría significativamente sus ingresos.

Los analistas proyectan que la industria aérea tendrá un mejor año, con demanda de viajes resiliente. Se espera que las aerolíneas grandes superen a las de bajo costo, que enfrentan competencia intensa y reducción del gasto de algunos consumidores.

Como primera gran aerolínea en reportar, Delta marca el tono para el sector. Los resultados de United y American en los próximos días confirmarán si la cautela es generalizada o específica de Delta.



