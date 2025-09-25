Leer más

Discursos de la Fed ​​y PIB del segundo trimestre de EE. UU

03:27 25 de septiembre de 2025

El calendario económico de hoy es bastante interesante. Durante la segunda mitad del día, escucharemos los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal (siete en total), incluyendo a Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly y Schmid. El mercado analizará sus declaraciones en busca de pistas sobre las próximas reuniones de octubre y diciembre. Mientras tanto, también conoceremos el informe del PIB del segundo trimestre de EE. UU., los pedidos de bienes duraderos y las solicitudes de subsidio por desempleo.

Calendario detallado del día:

08:30 AM, Suiza - Decisión sobre los tipos de interés del Banco Nacional Suizo (BNS) (T3) para diciembre:

  • Pronóstico: 0,00 %; anterior: 0,00 %;

09:00 AM, Suiza - Conferencia de prensa del BNS

14:30 PM, Estados Unidos - Datos del PIB:

  • PIB (T2): pronóstico: 3,3 % intertrimestral; Previo: -0,5 % intertrimestral;
  • Ventas del PIB (T2): pronóstico: 6,8 %; previo: -3,1 %;
  • Gasto real del consumidor (T2): pronóstico: 1,6 %; previo: 0,5 %;
  • Precios PCE (T2): pronóstico: 2,0 %; previo: 3,7 %;
  • Precios PCE subyacente (T2): pronóstico: 2,50 %; previo: 3,50 %;

14:30, Estados Unidos - Datos de empleo:

  • Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: pronóstico: 233 000; previo: 231 000;
  • Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: pronóstico: 1 930 000; previo: 1 920 000;
  • Promedio de solicitudes de subsidio por desempleo de 4 semanas: previo: 240 000; 13:30 BST, Estados Unidos - Datos de la balanza comercial de agosto:
  • Balanza comercial de bienes: pronóstico: -95.700 millones; anterior: -103.600 millones.

14:30, Estados Unidos - Bienes duraderos de agosto:

  • Pedidos básicos de bienes duraderos: pronóstico: -0,1 % intermensual; anterior: 1,1 % intermensual.
  • Pedidos de bienes sin defensa, excluido el transporte aéreo: pronóstico: -0,1 % intermensual; anterior: 1,1 % intermensual.
  • Bienes duraderos, excluyendo defensa: anterior: -2,5 % intermensual.
  • Pedidos de bienes duraderos: pronóstico: -0,3 % intermensual; anterior: -2,8 % intermensual.

14:00, Estados Unidos - Intervención de Schmid, de la Fed

14:00, Estados Unidos - Intervención de Williams, miembro del FOMC

15:00, Estados Unidos - Ventas de viviendas existentes para agosto:

  • Pronóstico: 3,96 millones; anterior: 4,01 millones

15:00, Estados Unidos - Intervención de Bowman, miembro del FOMC

18:00, Estados Unidos - Intervención de Barr, vicepresidente de supervisión de la Fed

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas.

