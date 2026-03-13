Dólar Chile hoy: el dólar sube hacia los $916 mientras la guerra en Oriente Medio entra en su segunda semana sin acuerdo

El dólar en Chile inicia la jornada de este viernes 13 de marzo con un alza cercana al 0,5%, ubicándose en torno a los $916 por dólar, en un contexto dominado principalmente por factores externos. El movimiento responde a un aumento de la demanda global por activos refugio, en medio de la persistente tensión geopolítica en Medio Oriente.

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa sin señales claras de desescalada tras casi dos semanas de enfrentamientos. Este escenario ha elevado la incertidumbre en los mercados financieros y ha impulsado al dólar a nivel internacional, afectando especialmente a las monedas emergentes, entre ellas el peso chileno.

Tensión en Ormuz impulsa el petróleo y refuerza al dólar

Las tensiones geopolíticas también han tenido un fuerte impacto en el mercado energético. El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei,ordenó en su primer mensaje como líder supremo, emitido este jueves, que el bloqueo del estrecho de Ormuz debe continuar como herramienta de presión contra el enemigo.

Dado que por este corredor marítimo transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, cualquier interrupción en su funcionamiento genera preocupación en los mercados energéticos.

El fuerte aumento del precio del petróleo ha reavivado los temores inflacionarios a nivel global y ha llevado a los inversionistas a retrasar las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, que el mercado ha ido postergando, con algunos analistas apuntando a que cualquier recorte podría retrasarse más allá del verano dependiendo de la evolución del conflicto y el petróleo. Este entorno ha fortalecido al dólar internacional, presionando al alza al tipo de cambio en economías emergentes.

Cobre corrige ante mayor aversión al riesgo

En el mercado de materias primas, el cobre registra una corrección durante la sesión, afectado por el fortalecimiento del dólar y por el aumento de la aversión al riesgo en los mercados globales.

Dado el estrecho vínculo entre el desempeño del cobre y el peso chileno, esta caída del metal rojo reduce el soporte para la moneda local y contribuye al avance del dólar en el mercado cambiario chileno.

Mercado atento a datos clave de crecimiento e inflación en Estados Unidos

Durante la jornada, la atención de los inversionistas también estará puesta en la publicación de importantes indicadores macroeconómicos en Estados Unidos.

Entre ellos destaca la estimación del PIB del cuarto trimestre, para la cual el mercado proyecta un crecimiento trimestral de 1,4%. Asimismo, se conocerán los datos del índice de precios del gasto en consumo personal subyacente (PCE) correspondientes a enero, uno de los indicadores de inflación más seguidos por la Reserva Federal. Las previsiones apuntan a una variación mensual de 0,4% y una tasa anual de 3,1%.

Estos datos podrían influir en las expectativas sobre la trayectoria futura de las tasas de interés en Estados Unidos y generar movimientos adicionales en el dólar a nivel global.

Análisis técnico

Fuente: xStation

El grafico e USDCLP en 15 minutos, el precio viene recuperándose desde el soporte marcado en 891.89, formando una secuencia de mínimos y máximos más altos dentro del canal alcista dibujado. En ese movimiento el precio logró colocarse sobre la EMA 20 (naranja), luego sobre la EMA 50 (azul) y ahora también se mantiene por encima de la EMA 100 (negra), lo que refleja un impulso alcista de corto plazo. En el camino fue respetando pequeñas zonas marcadas en naranja, primero cerca de 905 y luego alrededor de 915.76, donde el precio reaccionó antes de seguir subiendo.

Ahora el mercado está testeando la zona de 919, que coincide con una resistencia horizontal y con el área de oferta marcada más arriba cerca de 924–925. Si el precio logra mantenerse sobre 915.76, el movimiento alcista podría seguir intentando presionar esa zona superior. Pero si aparece rechazo en estos niveles, no sería raro ver una corrección hacia la zona intermedia cercana a 905, que ahora actúa como soporte dentro de la estructura. El RSI está cerca de sobrecompra, lo que muestra fuerza en el impulso, mientras el ADX cerca de 37 sugiere que la tendencia alcista actual tiene algo de solidez por ahora.