Con el cobre estable y un repunte moderado del dólar global tras datos de empleo, el tipo de cambio podría moverse entre $912 y $920, con sesgo alcista.

El tono del comunicado fue más optimista sobre el retorno de la inflación a la meta hacia el primer trimestre de 2026, manteniendo la atención en el diferencial de tasas con Estados Unidos.

Panorama del tipo de cambio: el dólar inicia la jornada estable

El dólar en Chile inicia la jornada estable, en un contexto marcado por la reacción del mercado a la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile. En su comunicado, informó un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés, situándola en 4,5%, un movimiento ampliamente descontado por el mercado. No obstante, el tono del mensaje reflejó un mayor optimismo respecto del retorno de la inflación a la meta hacia el primer trimestre de 2026, lo que mantiene el foco en el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos, aunque sin generar una sorpresa significativa.

Banco Central de Chile: recorte de tasa y señales sobre inflación

La decisión de reducir la tasa a 4,5% era ampliamente esperada, por lo que el principal impacto no proviene tanto del recorte en sí, sino del tono del comunicado. El mercado interpreta este matiz como una señal relevante para el ritmo futuro de los ajustes, especialmente porque el retorno de la inflación hacia la meta se proyecta con mayor confianza hacia el 1T de 2026.

Por qué importa el diferencial de tasas con Estados Unidos

Con un escenario donde el mercado sigue atento a la trayectoria de tasas en EE. UU., el diferencial de tasas entre ambos países se mantiene como un factor central para el peso chileno y el tipo de cambio. En esta jornada, sin embargo, el mensaje no implicó una sorpresa fuerte, por lo que el movimiento del precio del dólar en Chile se mantiene contenido.

Cobre estable: un soporte para el peso chileno

En paralelo, el cobre se mantiene relativamente estable, contribuyendo a sostener un escenario de mayor calma para el peso chileno. En la práctica, un cobre sin sobresaltos suele reducir presiones adicionales sobre el tipo de cambio, favoreciendo una sesión más equilibrada.

Contexto internacional: repunte del dólar tras datos de empleo

A nivel internacional, el dólar muestra un repunte tras el catalizador de los datos de empleo de la sesión anterior, donde la tasa de desempleo subió a 4,6%, su nivel más alto en cuatro años. Sin embargo, la reacción ha sido contenida debido al ruido estadístico asociado al cierre de gobierno, por lo que se espera una jornada con el tipo de cambio más equilibrado.

Un repunte contenido, pero con sesgo alcista

Aunque el avance del dólar global no ha sido explosivo, sí mantiene un sesgo alcista que podría trasladarse parcialmente al dólar en Chile, dependiendo de cómo evolucione el apetito por riesgo y la lectura que haga el mercado sobre próximos movimientos de tasas.

Niveles a vigilar en el dólar en Chile: rango esperado para la sesión

Con este balance de factores locales e internacionales, se espera una jornada con el tipo de cambio más equilibrado, si bien persiste un sesgo alcista. En ese contexto, el dólar podría oscilar en el rango de $912 a $920 por dólar.

Zonas técnicas relevantes del tipo de cambio

En el corto plazo, el mercado suele concentrarse en zonas de referencia cercanas a soportes y resistencias recientes. En la sesión, el rango mencionado ($912–$920) actúa como marco operativo para monitorear posibles rupturas o rechazos, especialmente si aparecen nuevos catalizadores externos.