Dólar en Chile hoy: sube sobre $917 por la Fed y caída del cobre

El dólar en Chile inicia la jornada de este jueves 19 de marzo con un alza cercana al 0,5%, ubicándose en torno a los $917, en un contexto dominado por factores externos que continúan presionando al tipo de cambio.

El principal catalizador ha sido el mensaje más restrictivo de la Reserva Federal, que decidió mantener su tasa sin cambios, pero dejó claro que no prevé recortes hasta que existan señales más contundentes de moderación inflacionaria. Este tono ha llevado al mercado a ajustar expectativas hacia un escenario de tasas altas por más tiempo, fortaleciendo al dólar a nivel global. A esto se suman datos recientes que apuntan a presiones persistentes en precios mayoristas y un mercado laboral aún sólido en Estados Unidos, reforzando la idea de una política monetaria prolongadamente contractiva.

Cobre profundiza su caída por inventarios altos y menor demanda

En el mercado de materias primas, el cobre registra una caída cercana al 2,5%, ampliando las pérdidas recientes y transformándose en uno de los principales factores de presión para el peso chileno. El retroceso del metal responde, en gran medida, a un aumento significativo de inventarios en las principales bolsas internacionales, lo que refleja una menor demanda física, especialmente desde China.

Este enfriamiento del mercado se da en un contexto donde el precio del cobre venía de niveles elevados, pero comienza a enfrentar dudas sobre la sostenibilidad de su rally, especialmente ante señales de desaceleración en sectores clave como la construcción en Asia. Además, el fortalecimiento del dólar y el aumento de la aversión al riesgo han presionado adicionalmente a los metales industriales, generando un doble impacto negativo sobre el tipo de cambio en Chile.

Geopolítica y energía vuelven a elevar la incertidumbre global

El escenario internacional continúa dominado por la evolución del conflicto en Medio Oriente, pero el foco del mercado está en sus implicancias sobre el sistema energético global que repercute a causa de la guerra.

En las últimas semanas, el conflicto ha impactado directamente infraestructuras clave y rutas estratégicas. La interrupción parcial del tráfico marítimo y los ataques a instalaciones energéticas han reducido significativamente los flujos de exportación desde el Golfo Pérsico, generando un ajuste inmediato en los precios y en las expectativas del mercado. Este punto es clave porque el mercado además de temer un alza puntual del petróleo, también le atemoriza un riesgo de disrupción prolongada en la oferta energética, lo que tiene implicancias directas sobre la inflación global y, por extensión, sobre la política monetaria de los principales bancos centrales.

De hecho, los recientes ataques a instalaciones de gas y petróleo en la región han elevado con fuerza los precios de la energía, reactivando el temor a un escenario de inflación más persistente. Esto explica por qué el dólar mantiene su fortaleza estructural siendo un activo respaldado por expectativas de tasas altas por más tiempo.

Señales pro inversión buscan reactivar el crecimiento en Chile

En el plano local, el foco comienza a desplazarse hacia el impulso al crecimiento económico donde autoridades económicas, como el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas Valdés, han reforzado la necesidad de reactivar la inversión y destrabar proyectos, en un contexto donde la economía chilena arrastra varios años de bajo dinamismo. El énfasis está puesto en avanzar hacia un entorno más favorable para la inversión, con medidas orientadas a simplificar regulaciones, reducir barreras administrativas y fortalecer el mercado de capitales.

Este enfoque busca generar un ciclo más virtuoso entre ahorro, inversión y crecimiento, en un escenario donde el sector privado vuelve a posicionarse como un motor clave para la expansión económica. Si bien estos anuncios apuntan a mejorar las perspectivas de mediano plazo, su impacto en el tipo de cambio dependerá de la velocidad con que se materialicen y del contexto externo, que hoy sigue siendo el principal driver del mercado.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDCLP en 15 minutos es claramente alcista desde la zona baja de 905–908, donde el precio encontró soporte y empezó a subir con fuerza. Se ve una estructura de impulso marcada con la proyección (líneas punteadas) y niveles tipo Fibonacci, donde el precio ya superó el 100% y ahora está corrigiendo levemente cerca de 921–926. Las bandas de Bollinger se abren, señal de expansión, y el precio se mantiene por encima de la media central (negra), mientras zonas como 917–918 pasan a ser soporte tras haber sido resistencia.

Ahora el precio está haciendo una pausa después del impulso fuerte. Si logra sostenerse sobre 921–918, podría intentar seguir hacia niveles más altos, incluso buscando la zona proyectada cerca de 936. Pero si pierde esos niveles y vuelve a meterse bajo 917, el movimiento podría corregir hacia 915–910, donde hay soporte previo. El RSI está alto, cerca de sobrecompra, y el ADX muestra fuerza, así que la tendencia sigue siendo alcista, aunque ya algo exigida y con espacio para retrocesos cortos.