Dólar en Chile leve avance en los $943 tras IPC estable y apuestas externas por recorte de tasas

En EE. UU., Challenger reportó 153.000 despidos en octubre (máximo para ese mes en 20+ años), aumentando las apuestas por -25 pb en diciembre (prob. ~ 70% ).

La inflación de octubre fue 0% mensual y 3,4% anual (desde 4,4%), con subyacente -0,1% , lo que abre espacio a recortes del Banco Central .

Apertura del mercado: precio y sesgo intradía

El tipo de cambio inicia la jornada con un avance marginal y se ubica en torno a $943 por dólar, lo que supone un +0,1% respecto al cierre anterior. El flujo de órdenes tempranas mantiene un sesgo alcista moderado, en línea con la cautela internacional y la lectura local de precios.

Contexto internacional: empleo en EE. UU. y expectativas de tasas

El dólar global opera mixto mientras los inversionistas recalibran el sendero de tasas en Estados Unidos ante señales de debilitamiento laboral. El informe de Challenger registró 153.000 recortes de empleo en octubre, nivel más alto para ese mes en más de dos décadas, asociados a automatización y ajustes de costos. Con un prolongado cierre del gobierno reduciendo la disponibilidad de estadísticas oficiales, el mercado elevó la probabilidad de un recorte de 25 pb en diciembre hacia 70%, favoreciendo condiciones financieras más laxas a nivel global.

Macro local: desinflación que gana tracción

Los últimos datos del IPC confirman la consolidación del proceso de desinflación en Chile: 0% mensual en octubre y 3,4% anual (desde 4,4%), dentro de la convergencia al rango meta del Banco Central. La inflación subyacente cayó 0,1% en el mes, con alivio destacado en alimentos y bebidas no alcohólicas. Este entorno de menor presión inflacionaria sugiere mayor holgura para que el instituto emisor retome el ciclo de recortes de tasas en su próxima reunión, favoreciendo la estabilidad de precios y un equilibrio más saludable entre actividad e inflación.

Niveles técnicos y rango estimado para hoy

Fuente: xStation 5

Para la sesión, se proyecta que el tipo de cambio oscile entre $939 y $948. Operadores monitorean soportes y resistencias intradía dentro de ese corredor, así como las medias móviles y la volatilidad frente a eventuales titulares macro.