¡Cae el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan! 📉

12:00 (GMT-3)- Publicaciones de la Universidad de Michigan (noviembre):
-
Expectativas de inflación a 1 año: 4,7 % (anterior: 4,6 %)
-
Expectativas de inflación a 5 años: 3,6 % (anterior: 3,9 %)
-
Expectativas del consumidor: 49,0 (esperado: 50,3; anterior: 50,3)
-
Confianza del consumidor: 50,3 (esperado: 53,0; anterior: 53,6)
-
Condiciones actuales: 52,3 (esperado: 59,2; anterior: 58,6)
El índice de optimismo empresarial de la NFIB de EE. UU. es más débil de lo esperado
Índice ZEW alemán por debajo de lo esperado
Indicadores secundarios de confianza a ambos lados del Atlántico
Repunte de Wall Street con las acciones de Nvidia disparándose un 6%
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.