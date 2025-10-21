Dólar en Chile sube con impulso a los 952: confianza en bancos de EE.UU. refuerza al billete verde

Análisis técnico sugiere presión bajista limitada , con soporte técnico clave cerca de los $945 y resistencia en los $954.

El dólar en Chile inicia la jornada con alzas , reflejando un contexto internacional favorable para la divisa estadounidense.

La cotización del dólar en Chile abrió este martes 21 de octubre con movimientos alcistas, impulsado por una mejora en el apetito por activos en dólares tras noticias positivas desde Estados Unidos. La jornada se da en un ambiente internacional donde el billete verde mantiene su fortaleza global, beneficiado por señales de estabilidad económica y un tono conciliador desde la Casa Blanca respecto a su política comercial con China.

En el mercado financiero, se disiparon las tensiones surgidas la semana pasada en torno al sistema bancario regional de EE.UU., luego de que Zions Bancorp publicara resultados positivos. Esta noticia ha ayudado a restaurar la confianza de los inversionistas, disminuyendo la aversión al riesgo y fortaleciendo el dólar estadounidense frente a otras monedas.

Factores internacionales favorecen al dólar

A pesar de la reciente incertidumbre sobre la salud del crédito bancario en EE.UU., la presentación de cifras sólidas por parte de instituciones como Zions Bancorp ha cambiado la narrativa. La postura más moderada del gobierno estadounidense hacia China también ha calmado los mercados, quitando presión a la divisa y fortaleciendo su posición como activo refugio.

Todo esto ocurre en un contexto de flujo de noticias estable, lo que permite al dólar mantener su impulso sin mayores sobresaltos macroeconómicos que lo debiliten.

Escenario local: estabilidad interna y cobre a la baja

En cuanto al panorama local, no se han observado grandes cambios en los indicadores económicos de Chile, lo que sugiere que el reciente movimiento del tipo de cambio está más relacionado con factores externos que con presiones internas. El precio del cobre ha registrado leves caídas, lo que también resta soporte al peso chileno y contribuye al avance del dólar.

Los analistas proyectan que el precio del dólar hoy podría moverse dentro de un rango estrecho, entre los 947 y 954 pesos, siempre que no se presenten noticias inesperadas durante el día.

Análisis técnico del tipo de cambio dólar/peso chileno

La gráfica actual del dólar frente al peso chileno muestra un movimiento lateral dentro de un canal descendente, con un soporte técnico relevante en la zona de los $945 y una resistencia cercana a los $954. Este comportamiento sugiere que, por el momento, la divisa estadounidense se encuentra consolidando su posición, sin una clara señal de ruptura hacia arriba o abajo.

El indicador ADX refleja una tendencia débil, con el índice direccional promedio (línea naranja) debajo de 20 y un reciente cruce alcista entre la línea positiva (verde) y la negativa (roja), lo que podría indicar una posible recuperación en el corto plazo si se mantiene el impulso.

En caso de romper la zona de resistencia, el siguiente objetivo técnico podría estar en torno a los $968, mientras que una ruptura bajista del soporte podría llevar el tipo de cambio hacia niveles de $944 o incluso $938, donde se encuentra la base del canal descendente.

Proyecciones y consideraciones finales

Los fundamentos actuales siguen favoreciendo al dólar en Chile, aunque los movimientos del tipo de cambio permanecen sujetos al comportamiento de las noticias internacionales, especialmente en relación con la economía estadounidense, las tasas de interés y el comercio global.

Es fundamental monitorear el desempeño del precio del cobre y posibles sorpresas en los indicadores económicos chilenos, ya que podrían modificar el panorama de corto plazo para el peso chileno.

