Dólar en Colombia cierra con leve repunte, pero mantiene sesgo bajista en el mediano plazo

El dólar en Colombia cerró este lunes con un repunte intradía de 0,3%, ubicándose en 3913 pesos por dólar, aunque en la visión de mediano plazo todavía conserva un sesgo bajista.

La sesión estuvo marcada por la expectativa de los inversionistas respecto a la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que será anunciada este miércoles.

Fed: el gran catalizador para el mercado

El consenso del mercado descuenta casi por completo un recorte de 25 puntos base en la tasa de referencia de la Fed, aunque algunos analistas no descartan la posibilidad de un ajuste mayor, motivado por la desaceleración del mercado laboral estadounidense en las últimas semanas.

Más allá de la decisión puntual sobre tasas, el foco también estará puesto en las proyecciones macroeconómicas que publique el banco central, en particular sobre la trayectoria esperada de tasas hacia fin de año.

Los operadores seguirán con atención la división interna de votos dentro del FOMC, que podría dar señales sobre la magnitud y el ritmo de los próximos recortes, con implicancias directas para monedas emergentes como el peso colombiano.

Análisis técnico del USDCOP: sesgo aún bajista

Fuente: xStation5.

Desde el plano técnico, el USDCOP mantiene una tendencia descendente dominante, con el precio respetando la directriz bajista de corto plazo y cerrando por debajo de dos referencias clave: la media móvil de 50 días (3965 pesos) y la media móvil de 200 días (4034 pesos).

Los niveles de soporte y resistencia más relevantes para los operadores son:

Soporte principal: 3893 pesos.

Resistencias inmediatas: 3923 y 3945 pesos.

El RSI en torno a 42 refleja un mercado en fase neutral-bajista, lo que sugiere que, pese al rebote intradía observado este lunes, el sesgo de fondo continúa favoreciendo a la presión vendedora.

Un repunte con techo limitado

El cierre en 3913 pesos por dólar muestra que, aunque el USDCOP logró un leve repunte intradía, la estructura técnica y el contexto fundamental siguen limitando su potencial alcista.

La combinación de un posible recorte de tasas de la Fed, la presión vendedora en los indicadores técnicos y el respeto de soportes clave apuntan a que la moneda colombiana mantiene un panorama favorable en el corto y mediano plazo, siempre condicionado a la reacción que tenga el mercado tras la decisión de política monetaria de este miércoles.