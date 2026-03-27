Tres mercados clave para la próxima semana (27.03.2026)

Donald Trump ha evitado atacar la infraestructura energética de Irán, extendiendo en dos ocasiones el plazo para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. A pesar de señales iniciales positivas, el mercado ha vuelto a mostrar preocupación por una posible escalada del conflicto y nuevas tensiones en el sector energético. Aunque la situación en Medio Oriente seguirá siendo el principal motor de los mercados financieros en la semana previa a Semana Santa, también será clave la publicación de importantes datos macroeconómicos, incluyendo cifras del mercado laboral en Estados Unidos y datos preliminares de inflación de marzo. Por ello, los inversores deberán seguir de cerca el comportamiento del euro dólar, el petróleo y el S&P 500.

Euro dólar

El dólar estadounidense ha retomado su fortaleza al confirmarse que Irán no tiene intención de negociar con Estados Unidos ni de aceptar el ultimátum planteado. En medio de esta incertidumbre, se observa un renovado movimiento de “refugio en liquidez”, donde el dólar vuelve a posicionarse como activo dominante. Este comportamiento se ve respaldado por la relativa distancia geográfica de Estados Unidos respecto al conflicto y por su mayor seguridad energética, a pesar de que sus acciones han contribuido al contexto actual. En términos de datos, el mercado estará atento a la inflación preliminar de la Eurozona el martes y al informe de nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos el viernes.

Petróleo

El mercado del petróleo atraviesa uno de los periodos de mayor volatilidad de su historia. Solo en marzo, el aumento de precios podría superar el 50%, un ritmo que solo se ha observado en contadas ocasiones.Estos movimientos extremos están vinculados al bloqueo del estrecho de Ormuz, lo que podría generar el mayor déficit de oferta de petróleo registrado, a pesar de los esfuerzos globales por mitigar el impacto. Aunque Trump ha fijado una nueva fecha límite para un acuerdo el 6 de abril, Teherán ha señalado que no hay negociaciones en curso y que está preparado para un conflicto prolongado.

Si la crisis no se resuelve rápidamente, un escenario base podría incluir precios del petróleo superiores a los 150 dólares por barril.

S&P 500

Los futuros del S&P 500, el principal índice bursátil de Estados Unidos, se mantienen cerca de máximos históricos. A pesar de los elevados riesgos geopolíticos, las acciones estadounidenses continúan mostrando resiliencia en niveles altos. Con el cierre del primer trimestre, el mercado se prepara para una nueva temporada de resultados. La atención estará centrada en el desempeño de las grandes tecnológicas, especialmente en un contexto de fuertes inversiones en inteligencia artificial y aumento de los costos energéticos. El temor de fondo sigue siendo el mismo: si el repunte de la inflación obligará a una nueva ronda de subidas de tasas de interés. Un escenario similar al de 2022 derivó en una fuerte tendencia bajista en Wall Street, lo que mantiene a los inversores en estado de alerta.