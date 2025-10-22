Dólar en Colombia hoy 22 de octubre en los $3.888: rebote técnico apunta a los $4.058

Una ruptura limpia de esa resistencia podría activar un objetivo técnico mínimo en los $4.058 COP .

El tipo de cambio superó los $3.850 COP y ahora se enfrenta a una zona de resistencia clave cerca de los $3.950.

El dólar en Colombia inicia el 22 de octubre con una cotización en torno a los $3.888 COP , en medio de un rebote técnico desde soporte.

Apertura del dólar en Colombia este 22 de octubre

El dólar estadounidense abrió la jornada en Colombia con un precio aproximado de $3.888,15 COP, revirtiendo las caídas previas y marcando una leve recuperación tras haber alcanzado recientemente mínimos cercanos a los $3.850 COP.

Esta reacción sugiere que el mercado ha reconocido este nivel como un soporte técnico clave, desde el cual los compradores han comenzado a retomar el control.

Análisis técnico del día

El gráfico de corto plazo muestra un patrón de rebote desde zona de soporte, con una veladora de reversión que refuerza la probabilidad de continuidad alcista. El par se encuentra atrapado en un rango lateral entre dos niveles:

Soporte técnico : ~$3.850 COP

Resistencia técnica: ~$3.950 COP

Actualmente el precio se acerca nuevamente al techo del canal, y si logra una ruptura limpia al alza, el siguiente objetivo técnico mínimo proyectado se sitúa en los $4.058 COP.

La configuración del MACD también respalda esta perspectiva, ya que muestra cruce positivo y aumento en el histograma, señalando un cambio de momentum favorable.

Perspectiva del peso colombiano

A pesar del fortalecimiento que ha mostrado el peso colombiano en 2025, el movimiento de hoy sugiere un intento de escape del rango lateral. Si el tipo de cambio no supera los $3.950, podría volver a consolidarse entre los niveles conocidos. Pero si se confirma el rompimiento, se validaría un nuevo tramo alcista hacia los $4.058 COP.

Este comportamiento será clave para anticipar el impacto en inflación, comercio y flujos de inversión, especialmente en un contexto de incertidumbre global y ajustes en las expectativas de tasas de interés.

Comparativo reciente

Precio de apertura hoy : $3.888,15 COP

TRM oficial : $3.876,60 COP

Mínimo reciente : $3.850 COP

Objetivo técnico: $4.058 COP

¿Qué hacer ahora?

Quienes operan con divisas o tienen exposición al dólar deben seguir de cerca el comportamiento de esta resistencia. Un rompimiento podría representar una oportunidad estratégica para traders e importadores/exportadores que buscan cubrirse de futuras alzas.

Enlaces útiles para complementar tu análisis