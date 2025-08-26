Leer más

Dólar en Colombia supera los $4050 impulsado por la Fed y tensiones externas

12:23 26 de agosto de 2025

El dólar retoma impulso en Colombia y vuelve sobre los 4050 pesos

El peso colombiano inicia la semana con pérdidas frente al dólar estadounidense, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas. De acuerdo con la cotización intradía, el USDCOP se ubica en torno a $4051. El mercado ha reaccionado al fortalecimiento global del dólar, en un entorno donde las decisiones de la Reserva Federal (Fed) y la incertidumbre política en Estados Unidos siguen siendo los principales catalizadores.

colombia

Factores internacionales: el dólar se fortalece

El dólar mantiene la ventaja gracias a la expectativa de que las tasas de interés en EE. UU. se mantendrán altas por más tiempo. La victoria de Donald Trump y las presiones inflacionarias adicionales en la economía norteamericana han reforzado esa percepción, elevando los costos de financiamiento para emergentes y reduciendo el apetito por activos de mayor riesgo.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Este escenario, sumado a las tensiones fiscales internacionales, continúa presionando a divisas como el peso colombiano.

AT - USDCOP
 

Perspectiva técnica del USDCOP

Desde el punto de vista técnico, el USDCOP se mantiene dentro de un canal descendente de corto plazo, encontrando resistencia clave en torno a los $4051 - $4054.

  • El mercado ya ha intentado superar esa zona en dos ocasiones sin éxito, lo que confirma la importancia de ese nivel.

  • Si se consolida un quiebre alcista por encima de los $4055, se abriría espacio para un avance hacia los $4080 - $4100.

  • De lo contrario, el par podría retomar la corrección hacia el área de $4000 - $3995, nivel que coincide con la TRM y actúa como soporte psicológico.

El dólar en Colombia se mueve en una zona de definición: mientras los factores externos favorecen una mayor fortaleza de la divisa estadounidense, el soporte técnico en los $4000 ofrece un punto de referencia clave para los próximos días.

La dirección dependerá de si el mercado logra consolidar la ruptura alcista sobre los $4050 o si persiste la corrección en línea con la tendencia descendente reciente.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Escrito por

Gonzalo Muñoz

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
20:49

Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...

 19:04

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable en medio de cautela global

El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...

 18:24

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.