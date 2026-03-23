Dólar Hoy Chile: cae a $923 por comentarios mixtos en Irán y riesgo inflacionario mantiene presión estructural

El dólar en Chile inicia la jornada de este lunes 23 de marzo con una apertura a la baja, en un contexto de mayor apetito por riesgo a nivel global tras una fuerte reversión en los mercados financieros. La divisa retrocede luego de que los inversionistas redujeran posiciones defensivas, favoreciendo monedas emergentes como el peso chileno.

El movimiento se produce tras reportes que indican que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría instruido posponer ataques militares contra infraestructura energética en Irán, lo que contrasta con la tensión del fin de semana tras el ultimátum de 48 horas. Esta señal generó un alivio inmediato en los mercados, debilitando al dólar global y presionando a la baja al petróleo. Sin embargo, la información fue desmentida por el gobierno iraní, lo que mantiene un grado relevante de incertidumbre y deja a la geopolítica como el principal catalizador del mercado.

Geopolítica e inflación

Más allá del movimiento puntual del dólar en Chile, el foco del mercado sigue profundamente anclado en la evolución del conflicto en Medio Oriente, particularmente en torno al Estrecho de Ormuz, uno de los puntos más críticos del sistema energético global. Desde fines de febrero, la zona ha sido escenario de ataques a buques, amenazas de bloqueo y operaciones militares entre Irán, Estados Unidos e Israel, lo que ha provocado una disrupción significativa en el comercio marítimo de energía. De hecho, el tránsito de petróleo, por donde circula cerca del 20% del suministro mundial, se ha visto severamente afectado, con caídas abruptas en el tráfico y riesgos constantes para la navegación .

En los últimos días, el mercado ha reaccionado a reportes de que Estados Unidos estaría evaluando posponer ataques directos sobre infraestructura energética iraní, lo que explicaría el alivio observado hoy. Sin embargo, el trasfondo sigue siendo altamente inestable: Irán ha advertido que podría minar el Golfo Pérsico o atacar instalaciones energéticas regionales en caso de una escalada, lo que mantiene latente el riesgo de una interrupción más profunda del suministro global .

En este contexto, el exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, fue categórico al evaluar el impacto de este shock externo sobre economías como la chilena. El economista advirtió que el encarecimiento sostenido de la energía implica un deterioro real del ingreso: “Chile es una economía más pobre”, señalando que este tipo de impacto no es transitorio, sino persistente. Además, cuestionó las políticas de subsidios generalizados para contener el alza de los combustibles, calificándolas como “tirar plata sin esperanza”, en un escenario donde el precio del petróleo podría mantenerse elevado por más tiempo. Desde su perspectiva, el efecto se transmite rápidamente al resto de la economía a través de mayores costos logísticos, alimentos e insumos, generando presiones inflacionarias más persistentes.

Banco Central bajo presión

Las advertencias de García también apuntan a la política monetaria. En un contexto de inflación presionada por el petróleo, el Banco Central enfrentaría un dilema relevante: apoyar el crecimiento o contener las presiones inflacionarias. En ese sentido, el economista recomendó mantener la Tasa de Política Monetaria en torno al 4,5% y descartar recortes en el corto plazo, advirtiendo que una baja anticipada podría desanclar las expectativas de inflación y generar un escenario más complejo hacia adelante.

El punto anterior es clave para el mercado cambiario, ya que refuerza la idea de que el tipo de cambio en Chile podría mantenerse elevado estructuralmente, incluso en escenarios de menor tensión puntual.

Cobre y factores externos siguen dominando la dinámica del peso chileno

Si bien el movimiento de hoy responde principalmente a factores geopolíticos, el mercado sigue condicionado por el comportamiento del cobre y del dólar global. El metal rojo ha mostrado debilidad en las últimas sesiones, reflejando un entorno de menor demanda desde China y un aumento de inventarios en mercados internacionales, lo que continúa limitando el soporte estructural para el peso chileno. La dinámica cambiaria sigue siendo altamente dependiente del escenario externo, con una sensibilidad elevada tanto a titulares geopolíticos como a movimientos en materias primas.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El precio en USDCLP M15 mantiene una estructura alcista de corto plazo tras el impulso que llevó al mercado desde la zona de 913 hacia los máximos recientes en 927, con una secuencia clara de mínimos crecientes. Sin embargo, en la parte alta se observa pérdida de momentum: el precio no logra sostenerse sobre 927 y comienza a reaccionar a la baja, dejando una señal de posible agotamiento. Las bandas de Bollinger muestran expansión previa y ahora ligera compresión, mientras el RSI se mantiene en zona media, lo que refuerza la idea de pausa más que continuación inmediata.

El escenario más probable es una corrección o consolidación hacia la zona de 924–922, que coincide con soporte dinámico y área de valor reciente, mientras no se pierda 913 la estructura alcista sigue intacta. Para continuación, el precio necesita recuperar y sostenerse sobre 927, lo que habilitaría extensión; de lo contrario, es más probable un movimiento lateral o retroceso antes de un nuevo impulso. En este punto, el precio está en zona intermedia, sin ventaja clara para entrada inmediata.