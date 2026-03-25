Dólar Hoy Chile: cerca de $905 tras decisión del Banco Central y señales de desescalada en Medio Oriente

El dólar en Chile inicia la jornada de este miércoles 25 de marzo con relativa estabilidad, en un contexto donde el mercado comienza a mostrar un tono algo más favorable para los activos de riesgo, aunque la incertidumbre global sigue presente. El tipo de cambio se mueve en torno a los $905–$910, reflejando un equilibrio entre factores externos que apuntan a una posible desescalada y presiones internas que siguen condicionando al peso chileno.

A nivel internacional, el dólar muestra un leve repunte tras el retroceso de la sesión previa, en medio de reportes que indican que Estados Unidos estaría impulsando un alto el fuego de un mes en Medio Oriente, incluyendo un plan de 15 puntos presentado a Irán. Este plan contempla, entre otros elementos, la reapertura del estrecho de Ormuz, el control del programa nuclear y una eventual tregua supervisada por actores internacionales. Si bien estas señales han favorecido una mejora en el apetito por riesgo y un reflujo hacia mercados emergentes, la falta de confirmación por parte de Teherán mantiene al mercado en un estado de cautela.

Banco Central mantiene tasas y refuerza tono cauteloso

El principal evento de la jornada de ayer fue la decisión del Banco Central de Chile de mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,5%, en una determinación adoptada de forma unánime y en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, más allá de la mantención en sí, lo relevante está en el cambio en el balance de riesgos que enfrenta la autoridad monetaria.

Evolución de tasas de interés en Chile desde hace 5 años. Fuente Trading Economics, desde datos del Banco Central de Chile

Hasta hace pocas semanas, el escenario estaba marcado por una inflación en clara desaceleración, que llegó a 2,4% anual en febrero, y por la expectativa de continuar con un ciclo de recortes graduales. No obstante, el shock energético derivado del conflicto en Medio Oriente introduce un nuevo factor que complica esa trayectoria.

El fuerte aumento de los combustibles, junto con la modificación del MEPCO y el alza del petróleo a nivel global, implica que el proceso de convergencia inflacionaria podría interrumpirse o incluso revertirse parcialmente en los próximos meses. En este contexto, el Banco Central opta por una postura más prudente, priorizando el control de expectativas inflacionarias por sobre el impulso al crecimiento.

En economías desarrolladas, los bancos centrales han comenzado a enfatizar que las tasas se mantendrán altas por más tiempo, ante el riesgo de una inflación más persistente vinculada a la energía. La decisión local, por tanto, responde a factores internos y a un entorno externo más restrictivo. Desde la perspectiva del mercado cambiario, esto tiene un doble efecto. Por un lado, una tasa relativamente alta entrega cierto soporte al peso chileno al mantener diferenciales atractivos frente a otras economías. Pero por otro, el hecho de que el Banco Central no pueda recortar tasas con mayor rapidez debido al shock inflacionario refleja un escenario económico más complejo, lo que tiende a sostener la demanda por dólares.

Tregua en negociación, pero con un sistema energético aún tensionado

El trasfondo del mercado sigue estando en la crisis energética derivada del conflicto pues el estrecho de Ormuz continúa siendo el principal punto de tensión, ya que por esta vía circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que lo convierte en un nodo crítico para el comercio energético global.

Desde el inicio del conflicto, el tránsito por esta ruta se ha visto severamente afectado, con interrupciones, ataques a buques y amenazas de bloqueo total por parte de Irán. Incluso en escenarios de alto el fuego, los expertos estiman que la normalización del flujo energético podría tardar varios meses debido a daños en infraestructura y disrupciones logísticas acumuladas. En este contexto, el mercado ha comenzado a diferenciar entre una desescalada táctica, como la pausa en ataques, y una resolución estructural del conflicto. Por eso, aunque el dólar en Chile ha perdido algo de impulso en las últimas sesiones, sigue encontrando soporte en un entorno donde la energía permanece cara y la inflación global.

Shock bencinero

El principal foco de preocupación en el plano local es el impacto del alza de combustibles sobre la inflación. Tras el reciente ajuste, la gasolina subió $370 por litro y el diésel $580, generando un efecto inmediato en costos de transporte y producción. De acuerdo con estimaciones de mercado, el impacto directo de la gasolina podría aportar cerca de 1 punto porcentual al IPC, mientras que el efecto total, considerando otros energéticos, se ubicaría entre 0,95 y 1,05 puntos en los próximos meses. Sin embargo, el mayor riesgo está en los efectos de segunda vuelta.

El diésel, que es clave en la logística, moviendo cerca del 98% de los bienes en Chile, podría elevar los costos operacionales del transporte hasta en 25%, generando un traspaso directo a precios finales, especialmente en alimentos. En ese escenario, se estima que el impacto total del llamado shock bencinero podría alcanzar entre 1,35 y hasta 2 puntos adicionales de inflación, dependiendo de la persistencia del conflicto y del nivel del tipo de cambio.

Análisis técnico

USDCLP (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDCLP en gráfico de 15 minutos viene de un impulso bajista claro desde la zona de 920–924 hasta 907–908, donde aparece demanda y genera un rebote técnico. Ese rebote ya llevó el precio nuevamente a la zona media de 911–913, pero la estructura sigue siendo débil, ya que no hay ruptura de máximos relevantes y el precio continúa por debajo de la media y de la zona de control 913–915. El RSI está en zona media sin momentum claro y el MACD sigue negativo, aunque perdiendo fuerza, lo que indica más bien una fase de corrección dentro de una estructura aún frágil.

Mientras el precio se mantenga por debajo de 913–915, el escenario más probable es que este rebote sea limitado y termine en un nuevo testeo de 908, con posibilidad de extensión hacia la zona de demanda en 904–905. Solo una ruptura y consolidación por encima de 915 cambiaría la lectura hacia continuidad alcista con proyección a 920–924. En este punto, el precio está en zona intermedia, sin ventaja clara, por lo que la operativa eficiente sigue estando en reacción en resistencia o en testeo de soporte.