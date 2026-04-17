Dólar Hoy Colombia: amanece en la zona de los 3.500 tras apertura del estrecho de Ormuz y fuerte caída del petróleo

El dólar en Colombia inicia la jornada del 17 de abril de 2026 con una caída relevante, en un movimiento que refleja un giro inmediato en el sentimiento global tras una noticia de alto impacto en los mercados internacionales. En las primeras operaciones, el dólar estadounidense se cotiza en torno a 3.583,50 pesos colombianos, lo que representa una caída de 0,88% frente a los 3.615,15 pesos de la jornada previa, acumulando además un descenso de 1,47% en la última semana.

La decisión de Irán de reabrir completamente el estrecho de Ormuz al tránsito de buques comerciales mientras dure el alto al fuego marca un punto de inflexión. El anuncio fue realizado por el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, y se enmarca en el proceso de distensión diplomática que también incluye avances en el frente entre Israel y Líbano.

Apertura del Estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es la principal arteria del comercio energético mundial, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo global. Su reapertura completa, aunque condicionada al periodo de tregua, implica una normalización parcial del flujo de crudo que el mercado no estaba descontando con esta rapidez.

El precio del petróleo registró caídas superiores al 9%, llevando al Brent a niveles cercanos a los 88–90 dólares por barril, en lo que representa uno de los movimientos más bruscos desde el inicio del conflicto. Este ajuste refleja una rápida eliminación de la prima de riesgo que se había acumulado en las últimas semanas, cuando el bloqueo y las restricciones en la zona habían generado temores de escasez global. Ahora bien, el mercado no interpreta esto como una resolución definitiva del conflicto ya que la apertura se produce en el marco del alto al fuego vigente y bajo condiciones específicas de tránsito, lo que implica que la normalización es parcial y potencialmente reversible. Aun así, el simple hecho de permitir el flujo comercial cambia el eje de preocupación de escasez inmediata a monitoreo de cumplimiento diplomático.

Caída global y presión sobre monedas emergentes

El efecto sobre el dólar responde a un ajuste macro bastante claro. La caída del petróleo, que en la jornada se aproxima al 10% con el Brent retrocediendo desde niveles cercanos a 120 dólares hacia la zona de 90 dólares por barril, reduce de forma inmediata las presiones inflacionarias globales, especialmente en economías desarrolladas donde la energía tiene un peso directo en los índices de precios. Esto se traduce en una menor probabilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva, debilitando así uno de los principales soportes recientes del dólar estadounidense, que había estado vinculado al shock energético en Medio Oriente.

En este escenario, las monedas emergentes reaccionan con apreciaciones generalizadas frente al dólar, replicando un patrón que ya se ha observado durante 2026, donde divisas como el real brasileño o el peso mexicano han liderado movimientos de fortalecimiento en contextos de debilitamiento global del billete estadounidense. Para el peso colombiano, el movimiento es consistente con ese flujo global, aunque incorpora un matiz relevante: Colombia sigue siendo un exportador de petróleo, por lo que una caída sostenida en el precio del crudo puede deteriorar sus ingresos externos y limitar la continuidad de la apreciación. En consecuencia, el tipo de cambio refleja una reacción inicial alineada con el alivio global, pero con un mercado que rápidamente empieza a ponderar los efectos secundarios sobre economías dependientes de commodities.

Señales mixtas en la economía real mantienen cautela

En el frente interno, los fundamentos económicos siguen mostrando una lectura más compleja. Aunque la producción industrial registró un crecimiento de 1,4% anual en febrero, las ventas manufactureras cayeron 2,5%, acumulando cuatro meses consecutivos en terreno negativo, lo que confirma que la recuperación del sector es parcial y aún no logra consolidarse. A raíz de estos datos el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, fue enfático al señalar que la industria no logra despegar, advirtiendo que el nivel actual de producción apenas compensa las caídas observadas en años anteriores. El diagnóstico gremial apunta a un problema más profundo: la demanda sigue siendo débil y la inversión empresarial continúa condicionada por la incertidumbre, lo que limita la capacidad del sector productivo de responder al crecimiento del gasto público.

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Índice de Confianza Industrial en Colombia. Fuente: EOE

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDCOP en M15 mantiene una estructura bajista tras la secuencia de máximos y mínimos descendentes que se desarrolla desde la zona de 3670–3700, con el precio operando de forma consistente por debajo de la media móvil, que actúa como resistencia dinámica. El rebote desde el área de 3575 muestra pérdida de continuidad al encontrar oferta nuevamente en niveles intermedios, lo que refuerza la debilidad estructural. Las bandas de Bollinger reflejan este contexto con una fase previa de expansión bajista seguida de cierta estabilización, aunque sin cambio en la direccionalidad dominante.

El RSI se mantiene en la mitad inferior del rango, sin lograr consolidar recuperación sostenida, mientras el MACD continúa en terreno negativo con histograma decreciente tras el último impulso alcista fallido. Esta combinación técnica mantiene el sesgo condicionado por la incapacidad del precio para recuperar zonas superiores, con predominio de presión vendedora en los retrocesos dentro de la estructura actual.