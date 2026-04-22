Dólar Hoy Colombia: amanece estable en 3.576 mientras EE.UU. extiende el alto al fuego con Irán

El dólar en Colombia abre la jornada en 3.576,72 pesos colombianos, prácticamente sin variación frente al cierre previo de 3.578,64, reflejando un mercado que entra en fase de pausa tras varios días de alta volatilidad. Esta estabilidad responde a una compensación entre fuerzas externas e internas que están actuando en direcciones opuestas.

Por un lado, la extensión del alto al fuego reduce la demanda inmediata por activos refugio, lo que limita la presión alcista del dólar a nivel global. A su vez, la menor percepción de riesgo extremo tiende a favorecer monedas emergentes como el peso colombiano en el corto plazo, especialmente cuando el mercado venía de episodios de tensión más agudos asociados al cierre del estrecho de Ormuz. Por otro lado, el hecho de que el conflicto siga abierto en su dimensión estratégica evita una caída más profunda del dólar. La persistencia del bloqueo estadounidense, los ataques puntuales en la zona y la falta de avances concretos en las negociaciones mantienen una prima de riesgo que sigue incorporada en los precios. Esto genera una dinámica donde el tipo de cambio no logra consolidar una tendencia bajista clara, sino que oscila dentro de rangos acotados.

Alivio parcial por alto al fuego indefinido entre EE.UU. e Irán:

Durante las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió extender de forma indefinida el alto al fuego con Irán, una medida que en principio reduce el riesgo inmediato de escalada militar, pero que está lejos de consolidar un escenario de estabilidad estructural donde el conflicto, en sí, ha mutado hacia una fase de presión estratégica. Mientras el cese de hostilidades aéreas se mantiene, Estados Unidos continúa con el bloqueo naval sobre puertos iraníes y operaciones militares selectivas, incluyendo la incautación reciente de buques vinculados al comercio de petróleo. Este elemento es crítico, ya que Irán ha condicionado cualquier negociación a la eliminación de estas medidas, lo que mantiene congeladas las conversaciones diplomáticas.

Aunque el alto al fuego buscaba garantizar la reapertura del tránsito marítimo, en la práctica la vía sigue operando bajo restricciones severas, con episodios recientes de ataques a embarcaciones y control militar del paso. Considerando que por esta ruta transita cerca del 20% del petróleo mundial en condiciones normales, cualquier disrupción, incluso parcial, tiene efectos inmediatos sobre las expectativas inflacionarias globales y la percepción de riesgo en los mercados.

El mercado reconoce el alivio que implica la extensión del alto al fuego, pero al mismo tiempo incorpora que los factores estructurales del conflicto siguen intactos. No hay un acuerdo definitivo, no hay levantamiento de sanciones y el componente militar continúa activo en el plano marítimo, lo que explica por qué el petróleo y el dólar se mantienen sensibles a cualquier titular proveniente de Medio Oriente.

Tasas, salario mínimo y tensión institucional

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha intensificado sus críticas al Banco de la República, cuestionando directamente el impacto de la tasa de interés actual del 11,25%, que acumula un aumento de 200 puntos básicos en lo que va del año. Según el propio ministro, este nivel de tasas podría reducir el crecimiento económico de 2,9% a 2,6% en 2026, además de generar un aumento en el desempleo de 0,18 puntos porcentuales, lo que equivale a cerca de 48.000 empleos menos. A esto se suma un impacto fiscal directo, con un incremento estimado de 1,8 billones de pesos en el costo de la deuda pública, una cifra que el Gobierno compara con programas sociales de gran escala.

El presidente Gustavo Petro ha ido aún más allá, planteando la posibilidad de un nuevo aumento del salario mínimo como respuesta directa a futuras alzas de tasas. Esta señal introduce un elemento adicional de incertidumbre, ya que tensiona la relación entre política fiscal y política monetaria, y reabre el debate sobre el control de la inflación frente al crecimiento económico.Las declaraciones del Ejecutivo también incluyen un cambio en el discurso sobre la inflación, atribuyendo el alza de precios a factores de oferta como el encarecimiento de fertilizantes, la energía y el impacto del conflicto en Medio Oriente, más que a una presión de demanda.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

El precio de USDCLP en M15 extiende el impulso alcista desde la base en torno a 871–880, desarrollando una estructura ordenada de mínimos ascendentes que lo lleva a testear la zona de 893–895, muy cercana a la banda superior de Bollinger. En esa región aparece una reacción vendedora, con velas de cuerpo bajista y mechas superiores visibles que evidencian rechazo, frenando momentáneamente la continuidad del movimiento. A pesar de ese retroceso, el precio se mantiene por encima de 888, nivel que ahora actúa como soporte inmediato tras el quiebre previo.

En el detalle de las velas más recientes predomina la indecisión, con cuerpos pequeños y sombras en ambos extremos, señal de equilibrio temporal tras el impulso. El RSI se mantiene en zona alta pero pierde pendiente, mostrando desaceleración del momentum, mientras el MACD comienza a girar a la baja, reforzando la idea de consolidación de corto plazo. Mientras no se pierda con claridad la zona de soporte cercana, el sesgo sigue siendo alcista, aunque el comportamiento actual sugiere pausa antes de un nuevo intento de continuidad.