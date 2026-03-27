Dólar Hoy Colombia: cae a $3.680 mientras se levanta bloqueo con Ecuador tras pérdidas millonarias y persiste tensión comercial

El dólar en Colombia abre la jornada del viernes 27 de marzo con una corrección a la baja, cotizándose en torno a $3.680,50, lo que representa un descenso cercano al 0,5% frente al cierre previo de $3.698,92, en un contexto donde la divisa acumula una caída de 0,95% en la última semana. Este movimiento refleja un mercado que, tras varias sesiones de alta volatilidad, comienza a estabilizarse, influenciado por una combinación de factores externos y locales.

A nivel internacional, el dólar ha mostrado cierta moderación tras episodios recientes de tensión geopolítica, mientras que las monedas emergentes, incluido el peso colombiano, han encontrado algo de soporte en la mejora del apetito por riesgo. Sin embargo, el trasfondo sigue marcado por la incertidumbre global, particularmente por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en los precios del petróleo, lo que mantiene latente la volatilidad en los mercados cambiarios.

Se levanta el bloqueo en la frontera tras 18 días de presión económica

Uno de los hechos más relevantes para el mercado local es la decisión de los gremios de transporte, comercio exterior y aduanas de levantar el bloqueo en el Puente Internacional de Rumichaca a partir de las 7:00 a.m. (GMT -5), tras 18 días de cierres continuos que paralizaron el flujo comercial entre Colombia y Ecuador.

El bloqueo, liderado por sectores representados por figuras como Óscar Obando, surgió como respuesta directa a la escalada arancelaria entre ambos países, que llevó a imponer tarifas de hasta 50% sobre productos importados, afectando gravemente la dinámica comercial. Durante este periodo, las pérdidas económicas alcanzaron cifras significativas, la Cámara de Comercio de Ipiales estimó impactos de hasta US$5 millones diarios, lo que refleja la magnitud del golpe sobre la economía regional.

Además, la afectación no fue solo empresarial. Autoridades locales como el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, advirtieron sobre un deterioro en sectores clave como el turismo, destacando que en temporadas como Semana Santa históricamente ingresaban entre 4.000 y 5.000 vehículos desde Ecuador, flujo que prácticamente se detuvo por la crisis fronteriza. La reapertura del paso, aunque simbólica, no resuelve el problema estructural, ya que los aranceles siguen vigentes y el conflicto comercial permanece sin una solución definitiva.

Tensiones profundas pese a avances diplomáticos

Aunque en paralelo se han registrado avances diplomáticos, el conflicto entre Colombia y Ecuador sigue lejos de resolverse. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld calificó como “fraterna, transparente y clara” la reciente reunión política entre ambos países, facilitada por la Comunidad Andina (CAN), donde participó su secretario general Gonzalo Gutiérrez. Sin embargo, el carácter del encuentro fue principalmente exploratorio y no derivó en acuerdos concretos.

El origen de la disputa se remonta a enero, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa impuso una “tasa de seguridad” del 30% a productos colombianos, argumentando fallas en el control del narcotráfico en la frontera. Posteriormente, la medida escaló hasta el 50%, generando una respuesta equivalente por parte de Colombia y desencadenando una guerra comercial que ha impactado un intercambio bilateral cercano a los US$3.000 millones anuales.

Las consecuencias han sido profundas dado quel comercio en zonas fronterizas ha sufrido caídas dramáticas, con estimaciones que apuntan a reducciones de hasta 80% en el flujo de mercancías, mientras que sectores logísticos y productivos enfrentan una fuerte contracción. Asimismo, el cierre del paso en Rumichaca y los bloqueos han intensificado problemas como el contrabando y la disrupción en cadenas de suministro, afectando a cientos de empresas y miles de empleos. A esto se suma un componente geopolítico más complejo, con tensiones en materia de seguridad fronteriza y episodios recientes, como incidentes militares y acusaciones cruzadas, que han elevado el riesgo diplomático entre ambos gobiernos.

El fútbol impulsa el comercio y dinamiza la economía

En medio de este escenario, el frente interno muestra señales de dinamismo impulsadas por factores puntuales. La cercanía del Mundial 2026 y la participación de la Selección Colombia están generando un impacto significativo en el consumo. De acuerdo con estimaciones del Banco de Bogotá, cada partido de la selección moviliza cerca de $60.000 millones en la economía, evidenciando el peso del gasto asociado a eventos deportivos.

El comercio también refleja este fenómeno con claridad ya que, según la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), durante las eliminatorias los restaurantes y bares incrementan sus ventas entre 30% y 50%, mientras que las tiendas de televisores registran un crecimiento del 22% en ventas. Este comportamiento se alinea con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que muestran un aumento del 36,6% en la venta de equipos de sonido y video en marzo.

El impacto se extiende incluso al comercio minorista tradicional. Las tiendas de barrio reportan incrementos cercanos al 30% en ventas de bebidas y snacks durante los partidos, con categorías como cervezas y alimentos procesados subiendo hasta 45%, mientras que los artículos deportivos crecen alrededor de 20% en periodos de alta demanda futbolística. Este tipo de impulsos, aunque temporales, evidencian la relevancia del consumo interno como motor económico en un entorno donde otros sectores enfrentan dificultades, especialmente aquellos ligados al comercio exterior y a la incertidumbre geopolítica.

Análisis técnico

USDCOP

Fuente: xStation

El precio del USDCOP en M15 se mantiene en estructura bajista, con máximos y mínimos decrecientes desde la zona de 3727, respetando además un canal descendente visible y los niveles de retroceso de Fibonacci trazados en el gráfico. El movimiento más reciente lleva al precio hacia la zona de 3682–3685, donde coincide el nivel 0.0 de Fibonacci con un área de demanda previamente marcada, generando un rebote técnico. Este rebote se detiene en la zona de 38.2–50 (3695–3701), que también coincide con la media y con una zona de soporte previa ahora convertida en resistencia. Las bandas de Bollinger muestran expansión bajista previa y actual compresión, mientras el RSI se mantiene en zona media-baja y el MACD continúa en terreno negativo aunque con menor pendiente.