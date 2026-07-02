Dólar hoy Colombia: Cae a mínimos desde febrero de 2020 tras débil empleo en EE.UU.

El dólar en Colombia profundiza su caída y alcanza niveles no vistos desde el 4 de febrero de 2020, en torno a la zona de $3.379. El USDCOP mantiene una fuerte presión bajista, apoyado por el impulso positivo del peso colombiano tras las elecciones, la reducción del riesgo geopolítico y un dato de empleo en Estados Unidos que debilitó al dólar a nivel global.

Empleo débil en EE.UU. reduce presión sobre la Fed

Los datos laborales de Estados Unidos sorprendieron negativamente al mercado. El informe de junio mostró la creación de solo 57.000 empleos, muy por debajo de lo esperado y el registro más débil desde febrero. Aunque la tasa de desempleo bajó a 4,2%, esta caída estuvo influida por una menor participación laboral, lo que limita la lectura positiva del dato.



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La composición del empleo también mostró señales de deterioro, especialmente en los puestos de tiempo completo, que retrocedieron hacia niveles no vistos desde 2024. Esta lectura apunta a una pérdida de fortaleza estructural en el mercado laboral estadounidense, reduciendo la probabilidad de una Fed más restrictiva y presionando al dólar frente a monedas emergentes.

Peso colombiano mantiene fortaleza

El peso colombiano continúa destacando dentro de la región, beneficiado por el flujo positivo posterior a las elecciones y por una menor prima de riesgo geopolítico. A esto se suma el ajuste en las expectativas de tasas en Estados Unidos, que favorece el ingreso de capitales hacia activos emergentes con mayor rendimiento relativo.

Análisis técnico

USDCOP rompe la zona de $3.478 y acelera la caída hacia $3.379, confirmando una estructura bajista. Si el precio pierde $3.373, el siguiente soporte relevante aparece en $3.240; por arriba, una recuperación sobre $3.478 sería necesaria para aliviar la presión vendedora.



Fuente: xStation5