Dólar Hoy Colombia: cae hacia $3.676 tras menor tensión geopolítica y debate fiscal impulsado por Petro

El USD/COP arranca la jornada del miércoles 25 de marzo de 2026 en torno a $3.676,88, mostrando una caída relevante frente a los niveles cercanos a $3.709 observados el día anterior. Este movimiento refleja un ajuste del mercado tras la volatilidad reciente, en un contexto donde el dólar pierde algo de fuerza a nivel global mientras los inversionistas reaccionan a cambios geopolíticos y señales económicas mixtas.

Aunque el movimiento no es tan abrupto como el rebote del 24 de marzo, sí confirma que el tipo de cambio sigue altamente dependiente de factores externos, especialmente del comportamiento del petróleo y de la percepción de riesgo global.

El petróleo y la geopolítica vuelven a marcar el pulso del mercado

Uno de los elementos clave detrás del movimiento del dólar sigue siendo el mercado energético. Tras semanas de fuerte tensión en Medio Oriente, que llevó al Brent a superar los US$120 por barril en sus máximos recientes, el escenario ha comenzado a cambiar. Las expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán han reducido parcialmente el riesgo geopolítico, lo que ha generado caídas relevantes en el precio del crudo, incluso superiores al 10% en algunas sesiones, devolviendo al Brent a niveles cercanos a los US$100–103 por barril

Este ajuste es clave para el USD/COP. Cuando el petróleo cae, se reduce uno de los principales soportes del peso colombiano, pero al mismo tiempo también disminuye la presión inflacionaria global, debilitando al dólar. En este caso, el segundo efecto ha predominado, favoreciendo una leve apreciación del peso colombiano. Además, el mercado sigue atento al dato de inventarios de petróleo de la AIE, que hoy tenía una previsión de -1,300 millones de barriles, en un contexto donde la oferta global ha sufrido una de las mayores disrupciones de la historia reciente, con caídas estimadas de hasta 8 millones de barriles diarios debido al conflicto

Petro pone el foco en el modelo económico y la política fiscal

En el plano local, el mercado también comienza a digerir las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien destacó que Colombia se consolidó como la cuarta economía más grande de América Latina, con un PIB nominal superior a US$430.000 millones en 2025, según estimaciones del FMI.

El mandatario atribuyó este avance al fortalecimiento de la demanda interna y al dinamismo de sectores como comercio, entretenimiento y servicios financieros, que han permitido una menor dependencia de los hidrocarburos. En sus palabras, el país estaría dejando atrás la “enfermedad holandesa”, en referencia a la histórica dependencia de petróleo y carbón. Sin embargo, el mensaje no fue solo celebratorio. Petro insistió en la necesidad de profundizar cambios económicos, señalando que “solo falta que los riquitos paguen más impuestos y el Banco de la República baje más la tasa real de interés”, lo que vuelve a poner sobre la mesa el debate fiscal y monetario.

Este punto es relevante para el mercado cambiario pues las discusiones sobre mayores impuestos y cambios en política económica suelen generar cautela entre inversionistas, especialmente en un contexto donde ya existen preocupaciones sobre medidas como el impuesto al patrimonio y su impacto en la liquidez empresarial.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Fuente: Shutterstock

Una economía que crece, pero con matices

El crecimiento económico colombiano, cercano al 2,5% en 2025, ha estado impulsado principalmente por el consumo interno, lo que marca un cambio respecto a ciclos anteriores más dependientes de materias primas. Sin embargo, esta dinámica también tiene limitaciones. El propio FMI y distintos analistas han advertido que el país enfrenta restricciones estructurales, como menor integración comercial y una base productiva más limitada en comparación con economías como Brasil o México.

En el contexto regional, Colombia se ubica detrás de:

Brasil, con más de US$2,2 billones de PIB

México, también por encima del billón de dólares

Argentina, que ha mostrado un crecimiento cercano al 4,5% impulsado por energía y minería

Mientras tanto, países como Chile ( aproximadamente US$347.000 millones) y Perú (aproximadamente US$318.000 millones) siguen dependiendo fuertemente de materias primas como cobre y litio. Este contraste refuerza la narrativa del Gobierno, pero también deja en evidencia que el crecimiento colombiano sigue siendo moderado y con desafíos importantes.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation



El precio del USDCOP en M15 se encuentra en una fase correctiva tras el rechazo claro en la zona de 3733–3735, donde aparece oferta y se pierde la estructura alcista previa. Desde ese punto, el mercado desarrolla una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, con un desplazamiento bajista que encuentra soporte en 3700, nivel que ya ha sido testeado varias veces y donde vuelve a aparecer reacción compradora. El rebote actual desde 3700 es técnico, apoyado por RSI saliendo de zona baja y un MACD que empieza a desacelerar su pendiente negativa, lo que indica pérdida de fuerza en la caída, pero sin confirmación de giro estructural.

Mientras el precio se mantenga por debajo de 3709–3712, que ahora actúa como resistencia inmediata, la probabilidad favorece una continuación lateral-bajista con posibles nuevos testeos de 3700 e incluso extensión hacia niveles inferiores si ese soporte cede. En caso de recuperar y sostenerse por encima de 3712, el precio podría buscar 3725 como siguiente zona de liquidez. En este punto, el mercado está reaccionando en soporte, pero aún sin romper estructura, por lo que la ventaja operativa está en confirmaciones y no en anticipación.