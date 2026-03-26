Dólar Hoy Colombia: cae hacia $3.678 mientras diálogo con Ecuador reduce tensión y economía muestra señales mixtas

El USD/COP inicia la jornada del jueves 26 de marzo de 2026 con una caída hacia los $3.678, lo que representa un retroceso de 0,68% frente a los $3.703,23 de la sesión previa, en un movimiento que refleja un mercado más calmado tras varios días de alta volatilidad. En el último mes, la moneda acumula una apreciación cercana al 1,6%–1,8%, mientras que en términos interanuales supera el 11% de valorización frente al dólar, en un contexto donde el tipo de cambio ha oscilado en marzo entre niveles cercanos a $3.680 y $3.800.

El diálogo con Ecuador marca un punto de inflexión tras la escalada del conflicto

Uno de los factores más relevantes de la jornada es el cambio en el tono del conflicto entre Colombia y Ecuador. Tras semanas de escalada, que incluyeron aranceles que pasaron del 30% al 50%, restricciones comerciales, cierre parcial de fronteras y tensiones incluso en materia energética, ambos países dieron un primer paso formal hacia la desescalada.

El 25 de marzo de 2026, las delegaciones encabezadas por los viceministros de Relaciones Exteriores, la embajadora Juana Castro por Colombia y el embajador Alejandro Dávalos por Ecuador, sostuvieron una reunión virtual con la facilitación del secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez. En este encuentro se abordaron temas como seguridad fronteriza, comercio, transporte, energía, hidrocarburos y cooperación judicial, en lo que constituye el primer canal institucional tras semanas de crisis.

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Fuente: Comunidad Andina

El comunicado conjunto dejó claro que ambas partes mantienen la disposición de avanzar con un alto nivel de compromiso, y que continuarán las conversaciones en temas sensibles como tráfico de estupefacientes, minería ilegal, contrabando y control territorial en la frontera. Sin embargo, no se anunciaron acuerdos concretos sobre el levantamiento de aranceles ni sobre la normalización de medidas comerciales, lo que mantiene la incertidumbre vigente.

Más allá del plano diplomático, el conflicto ya tiene consecuencias visibles pues el comercio bilateral entre Colombia y Ecuador, que históricamente ronda los US$2.800 millones anuales, se ha visto fuertemente afectado por las medidas adoptadas por ambos gobiernos. Además, la crisis ha tenido implicancias estructurales ya que Colombia suspendió la venta de electricidad hacia Ecuador, mientras que Ecuador elevó el costo del transporte de crudo colombiano por sus oleoductos, pasando de US$3 a US$30 por barril, en una medida que impacta directamente a Ecopetrol. A esto se suma la tensión militar reciente, con operaciones en frontera y episodios como la aparición de una bomba sin explotar en territorio colombiano.

Petro insiste en transformación económica con cifras de crecimiento y empleo

En el frente interno, el mercado también evalúa el mensaje económico del Gobierno ya que el presidente Gustavo Petro participó en la presentación del informe “El modelo económico está cambiando: avances y resistencias bajo el gobierno Petro”, elaborado por el Centro de Pensamiento Vida en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

El documento destaca cifras relevantes del desempeño económico reciente donde declara que la economía creció 2,6% en 2025, mientras que la inflación descendió hasta 5,1% al cierre del año. En el mercado laboral, la tasa de desempleo se ubicó cerca del 8%, con la creación de más de 600.000 empleos durante 2025, y una reducción de la pobreza que alcanzó a 2,1 millones de personas entre 2022 y 2024. El informe también resalta un cambio en la estructura productiva, señalando que las exportaciones no minero-energéticas superaron a las tradicionales, impulsadas por sectores como agroindustria, manufactura y transición energética.

El consumo digital y el comercio electrónico muestran dinamismo estructural

El comercio electrónico en Colombia mantiene una trayectoria de expansión sostenida y se consolida como un pilar estructural del consumo y la actividad empresarial. En 2025 alcanzó un récord de $145,4 billones en ventas y 684,6 millones de transacciones, con crecimientos de 11,1% en valor y 19,9% en volumen frente a 2024, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Este avance refleja un cambio profundo en el comportamiento del consumidor: el canal digital dejó de ser coyuntural y pasó a ser parte habitual de la vida cotidiana, con compras más frecuentes pero de menor monto. Prueba de ello es la caída del ticket promedio, que bajó de $330.997 antes de la pandemia a $212.373 en 2025, acumulando una reducción de 35,8%.

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Evolución de ventas por año desde 2019 a 2025. Fuente: XTB Research.

Tecnología (17,3%), retail (11,8%) y transporte (10,5%) lideran en valor, mientras que el entretenimiento concentra el mayor número de transacciones (25,78%), combinando compras de alto valor con operaciones más pequeñas y recurrentes. A nivel macroeconómico, el eCommerce se ha más que cuadruplicado desde 2019 y hoy funciona como un indicador clave del consumo de los hogares y del grado de digitalización empresarial, con efectos directos en logística, pagos digitales y formalización. En este escenario, el mercado entra en una etapa de madurez en la que la eficiencia, la rentabilidad y la integración tecnológica, incluyendo datos, retail media y experiencia de usuario, se vuelven determinantes para sostener su crecimiento.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

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Fuente: xStation

El precio del USDCOP en M15 está en estructura bajista vigente, con secuencia clara de máximos y mínimos decrecientes desde la zona de 3725. El último impulso rompe soporte en 3707 y extiende hasta 3682–3683, donde aparece demanda y se produce el rebote actual. Este rebote no rompe estructura, solo corrige el exceso del movimiento bajista. El precio sigue por debajo de la media y de la zona clave 3698–3707, que ahora actúa como resistencia. El RSI está saliendo de sobreventa y el MACD comienza a aplanarse, lo que indica pausa en la caída, no cambio de tendencia.

Para toma de decisión, mientras el precio se mantenga por debajo de 3698–3707, la probabilidad sigue favoreciendo continuación bajista con nuevo test a 3682 y posible ruptura hacia 3675–3665. Si el precio logra recuperar y sostenerse por encima de 3707, el escenario cambia a corrección más amplia hacia 3725. En este punto, el mercado está en pullback dentro de tendencia bajista, por lo que la ventaja técnica está en ventas en resistencia, no en compras anticipadas.