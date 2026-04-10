Dólar Hoy Colombia: cae tras IPC de EE. UU. y menor presión inflacionaria subyacente

El dólar en Colombia inicia la jornada del viernes 10 de abril con una leve corrección bajista, en línea con un debilitamiento global del dólar estadounidense tras la publicación de datos de inflación en Estados Unidos que, si bien reflejan presiones relevantes, no superaron las expectativas del mercado. En la apertura, el dólar estadounidense se negocia en torno a 3.639 pesos colombianos, lo que representa una caída de 0,18% frente al cierre previo en 3.645,43 pesos, acumulando además una baja de 0,71% en la última semana.

El movimiento responde principalmente a un ajuste en las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal, luego de conocerse cifras de inflación que mostraron un repunte importante, pero con una composición que el mercado interpreta como parcialmente transitoria. En este contexto, el dólar pierde fuerza a nivel global, lo que favorece al peso colombiano en el corto plazo, aunque dentro de un entorno aún altamente volátil marcado por la guerra entre Irán y Estados Unidos.

Fuerte repunte inflacionario en EE. UU, pero con señales mixtas para la Fed

Los datos de inflación en Estados Unidos publicados esta mañana mostraron un comportamiento que, aunque elevado, se ubicó levemente por debajo de las previsiones del mercado en algunos componentes clave. El IPC mensual subió 0,9%, marcando el mayor incremento en cuatro años, mientras que la inflación anual alcanzó 3,3%, su nivel más alto desde el año 2024. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, se ubicó en 0,2% mensual y 2,6% anual, por debajo de lo esperado, lo que sugiere que las presiones inflacionarias estructurales siguen relativamente contenidas, esta arista es fundamental ya que la Reserva Federal pone mayor énfasis en este componente para definir su trayectoria de tasas.

​​​​​​IPC interanual de EE. UU. Fuente: xStation

El principal impulsor del repunte inflacionario fue el componente energético que subió más de 10% en el mes, con un alza de 21,2% en la gasolina, explicando cerca de tres cuartas partes del incremento total del IPC. Este comportamiento está directamente vinculado al conflicto en Medio Oriente y al impacto previo sobre el precio del petróleo, lo que refuerza la lectura de que el shock inflacionario tiene un origen geopolítico más que un sobrecalentamiento de la demanda. Esto genera una narrativa particularmente relevante donde la inflación sube, pero no por razones que obliguen a la Fed a reaccionar agresivamente.

En este punto, el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que se extenderá por dos semanas, se vuelve un factor central para interpretar tanto la inflación como el comportamiento del dólar. El conflicto había generado un fuerte aumento en los precios del petróleo, con impactos directos en los costos energéticos y, por ende, en la inflación global. De hecho, el salto del IPC en EE. UU. es, en gran medida, una consecuencia directa de ese episodio. Con la reapertura parcial del flujo energético y una menor probabilidad de interrupciones severas en el suministro, el mercado ha empezado a descontar un escenario de estabilización en los precios del crudo. Esto implica que parte del shock inflacionario observado en marzo podría revertirse en los próximos meses, reduciendo la presión sobre la Reserva Federal.

Si el mercado percibe que la inflación reciente es transitoria y que no obligará a la Fed a endurecer su política monetaria, la divisa pierde uno de sus principales soportes. En este sentido, la caída del dólar frente al peso colombiano no solo responde al dato en sí, sino a la reinterpretación de ese dato bajo un nuevo contexto geopolítico.

Flujos y reformas

El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, anunció un decreto que obligará a los fondos de pensiones a invertir al menos 70% de sus activos en el mercado local, reduciendo progresivamente su exposición internacional desde niveles cercanos al 50%. Esta medida implica potenciales flujos estructurales hacia activos colombianos, lo que podría generar una mayor demanda por pesos colombianos en el mediano plazo.Considerando que las Administradoras de Fondos de Pensiones gestionan más de 170.000 millones de dólares en activos, el impacto potencial de esta decisión no es menor.

En términos de mercado, esto introduce un componente técnico relevante que podría actuar como ancla bajista para el dólar en Colombia, especialmente si se materializan flujos sostenidos hacia deuda pública y renta variable local. No obstante, esta medida también genera interrogantes puesto que la reducción de la diversificación internacional podría aumentar la exposición del sistema financiero a riesgos domésticos, en un contexto donde la economía colombiana enfrenta desafíos estructurales importantes, como bajo crecimiento, alta inflación y tensiones fiscales.

Crecimiento débil, inflación persistente y tensiones comerciales

El Banco Mundial ha advertido que la inflación en Colombia se mantendrá por encima de la meta del banco central durante los próximos años, en un entorno de crecimiento moderado cercano al 2,2% para 2026, lo que refleja un proceso de ajuste más lento de lo esperado.

A esto se suman nuevas tensiones comerciales en la región, donde el gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, decidió elevar los aranceles a las importaciones colombianas hasta el 100% a partir del 1 de mayo, en respuesta a disputas sobre seguridad fronteriza. La medida fue calificada como una “monstruosidad” por el presidente Gustavo Petro, quien incluso ordenó el regreso inmediato de la embajadora en Quito, María Antonia Velasco, intensificando el conflicto diplomático.

Fuente: X / Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador

Este tipo de fricciones introduce un nuevo foco de incertidumbre para el comercio exterior colombiano, afectando potencialmente la balanza comercial y el flujo de divisas. En conjunto, estos factores refuerzan la idea de que, si bien el dólar puede seguir corrigiendo a la baja en el corto plazo impulsado por factores externos, las debilidades estructurales internas continúan limitando una apreciación sostenida del peso colombiano.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

​​​​​Fuente: xStation

El precio del USD/COP en M15 se encuentra en una fase de consolidación tras un desplazamiento bajista previo, con estructura de corto plazo aún presionada a la baja pero sin continuidad direccional clara. El quiebre desde la zona de 3,704 generó un cambio en el control del precio, y desde entonces se observa una secuencia de máximos descendentes con incapacidad de recuperar la resistencia intermedia en 3,676, que actúa como techo dentro del rango actual. A su vez, el soporte en 3,646 ha contenido las extensiones bajistas, generando un comportamiento lateral entre estos niveles, mientras el precio se mantiene oscilando en torno a la media móvil, sin pendiente definida.

Desde el punto de vista del momentum, el RSI en 44.1 se ubica en zona neutral, reflejando ausencia de presión dominante, mientras que el MACD se mantiene en terreno negativo pero con convergencia entre sus líneas, señal de debilitamiento del impulso previo. Las bandas de Bollinger muestran compresión tras la expansión anterior, lo que refuerza la lectura de equilibrio temporal del mercado. En términos técnicos, el rango queda delimitado entre 3,676 como resistencia y 3,646 como soporte inmediato, con una referencia superior en 3,704 que continúa marcando el límite estructural del movimiento reciente.