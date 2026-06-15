Dólar Hoy México: el dólar resiste pese al alivio global por el acuerdo EE.UU.-Irán

El fin de semana llegó un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán, debido a eso, el petróleo cayó a su nivel más bajo en dos meses, mientras que el dólar cedió frente a la mayoría de las divisas del mundo. El peso mexicano se mantuvo estable, el USD/MXN sube apenas 0.1% y cotiza en 17.2015. Hay una razón por la que México no responde como el resto.

El acuerdo

El convenio incluye el levantamiento de los bloqueos en el Estrecho de Ormuz, el alivio de sanciones sobre Irán y el desmantelamiento del programa nuclear iraní, con firma formal prevista para el 19 de junio en Suiza. El efecto en los mercados fue inmediato: el petróleo tocó su mínimo en dos meses al desvanecerse la prima de riesgo que sostenía los precios desde el inicio del conflicto en febrero. Con el crudo bajando, la presión inflacionaria que el mercado atribuía al cierre del Estrecho también cedió, reduciendo la demanda de refugio en el dólar y debilitándolo frente al euro, el yen y la mayoría de monedas emergentes.

El siguiente catalizador tiene fecha fija, la Fed se reúne el miércoles en la primera sesión bajo la presidencia de Kevin Warsh, y el mercado descuenta que las tasas se mantendrán sin cambios en el rango de 3.50-3.75%. El acuerdo de paz debilita el principal argumento que justificaba un posible endurecimiento adicional: si la energía deja de ser el motor de inflación y el estrecho gradualmente normaliza el tráfico, el caso para subir tasas pierde sustento. La probabilidad de alza en diciembre ya había cedido del 70% al 50% en los días previos, y esa reconfiguración amplificó la presión sobre el dólar globalmente este lunes.

Por qué el peso no sigue al resto

La respuesta está en el barril. México es un exportador de petróleo, no un importador. Cuando el crudo cae, las economías que dependen de importar energía, como las europeas, India o Japón, ganan directamente: sus facturas energéticas se reducen, su inflación cede y sus bancos centrales recuperan margen. Para México, el cuadro es más complejo, la caída del crudo reduce el costo de los combustibles internos, pero también contrae los ingresos de Pemex y los derechos hidrocarburíferos que alimentan el presupuesto federal. El impacto sobre el tipo de cambio no es nítidamente positivo como en economías puramente importadoras.

A eso se suma que el mercado ya había anticipado este escenario. El USD/MXN cayó 1.6% la semana pasada, su mayor caída semanal en meses, descontando precisamente el acuerdo que hoy se confirma. Cuando un activo incorpora en precio un catalizador antes de que ocurra, la reacción el día del anuncio suele ser moderada. Hoy no hay datos económicos de México que ofrezcan un impulso adicional al peso, y la proximidad de la FOMC del miércoles mantiene a parte del mercado en posición de espera antes de abrir nuevas posiciones direccionales.

Análisis Técnico del Dólar en México

El gráfico M15 del USD/MXN muestra al par en 17.2015 dentro de un canal alcista incipiente que refleja la recuperación gradual del dólar desde los mínimos de 17.15 registrados la semana pasada. El MACD registra histograma positivo, consistente con el leve sesgo alcista intradía. La resistencia inmediata se ubica en 17.2319, seguida de 17.2695. Los soportes están en el nivel Fibonacci 61.8% en 17.1719 y en 17.1588. La compresión del rango sugiere que la FOMC del miércoles será el próximo catalizador para resolver la dirección.

Fuente: xStation5.