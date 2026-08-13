Dólar hoy Colombia: dólar estable mientras el mercado mide el costo fiscal del terremoto

El dólar hoy en Colombia (USDCOP) se mantiene relativamente estable, en una sesión sin publicaciones económicas relevantes a nivel local y marcada principalmente por las nuevas cifras de inflación de Estados Unidos.

Dólar estable tras una inflación mayorista más débil en EE. UU.

El Índice de Precios al Productor (IPP) estadounidense permaneció sin cambios en julio, frente al avance del 0,2% esperado por el mercado. El dato se suma a las recientes señales de moderación del IPC y reduce las preocupaciones sobre una nueva aceleración inmediata de las presiones inflacionarias. Como consecuencia, los inversionistas aumentaron sus apuestas a que la Reserva Federal mantendrá sin cambios las tasas de interés en su reunión del 15 y 16 de septiembre, con una probabilidad cercana al 65%.

Las cifras sugieren que parte del impacto inflacionario provocado por el conflicto en Oriente Medio y el aumento de los precios energéticos podría estar moderándose. Sin embargo, las renovadas tensiones geopolíticas continúan representando un riesgo para las perspectivas de inflación.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo también aumentaron, aunque permanecen en niveles históricamente bajos. Al mismo tiempo, los datos recientes han mostrado que el mercado laboral estadounidense se encuentra más débil de lo estimado anteriormente.

La combinación de una inflación más contenida y señales de enfriamiento del empleo reduce, por ahora, la presión sobre la Fed para endurecer nuevamente su política monetaria, limitando parte del soporte internacional para el dólar.

Colombia sin datos económicos, pero con atención sobre el terremoto

Durante la jornada no se publican datos económicos relevantes en Colombia, por lo que el comportamiento del tipo de cambio dependerá principalmente de los movimientos internacionales del dólar. Sin embargo, el mercado local comienza a evaluar las posibles consecuencias fiscales y económicas del terremoto registrado el 10 de agosto.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que, con corte al 12 de agosto a las 3:00 p. m., el terremoto deja 241 personas fallecidas, 3.771 heridas y 287 desaparecidas. Más de 45.000 viviendas presentan afectaciones y más de 9.000 están destruidas.

Reconstrucción podría costar $20 billones

En una primera estimación, BTG Pactual calcula que serían necesarios aproximadamente $20 billones, equivalentes a US$6.350 millones o cerca del 1% del PIB, para afrontar las necesidades iniciales de reconstrucción. Los daños reportados se concentran principalmente en Chocó, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Risaralda.

La emergencia introduce una presión adicional sobre unas finanzas públicas que ya enfrentaban un escenario exigente. El déficit fiscal cerró 2025 en 6,4% del PIB y podría alcanzar 7,4% del PIB en 2026, mientras el servicio de la deuda podría situarse en $118 billones el próximo año.

BTG Pactual advierte que los $20 billones representan una estimación inicial que deberá actualizarse a medida que se conozca con mayor precisión el alcance de los daños. El Ministerio de Hacienda deberá presentar nuevamente el proyecto de Presupuesto el 26 de agosto, incorporando la forma en que se financiará la atención de la emergencia.

Análisis técnico del dólar en Colombia

Desde el punto de vista técnico, el dólar en Colombia cotiza cerca de $3.149, después de recuperarse desde la zona de $3.120, que continúa funcionando como el soporte más importante de corto plazo. El precio se encuentra nuevamente sobre la media móvil de 50 periodos, próxima a $3.140, y alrededor de la media móvil de 200 periodos, situada cerca de $3.146. Esto muestra una recuperación del momentum, aunque todavía sin una ruptura clara de las resistencias superiores.

La primera zona relevante aparece alrededor de $3.155-$3.162. Si el precio logra consolidarse sobre este rango, podría extender el movimiento hacia aproximadamente $3.175. Por el contrario, una pérdida de $3.140 volvería a debilitar la estructura y aumentaría la probabilidad de una nueva prueba sobre el soporte de $3.120.

El RSI, alrededor de 57 puntos, permanece en terreno neutral con ligero sesgo positivo, por lo que todavía existe espacio para movimientos en cualquiera de las dos direcciones. Mientras el tipo de cambio permanezca entre aproximadamente $3.120 y $3.162, el escenario principal continúa siendo de consolidación.

Fuente: xStation5.