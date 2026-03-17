Dólar Hoy Colombia: Petróleo en máximos, Fed y conflicto con Ecuador

El USD/COP inicia la jornada de este martes 17 de marzo cotizándose incrementándose en 1,53%, lo que evidencia el fortalecimiento sostenido que ha tenido el peso colombiano en los últimos doce meses. A comienzos de marzo, el dólar llegó a superar los $3.800 ante la incertidumbre geopolítica y la tensión con Ecuador, antes de ceder terreno y cerrar la semana del 13 de marzo por debajo de los $3.700, con una pérdida de 110 pesos en esa sola semana.

El petróleo supera los US$100 con efectos mixtos para Colombia

El Brent se cotizaba el lunes 16 de marzo en US$104,41 por barril, mientras el WTI avanzaba a US$99,25 por barril. Ambos contratos acumulan un alza de más del 40% en lo corrido del mes, alcanzando su nivel más alto desde 2022, impulsados por el bloqueo del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Para Colombia, el impacto es doble y contradictorio porque el país exporta petróleo y depende en buena medida de esos ingresos. En 2025, las exportaciones de crudo y sus derivados sumaron alrededor de US$12.400 millones. Un Brent más costoso significa mayores ingresos externos. Sin embargo, entre el 35% y el 40% de la gasolina que consume Colombia se importa, por lo que el crudo caro también presiona los costos internos. Este equilibrio dual es lo que explica los movimientos acotados del peso colombiano en las últimas jornadas, pese al crudo en máximos.

Crisis con Ecuador

El conflicto comenzó el 21 de enero de 2026, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa impuso un arancel del 30% a todas las importaciones colombianas, bajo el argumento de falta de cooperación de Bogotá en el control del narcotráfico fronterizo. El gravamen entró en vigor el 1 de febrero y fue elevado al 50% desde el 1 de marzo.

Colombia respondió con aranceles a 73 productos ecuatorianos y suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, tras lo cual Quito aumentó la tarifa de transporte del crudo colombiano por su oleoducto de $3 a $30,77 por barril, un alza del 900% que impactó directamente a Ecopetrol.

La actividad vinculada al comercio exterior en la frontera se redujo hasta en un 90%, afectando gravemente a las regiones de Carchi (Ecuador) y Nariño (Colombia). Más de 2.000 familias del lado colombiano están directamente perjudicadas por la caída del intercambio comercial.

La tensión escaló aún más en las últimas horas, pues este lunes 17 de marzo, el presidente Gustavo Petro denunció que Colombia estaría siendo bombardeada desde Ecuador tras el hallazgo de una bomba cerca de la frontera. "Ha aparecido una bomba tirada desde un avión, muy en la frontera con Ecuador", afirmó Petro, aunque sin presentar evidencia definitiva y anunciando que divulgaría un video. Horas antes de la denuncia, Ecuador había informado que iniciaría un diálogo con Colombia en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Sin cambios esperados en las tasas de la Fed, pero el diferencial con Colombia se amplía

Esta semana la atención también estará puesta en la reunión de la Reserva Federal, junto con otras citas clave de política monetaria del Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra, que serán determinantes para evaluar cómo los bancos centrales interpretan el impacto de la crisis del petróleo sobre la economía global.

El consenso del mercado anticipa que la Fed mantendrá su tasa sin cambios en el rango de 3,50%–3,75%. Lo relevante será el tono del comunicado, pues con el Brent por encima de US$100, cualquier señal de que la inflación podría reactivarse podría despejar las esperanzas de recortes en 2026 y fortalecer al dólar frente a todas las monedas emergentes, incluyendo el peso colombiano.

En contraste, el Banco de la República sorprendió en enero al subir su tasa en 100 puntos básicos hasta el 10,25%, tras revisar al alza su proyección de inflación para 2026 desde 4,1% hasta 6,3%. Con algunos analistas proyectando que la tasa local podría alcanzar el 12% hacia finales de año, el diferencial de tasas entre Colombia y Estados Unidos podría seguir ampliándose, lo que en principio favorece la demanda por activos en pesos colombianos y actúa como contrapeso frente a las presiones de depreciación del USD/COP.

Análisis técnico del USD/COP

USDCOP

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Fuente: xStation

El precio del USDCOP en gráfico de 15 minutos sigue dentro de una estructura débil, con una especie de canal bajista suave y respetando la directriz descendente. Arriba tiene una zona clara de oferta cerca de 3726, donde además pasa la EMA 100 (negra), y cada vez que llega ahí le cuesta seguir.

Las EMA 20 (naranja) y EMA 50 (azul) están bastante planas y el precio se mueve muy pegado a ellas, lo que muestra más bien un mercado sin mucha fuerza.

Por abajo se ven soportes en 3703 y más fuerte en 3688–3673, donde ya hubo reacción antes. Ahora el precio está cerca de 3707, en medio del rango, sin decidir mucho. Si logra sostenerse y romper hacia arriba la zona de 3715–3726, podría intentar un rebote más claro. Pero si pierde 3703, podría volver a buscar esos soportes más bajos.

El RSI está en zona media y el ADX bajo, así que todo apunta a un mercado lateral, más de espera que de tendencia clara por ahora.