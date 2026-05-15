Kevin Warsh enfrenta la prueba más difícil de la Fed hasta ahora. Trump quiere recortes de tasas, pero la inflación dice “no”

El nombramiento de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal abre un nuevo capítulo en la política monetaria estadounidense, aunque también lo coloca en una posición extremadamente compleja. Durante meses, Donald Trump ha pedido abiertamente recortes inmediatos de tasas de interés, argumentando que los costos de financiamiento siguen siendo demasiado altos y están frenando la economía. Sin embargo, el problema es que las condiciones macroeconómicas actuales dejan a la Fed con muy poco margen de maniobra.

Las últimas cifras de inflación de IPC e IPP correspondientes a abril resultaron incluso superiores a las previsiones ya revisadas por los economistas, reforzando la visión de que las presiones inflacionarias en la economía estadounidense siguen siendo fuertes. Bajo estas condiciones, recortes rápidos de tasas serían difíciles de justificar desde una perspectiva económica y podrían ser percibidos fácilmente como una decisión política más que basada en datos.

Aquí es donde comienza a emerger el mayor riesgo para Warsh. Si el nuevo presidente de la Fed intentara devolver el apoyo político de Trump impulsando recortes de tasas pese a una inflación persistente, inmediatamente enfrentaría acusaciones de comprometer la independencia del banco central. Para los mercados financieros, esto enviaría la señal de que la Fed está comenzando a seguir las expectativas de la Casa Blanca en lugar de los datos macroeconómicos. Un escenario así podría socavar la credibilidad de toda la institución.

Además, incluso el presidente de la Fed no tiene libertad total de acción. Las decisiones sobre tasas de interés son tomadas colectivamente por el FOMC, incluyendo otros gobernadores y presidentes de bancos regionales de la Reserva Federal. Esto significa que Warsh no podría imponer recortes de tasas por sí solo si el resto del comité considera que la inflación sigue siendo demasiado alta.

Un escenario mucho más probable es que Warsh intente reformular la Fed de otra manera, continuando con la reducción del balance del banco central. Este es un tema sobre el cual ha hablado repetidamente incluso antes de su nominación. Warsh ha criticado durante mucho tiempo la expansión masiva de activos de la Fed tras las recientes crisis y considera que el banco central se ha involucrado demasiado profundamente en los mercados financieros.

Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas están haciendo que la situación sea aún más compleja para el nuevo presidente de la Fed. El conflicto en curso en el Golfo Pérsico continúa manteniendo elevados los precios del petróleo y de la energía, lo que a su vez alimenta las presiones inflacionarias. Mientras los precios energéticos permanezcan altos, la Fed tendrá un margen limitado para flexibilizar la política monetaria sin correr el riesgo de una nueva aceleración inflacionaria. El mercado de bonos ya está mostrando preocupación de que tanto la inflación como los elevados rendimientos podrían mantenerse durante mucho más tiempo.

Por lo tanto, Warsh asume el liderazgo de la Fed en un momento excepcionalmente difícil, atrapado entre la presión política de Trump y la dura realidad de una inflación persistente. Rápidamente quedará claro si pretende actuar principalmente como un aliado político del presidente o como un guardián independiente de la estabilidad monetaria estadounidense.



Fuente: xStation5