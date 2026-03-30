Dólar Hoy Colombia: se mantiene en $3.661 con petróleo sobre US$110 por guerra entre EE.UU., Israel e Irán y foco en agenda energética de Petro

El dólar en Colombia inicia la jornada del lunes 30 de marzo con un comportamiento prácticamente plano, cotizándose en torno a $3.661,67, lo que representa una variación marginal de 0,05% frente a los $3.663,63 de la jornada previa. Esta estabilidad se da en un contexto donde el tipo de cambio ha venido mostrando una tendencia bajista durante las últimas semanas.

El mes ha estado marcado por una apreciación gradual de 0,74% del peso colombiano, apoyada en factores externos como la moderación del dólar global en ciertos momentos, junto con flujos hacia mercados emergentes. Sin embargo, el contexto sigue siendo frágil, con episodios de volatilidad asociados principalmente a la evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto en los precios del petróleo.

El petróleo se dispara y redefine el comportamiento del mercado cambiario

El principal factor que está condicionando al USDCOP es el fuerte aumento del precio del petróleo, impulsado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El crudo Brent se ubica actualmente en un rango cercano a US$114–US$116 por barril, acumulando una subida de hasta 60% en marzo, en lo que podría convertirse en uno de los mayores avances mensuales de la historia reciente.

Este contexto tiene implicancias directas para Colombia ya que el alza del crudo mejora los ingresos por exportaciones y fortalece parcialmente al peso colombiano, pero al mismo tiempo incrementa los riesgos inflacionarios globales y refuerza al dólar como activo refugio, generando una dinámica mixta en el tipo de cambio.

Petro impulsa agenda global de descarbonización en medio de tensiones energéticas

En el frente local, el mercado sigue de cerca la agenda energética del Gobierno luego de que el presidente Gustavo Petro confirmara que Colombia será sede de la Primera Conferencia para la Transición Energética, a realizarse en Santa Marta entre el 24 y el 29 de abril con la participación de más de 45 países y el respaldo de naciones como Holanda, en el marco de la COP30. El evento busca impulsar una coalición internacional para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, en un contexto que la ministra Irene Vélez califica como de “máxima crisis energética”, marcado por tensiones geopolíticas que han elevado el precio del petróleo sobre los US$100 por barril; sin embargo, la estrategia ha sido cuestionada por sectores políticos y gremiales que advierten que una transición acelerada podría afectar industrias clave como el petróleo y el gas, comprometiendo ingresos fiscales y el flujo de divisas, lo que añade incertidumbre para los inversionistas.

Debate electoral redefine el modelo económico en Colombia

En paralelo, el escenario político comienza a ganar protagonismo de cara a las elecciones, con un debate cada vez más centrado en el modelo económico del país. De las 14 candidaturas presidenciales, cinco concentran la mayor probabilidad electoral. Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López, quienes representan visiones diversas sobre el rol del Estado y el mercado.

​​​​​​Fuente: XTB Research, desde datos de La Opinión

Las propuestas reflejan un punto de inflexión en la política económica colombiana. Mientras sectores de derecha como los representados por Valencia y De la Espriella plantean recortes agresivos del gasto público, incluyendo reducciones de hasta 40% del tamaño del Estado, candidatos de centro como Fajardo y López proponen ajustes más graduales, y figuras cercanas al oficialismo como Cepeda abogan por una mayor intervención estatal enfocada en la redistribución y el fortalecimiento del sector productivo.

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Fuente: XTB Research, desde datos de La Opinión

Colombia enfrenta un déficit elevado que ha obligado a activar la cláusula de escape de la regla fiscal, lo que mantiene abierta la discusión sobre cómo equilibrar las cuentas públicas en los próximos años. Esta disyuntiva es vital para el mercado cambiario, ya que las expectativas fiscales inciden directamente en la percepción de riesgo país y en la demanda por activos en peso colombiano.

El consumo interno se fortalece con el impulso del Mundial

Mientras tanto, el consumo interno muestra señales de dinamismo impulsadas por factores puntuales, especialmente el efecto del Mundial de Fútbol 2026. Las cifras evidencian un fuerte repunte en ciertas categorías, destacando el aumento en las importaciones de televisores, que crecieron 57,6% en enero, pasando de US$20,8 millones a US$32,9 millones, según datos de Analdex basados en el DANE. En términos de unidades, el crecimiento también es significativo, con un salto de 113.854 a 164.983 televisores importados, lo que representa un incremento de 44,9% interanual. Empresas como Samsung, LG, Alkosto (Grupo Corbeta), Ktronix, Olímpica, TCL, Hisense, Éxito, Sodimac y PriceSmart lideran este mercado, anticipando una mayor demanda conforme se acerque el torneo. El consumo asociado al evento deportivo también impacta categorías como bebidas, textiles y productos electrónicos, consolidando un impulso temporal pero relevante para la economía. Según Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, esta tendencia seguirá intensificándose en los próximos meses, reforzando el rol del consumo como uno de los principales motores del crecimiento en el corto plazo.

Análisis técnico

USDCOP (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDCOP en M15 mantiene una estructura bajista previa que comienza a mostrar señales de estabilización en el corto plazo, tras encontrar soporte en la zona de 3680–3684, donde se han producido múltiples reacciones y rechazo de caídas. La media móvil continúa con pendiente negativa, aunque el precio ha logrado posicionarse ligeramente por encima, lo que podría reflejar una pérdida de inercia bajista. Las bandas de Bollinger muestran contracción tras la expansión previa, con el precio desplazándose desde la banda inferior hacia la media, sugiriendo un proceso de normalización del movimiento dentro del rango reciente.

El RSI se mantiene en zona media tras salir de niveles cercanos a sobreventa, lo que indica recuperación del impulso sin señales de sobreextensión, mientras que el MACD muestra un cruce alcista con histograma positivo en expansión moderada, reflejando mejora en el momentum de corto plazo. A nivel de estructura, la resistencia inmediata se ubica en 3690–3704, donde confluyen niveles previamente testeados y la media móvil, mientras que el soporte en 3680 continúa siendo clave tras múltiples validaciones. El comportamiento del precio entre estos niveles podría seguir mostrando una transición desde presión bajista hacia una fase más lateral o de recuperación técnica.