Dólar Hoy en Chile: dólar retrocede ante el alza del cobre y el alivio geopolítico

El tipo de cambio en Chile registra una caída cercana al 0,4% durante las primeras operaciones de la jornada, situándose alrededor de los 899 pesos por dólar. El movimiento responde principalmente a una mejora en el apetito por riesgo a nivel internacional, favoreciendo a las monedas emergentes y otorgando soporte adicional al peso chileno.

Los mercados globales reaccionan positivamente a las últimas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien señaló que un posible acuerdo de paz con Irán podría concretarse durante este fin de semana. Esta expectativa ha reducido parte de la incertidumbre geopolítica que venía afectando a los inversionistas durante las últimas semanas.

Medio Oriente impulsa el optimismo y presiona al petróleo

El principal catalizador detrás del mejor ánimo de los mercados proviene de Medio Oriente. La posibilidad de una desescalada en las tensiones entre Estados Unidos e Irán provocó una fuerte corrección en los precios del petróleo, un factor que ha contribuido a moderar las preocupaciones inflacionarias globales.

La caída del crudo es vista como una señal positiva para la economía mundial, ya que podría aliviar presiones sobre los costos energéticos y mejorar las perspectivas de crecimiento en distintas regiones. Como resultado, los inversionistas han incrementado su exposición a activos de riesgo, beneficiando a monedas ligadas a materias primas como el peso chileno.

La Reserva Federal sigue enfrentando desafíos inflacionarios

A pesar del mayor optimismo en los mercados, el panorama para la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) continúa siendo complejo.

Los últimos indicadores económicos mantienen vivas las preocupaciones sobre la persistencia de la inflación. La inflación al productor alcanzó su nivel más alto desde 2022, sumándose a cifras previas de inflación al consumidor que también sorprendieron al alza.

Este escenario fortalece la percepción de que cualquier proceso de flexibilización monetaria seguirá retrasándose. Incluso, algunos participantes del mercado mantienen abierta la posibilidad de que la Fed considere nuevas alzas de tasas hacia finales de año si las presiones inflacionarias persisten.

Las expectativas de tasas elevadas durante más tiempo siguen siendo un factor clave para la evolución del dólar a nivel global y para el comportamiento de las monedas emergentes.

El cobre entrega un respaldo adicional al peso chileno

Otro elemento relevante para la jornada es el comportamiento del cobre, principal exportación de Chile.

El metal rojo registra avances superiores al 1% en la Bolsa de Metales de Londres (LME), impulsado por una mayor confianza en las perspectivas de crecimiento económico global. La posibilidad de una reducción de las tensiones geopolíticas mejora las expectativas de demanda industrial, favoreciendo al cobre y fortaleciendo indirectamente al peso chileno.

Sin embargo, los inversionistas continúan evaluando el impacto que podrían generar tasas de interés más altas sobre la actividad económica mundial. Un entorno de financiamiento más restrictivo podría limitar el crecimiento y afectar la demanda de materias primas en los próximos meses.

Mercado atento a la próxima decisión del Banco Central de Chile

En el ámbito local, la agenda económica se presenta relativamente tranquila y no contempla publicaciones de datos relevantes durante la jornada.

La atención de los inversionistas comienza a concentrarse en la próxima reunión del Banco Central de Chile, donde se evaluará la trayectoria de las tasas de interés y las perspectivas para la economía nacional.

Las señales que entregue la autoridad monetaria podrían convertirse en un factor determinante para el comportamiento futuro del tipo de cambio, especialmente en un contexto marcado por la incertidumbre externa y la evolución de la política monetaria estadounidense.

Perspectivas para el dólar en Chile

Considerando el actual escenario internacional, el fortalecimiento del cobre y la mejora temporal del apetito por riesgo, el dólar en Chile podría continuar mostrando volatilidad durante las próximas sesiones.

Análisis técnico

El USDCLP en M15 confirmó una señal de debilidad más relevante al perforar la zona de 904, que coincidía con el retroceso de Fibonacci del 61.8%, y posteriormente perder también el soporte de 901, muy cercano a la media móvil de 200 periodos. La caída se produjo con aumento del impulso bajista, reflejado en un RSI entrando en sobreventa y un ADX que muestra fortalecimiento de la tendencia.



En el corto plazo, la atención se centra en el área de 898-899, correspondiente al retroceso del 78.6%, donde el precio intenta estabilizarse. Mientras el par permanezca bajo 901 y especialmente bajo 904, los rebotes tienen mayor probabilidad de ser correctivos, con riesgo de extensión hacia 891 y posteriormente la zona de 886.8. Para aliviar la presión vendedora, el mercado necesitaría recuperar primero 901 y luego 904, niveles que ahora pasan a actuar como resistencias inmediatas.



Fuente: xStation5