Dólar Hoy Colombia: se mantiene en torno a 3.587 en medio de renovadas tensiones en Ormuz

El dólar en Colombia inicia la jornada del 20 de abril de 2026 con movimientos acotados, reflejando un mercado que intenta digerir un nuevo giro en el frente internacional tras los eventos del fin de semana. La divisa estadounidense se negocia en torno a 3.587,75 pesos colombianos, lo que representa una variación de -0,42% frente a los 3.602,75 pesos de la sesión previa, en un contexto donde la volatilidad global vuelve a tomar protagonismo tras haber mostrado señales de alivio apenas unos días atrás.

Este comportamiento del tipo de cambio responde a una dinámica más compleja que la observada el viernes. En ese momento, el mercado reaccionaba positivamente a la reapertura del estrecho de Ormuz, interpretando el evento como una señal de distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, ese escenario cambió de forma abrupta durante el fin de semana, reintroduciendo una alta dosis de incertidumbre que vuelve a condicionar el comportamiento del dólar a nivel global.

Ormuz vuelve a cerrarse y el mercado pasa del alivio a la incertidumbre

El principal catalizador de este cambio fue la rápida reversión de la apertura del estrecho de Ormuz que, tras haber sido declarado completamente abierto el viernes para el tránsito de embarcaciones comerciales, Irán decidió volver a cerrar el paso estratégico durante el fin de semana, en respuesta a la continuidad del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos sobre sus puertos y embarcaciones. La situación escaló rápidamente y durante el sábado y domingo se registraron incidentes relevantes, incluyendo disparos contra embarcaciones y el desvío de múltiples buques que intentaban cruzar la zona, lo que evidencia que el estrecho volvió a operar bajo condiciones de alto riesgo y control militar estricto.

El punto más crítico llegó cuando fuerzas estadounidenses interceptaron y confiscaron un buque iraní, lo que llevó a Teherán a denunciar una violación directa del alto al fuego vigente desde el 8 de abril. Esto provocó un deterioro inmediato en las negociaciones, que incluso quedaron suspendidas, mientras el componente militar volvía a imponerse sobre el diplomático.

Este giro a la situación es completamente importante porque cambia nuevamente la narrativa del mercado, puesto que, lo que el viernes era interpretado como una posible normalización del flujo energético global, durante el fin de semana volvió a transformarse en un escenario de disrupción, con el estrecho operando otra vez bajo restricciones severas.

Impacto en petróleo y dólar

El efecto en los mercados energéticos fue inmediato y tras la fuerte caída del petróleo el viernes, el fin de semana trajo un rebote relevante, con el Brent subiendo nuevamente hacia niveles cercanos a 95 dólares por barril, recuperando gran parte del terreno perdido ante el retorno de la incertidumbre sobre el suministro global. El mercado energético básicamente responde a eventos puntuales que modifican de forma abrupta las expectativas. En cuestión de 48 horas, el petróleo pasó de descontar una normalización del flujo a volver a incorporar una prima de riesgo geopolítico significativa.

La caída del viernes, impulsada por la reapertura de Ormuz, se ve parcialmente compensada por el rebote del crudo y el retorno de la aversión al riesgo. En consecuencia, la divisa estadounidense se mantiene en un rango más estrecho, sin lograr consolidar una tendencia clara, mientras los inversionistas evalúan la sostenibilidad de cada nuevo evento en el conflicto.

En el caso del peso colombiano, este entorno genera una reacción mixta pues la debilidad previa del dólar global sigue ofreciendo cierto soporte a la moneda local, pero el repunte del petróleo y la incertidumbre internacional introducen volatilidad adicional. Esto explica por qué el tipo de cambio muestra movimientos moderados, sin replicar la caída más agresiva observada el viernes.

Deuda y cuentas fiscales

El mercado cambiario en Colombia está comenzando a anclar sus expectativas en factores estructurales internos que condicionan el comportamiento del dólar hacia los próximos meses. El punto de partida es fiscal donde el Gobierno proyecta una reducción del déficit al 5,1% del PIB en 2026 desde el 6,4% en 2025, distintos organismos y analistas ponen en duda la viabilidad de ese ajuste, señalando que podría mantenerse más cerca del 6% del PIB o incluso niveles superiores, lo que implicaría un tercer año consecutivo con desequilibrios fiscales elevados.

El déficit primario, que excluye el pago de intereses, alcanzó niveles cercanos al 3,5% del PIB en 2025, el más alto en más de dos décadas, lo que evidencia que el Estado está operando con un desbalance estructural entre ingresos y gastos. A esto se suma que el inicio de 2026 ya mostró señales preocupantes, con un déficit acumulado de $33,4 billones entre enero y febrero (1,7% del PIB), el peor registro para ese periodo desde que existen datos comparables. Este deterioro temprano en el año refuerza la percepción de que el ajuste fiscal proyectado no tiene aún un sustento claro en términos de ejecución real.

El Gobierno, a través de la Dirección de Crédito Público liderada por Javier Cuéllar, ha planteado un cambio relevante en la gestión financiera, apostando por recompras directas de bonos utilizando liquidez existente en lugar de emitir nueva deuda. Esta estrategia, que involucra operaciones por cerca de USD 4.600 millones en prepagos y recompras, busca reducir el stock de deuda y aliviar el perfil de intereses en el corto plazo, aunque introduce incertidumbre sobre la disponibilidad futura de caja y la transparencia en el financiamiento del déficit. El aumento del déficit y la percepción de riesgo han elevado las tasas exigidas por los inversionistas, en un entorno donde el endeudamiento sigue siendo alto, cercano al 58%–59% del PIB, y con necesidades de financiamiento que superan los 100 billones de pesos anuales. Este encarecimiento del crédito soberano termina trasladándose al tipo de cambio, ya que incrementa la prima de riesgo país y reduce el atractivo relativo de los activos colombianos frente a otros mercados emergentes.

El peso colombiano comienza a operar con una prima de riesgo propia, asociada a su situación fiscal y política. En este escenario, proyecciones de mercado que ubican el dólar en torno a 3.700–3.720 pesos en el segundo trimestre responden a un ajuste progresivo en las expectativas frente a un entorno donde los fundamentales internos pesan cada vez más en la formación del precio.

Análisis técnico

USDCOP (M15)



Fuente: xStation

El precio del USDCOP en gráfico de 15 minutos se encuentra en una fase de distribución, operando por debajo de la media móvil central de las Bandas de Bollinger, la cual actúa ahora como resistencia dinámica tras el quiebre de la estructura alcista previa. Las zonas marcadas con círculos naranjas muestran una expansión de la volatilidad hacia la banda inferior, confirmada por un MACD que ha cruzado a territorio negativo (histogramas rojos crecientes), lo que indica un impulso bajista sólido y una pérdida total del control por parte de los compradores en el nivel psicológico de los 3600.

El RSI está entrando en la zona de sobreventa (por debajo de 30). Mientras el precio siga a este ritmo por la banda inferior de Bollinger y no se vea una divergencia alcista evidente en el MACD o un rechazo fuerte en el nivel de soporte estático cerca de los 3588, el sesgo sigue siendo bajista.