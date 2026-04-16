El dólar en Colombia inicia la jornada del 16 de abril de 2026 con un repunte moderado, en un movimiento que refleja un cambio relevante en la narrativa del mercado tras varios días de caídas consecutivas. En las primeras operaciones, el dólar estadounidense se cotiza en torno a 3.617 pesos colombianos, lo que representa un aumento de 0,61% frente a los 3.595,01 pesos de la sesión anterior..

Este rebote no responde a una recomposición impulsada por datos internos que sorprendieron positivamente. El mercado comienza a ajustar posiciones tras evidenciar que la economía colombiana muestra señales de mayor dinamismo, lo que modifica tanto las expectativas de crecimiento como el comportamiento esperado de las tasas de interés.

Situación geopolítica

El conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa siendo un factor determinante para el comportamiento del dólar, aunque bajo un discurso más complejo que la de jornadas anteriores. El alto al fuego de dos semanas, acordado el pasado 8 de abril, sigue vigente y ha permitido avances diplomáticos parciales, incluyendo señales de acercamiento en otros focos regionales como el caso de Israel y Líbano. Este entorno ha contribuido a moderar el tono de los mercados, reduciendo el sesgo defensivo que predominó durante el punto más crítico del conflicto. A pesar de ello, las negociaciones entre Washington y Teherán continúan sin un acuerdo definitivo, mientras que el estrecho de Ormuz sigue funcionando bajo condiciones restringidas y con fuerte presencia militar en la zona.

El alto al fuego ha reducido la probabilidad de una escalada inmediata, pero no ha eliminado la incertidumbre estructural. De hecho, el tránsito marítimo sigue lejos de los niveles habituales y persisten tensiones operativas que afectan directamente al mercado energético global. El dólar ya no se fortalece con la intensidad de una crisis abierta, pero tampoco pierde soporte como lo haría en un escenario de resolución definitiva. En consecuencia, monedas emergentes como el peso colombiano se mueven en un entorno más volátil, donde los factores externos siguen presentes, aunque combinados ahora con un mayor peso de los datos locales.

Actividad económica sorprende

El verdadero catalizador del día proviene de los datos de actividad publicados hace apenas unas horas. Las ventas minoristas de febrero crecieron 10,9% anual, superando ampliamente el 9,8% esperado, lo que confirma que el consumo interno mantiene una fortaleza mayor a la anticipada. Este dato es especialmente relevante considerando que el comercio ha sido uno de los principales motores del crecimiento reciente en Colombia, en un entorno donde otros sectores han mostrado debilidad.

Fuente: Trading Economics, desde datos de DANE

A esto se suma el dato de producción industrial, que creció 1,4% anual frente al 0,6% esperado, marcando una sorpresa positiva aún más significativa si se considera que el sector venía mostrando señales de contracción en meses anteriores. La industria, que había estado rezagada dentro de la recuperación económica, comienza a mostrar signos de estabilización, lo que introduce una señal de mayor equilibrio en la estructura productiva del país.

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Fuente: Trading Economics, desde datos de DANE

Lo relevante es que ambos datos superaron las expectativas que se tenia en sus respectivos indicadores, por lo que cambia la percepción del ciclo económico. El mercado pasa de una narrativa de crecimiento moderado y frágil a una en la que la economía muestra una resiliencia mayor, particularmente en su demanda interna. Esa combinación suele traducirse en expectativas de tasas más altas por más tiempo, lo que tiende a dar soporte al dólar en el corto plazo.

Banco de la República refuerza su postura de tasas altas por más tiempo

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, defendió el alza de tasas de interés, actualmente en 11,25%, como una medida necesaria para contener la inflación, cuyas expectativas alcanzan 6,7% para 2026. La entidad anticipa mantener una postura restrictiva por más tiempo, en medio de presiones como el déficit fiscal, la fuerte demanda y el aumento del salario mínimo.

Este escenario favorece el atractivo del peso colombiano en estrategias de carry trade, aunque también genera mayor volatilidad cambiaria. Además, la advertencia de Villar al Gobierno sobre el tono hacia el banco central apunta a riesgos en la confianza de inversionistas, un factor clave para el comportamiento del dólar.

Análisis técnico

USDCOP (M15)



Fuente: xStation

El precio del USDCOP en M15 mantiene una estructura bajista predominante, evidenciada por la secuencia de máximos descendentes y la pendiente negativa de la media móvil, que continúa actuando como resistencia dinámica. Tras la caída hacia la zona de 3575, el precio desarrolla un rebote técnico que pierde fuerza al aproximarse al área de 3630–3640, donde coincide con la directriz descendente y la media, generando una zona de confluencia técnica que limita la continuidad alcista. Las bandas de Bollinger muestran expansión en el tramo bajista previo y posterior compresión durante la recuperación, reflejando pérdida de momentum en el rebote.

En términos de indicadores, el RSI logra salir de zona de sobreventa pero se estabiliza sin alcanzar niveles de fortaleza, lo que sugiere un rebote correctivo más que un cambio estructural. Por su parte, el MACD muestra cruce alcista pero con histograma decreciente, evidenciando desaceleración del impulso comprador. La incapacidad de sostenerse sobre la zona de 3630 mantiene la presión bajista de fondo, con el precio nuevamente acercándose a niveles de equilibrio dentro de la estructura descendente.